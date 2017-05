HSV gegen Mainz Nullnummer der mieseren Sorte

Der Hamburger SV und Mainz 05 haben sich in einer ereignisarmen Partie 0:0 getrennt. So bleiben beide Mannschaften mit 34 Punkten im Tabellenkeller. Der 15. aus Mainz muss in den beiden verbleibenden Spielen noch gegen Frankfurt und in Köln antreten. Der HSV will gegen Schalke und Wolfsburg punkten, um Relegationsrang 16 noch zu verlassen.

"Für uns war es ein sehr schwieriges Spiel. Ein Punkt war unser Minimalziel, und den haben wir erreicht", sagte FSV-Trainer Martin Schmidt nach Spielende: "Das kann ein ganz wichtiger Punkt für uns sein - in Verbindung mit unserem guten Torverhältnis."

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die trotz ihrer schwachen Auswärtsbilanz (zuletzt neun von elf Spielen verloren) offensiv zu Werke gingen. Jhon Córdoba vergab allerdings die besten beiden FSV-Chancen im ersten Durchgang, als der Kolumbianer zuerst den Ball mit der Brust annahm und anschließend volley abzog. Christian Mathenia konnte den Schuss von der Strafraumgrenze parieren und war auch beim Nachschuss durch Yoshinori Muto zur Stelle (7. Minute). Kurz vor der Halbzeit scheiterte der Mainzer Mittelstürmer dann mit einem Abschluss aus halbrechter Position abermals am etatmäßigen Ersatzkeeper des HSV, der in Abwesenheit des verletzten René Adler zu seinem zwölften Saisoneinsatz kam.

Der HSV konnte seine Taktik, sich über die Flügel ins letzte Drittel zu kombinieren, nur selten umsetzen. Filip Kostic gelang es mit seiner Sprintstärke zwar, einmal gleich zwei Gegenspieler auf der linken Außenbahn zu überlaufen. Seine Hereingabe in die Mitte fand jedoch keinen Abnehmer (14.). Mit fortlaufender Spieldauer verlor die Partie an Tempo, die bedrohliche Tabellensituation schien beide Teams zunehmend zu lähmen. Größeres Risiko wollte keines mehr eingehen.

Echte Torchancen blieben Mangelware

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Fehlerrate bei beiden Teams im Spiel nach vorne hoch. Mainz brachte in 90 Minuten lediglich 59 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler, die Hamburger gar nur 53. So musste eine Einzelaktion für die nächste Halbchance sorgen: Der eingewechselte Jairo narrte mit einem Dribbling drei Gegenspieler im HSV-Strafraum, sein Abschluss wurde jedoch im letzten Moment geblockt (70.).

In den Schlussminuten wagte Mainz dann etwas mehr. Weil jedoch abermals Jairo nach Hackenpass von Córdoba (77.) und auch Jean-Philippe Gbamin bei einem Freistoß aus knapp 30 Metern (81.) zu ungenau zielten, blieb es beim torlosen Remis.

Hamburger SV - FSV Mainz 05 0:0



Hamburg: Mathenia - Diekmeier (89. Ostrzolek), Papadopoulos, Mavraj, Gotoku Sakai - Gideon Jung, Janjicic - Hunt (82. Gregoritsch), Holtby (68. Jatta), Kostic - Wood

Mainz: Huth - Donati, Bell, Balogun, Brosinski - Gbamin, Latza (78. Frei) - Öztunali (63. Jairo Samperio), Muto, De Blasis - Córdoba

Gelbe Karten: Sakai, Mavraj - Donati

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer: 53.000