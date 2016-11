Fußball-Bundesliga HSV und Werder remis, BVB verliert in Frankfurt

Auch im 105. Nordderby gibt es noch etwas Neues: Noch nie standen der Hamburger SV und Werder Bremen in der Bundesliga so schlecht da, wenn sie direkt aufeinander trafen. Der HSV als Tabellenschlusslicht, Werder unwesentlich besser auf Platz 16. Dafür war die Partie dann doch sehr unterhaltsam: Das 2:2 (2:2) hilft allerdings beiden Teams nicht großartig weiter.

Es war eine turbulente erste Hälfte, in der die Hamburger ganz früh in Führung gingen. Michael Gregoritsch nutzte einen Abwehrfehler der Bremer - es blieb nicht der letzte Patzer der Abwehrreihen (3. Minute). Lange konnten sich der HSV des 1:0 nicht erfreuen. Fin Bartels setzte sich im Strafraum elegant durch und schoss in der 14. Minute zum 1:1 ins kurze Eck. Weiter ging es in der 28. Minute, als erneut Gregoritsch zuschlug. Nicolai Müller hatte die Vorarbeit mit einem schönen Solo geliefert, aber auch hier leisteten die Bremer Verteidiger gütigste Mithilfe. Und wieder schlug Werder zurück: Serge Gnabry schlenzte den Ball mit dem Pausenpfiff ins lange Eck - es war bereits das fünfte Auswärtstor des Zugangs.

Werder war mit dem ehemaligen HSV-Torwart Jaroslav Drobny in das Spiel gegangen, auch Stürmer Max Kruse mit Hamburger Vergangenheit stand in der Werder-Startelf. Sicherheit brachten aber auch diese Änderungen der Mannschaft nicht. Werder konnte froh sein, dass auch die Hamburger immer wieder Abwehrschwächen zeigen. Und selbst der in der zweiten Hälfte eingewechselte HSV-Schreck Claudio Pizarro traf nicht. So war das Ergebnis am Ende folgerichtig.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

Frankfurt bleibt in der Erfolgsspur: Auch gegen Borussia Dortmund setzte die Eintracht ihre imposante Heimserie fort und hat sich als Tabellendritter in der Spitzengruppe festgebissen. Für den BVB bedeutet die dritte Saisonniederlage ein empfindlicher Rückschlag, nachdem man in der Vorwoche noch die Bayern geschlagen hatte. Szabolcs Huszti machte 16 Sekunden nach dem Pausenpfiff das Führungstor, Pierre-Emerick Aubameyang stellte den Ausgleich her (78.), aber nur 60 Sekunden später machten die Frankfurter durch Haris Seferovic den Siegtreffer. In der Nachspielzeit traf Ousmane Dembélé für Dortmund nur die Querlatte.

Fußball-Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 1:1 (1:0)

Die Borussia tritt in der Bundesliga weiter auf der Stelle und bleibt nach dem Remis auch im siebten Spiel nacheinander sieglos. Die Hoffenheimer sind dagegen auch nach zwölf Spieltagen immer noch ungeschlagen. Verkehrte Verhältnisse. Die Gladbacher fingen wie zuletzt daheim gegen Köln und Manchester City dominant an und waren in der ersten Halbzeit das bessere Team. Folgerichtig gelang die Führung durch Mahmoud Dahoud, der erstmals in dieser Saison traf. Mehr als das 1:0 gelang nicht, und erneut brachten die Gladbacher nach dem Wechsel die Führung nicht über die Zeit.

Nach dem Wechsel war Hoffenheim besser und sicherte sich verdient das 1:1 durch Nadiem Amiri. Beide Mannschaften vergaben anschließend noch klare Gelegenheiten.

1. FC Köln - FC Augsburg 0:0

Der Höhenflug des 1. FC Köln hat einen Dämpfer gehalten. Gegen defensive Augsburger kam der FC nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Augsburger verdienten sich den Punkt mit einer engagierten Deckungsarbeit. Besonders den Torjäger Anthony Modeste hatten die Gäste gut im Griff, damit war den Kölnern schon ein Gutteil ihrer Offensivkraft genommen. Die Kölner bleiben dennoch auf Platz vier. Augsburg hält den Abstand zur Abstiegszone.

FC Ingolstadt - VfL Wolfsburg 1:1 (1:0)

Abstiegskampf in Ingolstadt: Das hätte sich vor allem der VfL Wlfsburg vor der Spielzeit nicht träumen lassen. Nach dem 1:1 bleiben beide Teams weiter im Tabellenkeller. Der Trainerwechsel hin zu Maik Walpurgis bei den Ingolstädtern zeigt dennoch Wirkung, die Gastgeber waren drückend überlegen. Anthony Jung köpfte nach 32 Minuten das Führungstor, Moritz Hartmann vergab darüber hinaus noch einen Foulelfmeter. VfL-Torwart Diego Benaglio parierte den Strafstoß. Die Ingolstädter sahen wie der sichere Sieger aus, hatten Chance nach Chance, dann gelang Daniel Caligiuri noch der Ausgleich (78.).