Bundesliga HSV und Werder trennen sich unentschieden

Der Hamburger SV ist auch in der fünften Bundesligapartie in Serie ohne Torerfolg geblieben. Am siebten Spieltag kam der HSV gegen Werder Bremen nicht über ein 0:0 hinaus. Im 107. Nordderby bekamen die 55.000 Zuschauer im ausverkauften Volksparkstadion nur wenige Höhepunkte geboten. Nach dem Remis bleibt Werder auf dem Relegationsplatz, der HSV liegt nur einen Platz davor.

HSV-Trainer Markus Gisdol stellte im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Leverkusen am Spieltag zuvor auf einigen Positionen um. Mit Tatsuya Ito (Japan) und Vasilije Janjicic (Schweiz) liefen gleich zwei Spieler der U23 von Beginn an auf. Bei Werder stand erstmals Kapitän Zlatko Junuzovic wieder im Kader, Max Kruse wurde im Angriff erneut von Ishak Belfodil vertreten.

Zunächst fanden die Gäste etwas besser in die Partie: Bremen wäre in der neunten Minute beinahe in Führung gegangen, als Hamburgs Torhüter Christian Mathenia der Ball nach einem Kopfball von Thomas Delaney durch die Hände gerutscht war. In einer insgesamt schwachen ersten Hälfte hatten in der Folge aber die Hamburger die besseren Chancen. Zunächst scheiterte Kyriakos Papadopoulos nach einer Flanke von Aaron Hunt per Kopf (15. Minute), anschließend landete eine Direktabnahme von Gotoku Sakai aus 20 Metern nur wenige Zentimeter neben dem Tor (28.).

Nach Wiederbeginn blieben die Gäste zunächst weiter harmlos, nur der HSV kam zu Möglichkeiten: André Hahns Heber wurde von Jiri Pavlenka zur Ecke geklärt (56.), der tschechische Torhüter parierte auch den Schuss von Bobby Wood (60.). Werder wurde erst in der Schlussphase gefährlicher: Fin Bartels konnte die beste Gelegenheit der Bremer jedoch nicht nutzen (71.).

Hamburger SV - Werder Bremen 0:0

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Jung, Sakai - Ekdal, Janjicic - Hahn, Hunt, Ito - Wood

Werder Bremen: Pavlenka - Bauer, Veljkovic, Moisander - Gebre Selassie, Bargfrede, Garcia - Kainz, Delaney - Belfodil, Bartels

Zuschauer: 55.000

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Gelbe Karten: Bauer - Papadopoulos