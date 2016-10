Bundesliga Kölns Modeste erledigt den HSV im Alleingang

Die Abstiegssorgen beim Hamburger SV werden schlimmer. Auch nach dem neunten Spieltag der Saison muss das Liga-Schlusslicht weiter auf einen Erfolg warten. Beim 1. FC Köln unterlag der Klub 0:3 (0:0). Anthony Modeste gelang beim fünften Saisonsieg des FC ein Hattrick. Für ihn waren es im laufenden Spieljahr bereits die Tore neun, zehn und elf.

Auf ein eigenes Tor wartet der HSV hingegen nun seit 662 Minuten - die längste Durststrecke in der Vereinsgeschichte. In den kommenden Wochen müssen die Hamburger diese Negativserie ohne ihren besten Angreifer Bobby Wood brechen, er sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Beide Teams gingen mit einem Erfolgserlebnis ins Spiel. Köln hatte unter der Woche das Pokalachtelfinale gegen Hoffenheim erreicht, die Hamburger bestanden ihre Aufgabe in Halle. Wie bereits im Pokal stellte HSV-Trainer Markus Gisdol mit Matthias Ostrzolek und Gotoku Sakai zwei Verteidiger im Mittelfeld auf, um die Sicherheit zu erhöhen.

Die Partie begann mit einem Aufreger. Nach einem Zweikampf mit Modeste im Strafraum schlug Gideon Jung mit der Hand gegen den Ball, Schiedsrichter Benjamin Brand ließ weiterspielen (2. Minute) - Glück für den HSV, denn es hätte Elfmeter geben müssen. Kurz darauf sorgte Hamburgs Angreifer Wood für die erste Torchance, als er Köln-Torwart Timo Horn mit einem unkontrollierten Abschluss aus kurzer Distanz zu einer Rettungstat zwang (8.).

Der HSV gestaltete die Partie offen und war sogar einen Tick besser, ohne aber für gute Offensivaktionen zu sorgen. Köln tat sich mit dem kompakten Verteidigen des Gegners schwer, nur wenige Torchancen waren die Folge. Die lange gefährlichste Kölner Szene der ersten Hälfte hatte Modeste mit einem Kopfball, der aus zehn Metern deutlich links neben das Tor flog (17.). Ansonsten war es spielerisch zäh.

Elfmeter, Rot, Hattrick Modeste

Einen Höhepunkt bot der erste Durchgang dann aber doch noch: In der 40. Minute erhielt der FC einen Elfmeter, nachdem Ashton Götz Kölns Yuya Osako im Strafraum ungeschickt zu Fall gebracht hatte. Den fälligen Strafstoß schoss Modeste an den linken Pfosten, so blieb es beim 0:0 zur Pause.

In der zweiten Hälfte ging es weiter wie bisher: wenig ansehnlich, dafür standen unsportliche Szenen im Mittelpunkt. In der 58. Minute kassierte Wood die Rote Karte, er hatte Dominique Heintz seinen Ellenbogen in den Bauch gestoßen. Bitter: Sekunden zuvor ließ Schiedsrichter Brand ein Gelb-Rot-würdiges Vergehen von Höger ungestraft.

Und dann kam es noch schlimmer für den Letzten: Nach einem Kölner Angriff über den eingewechselten Zoller geriet der HSV in Rückstand (61.). Modeste hatte die Hereingabe wohl noch leicht berührt. Köln drang in der Folge auf die Entscheidung und das klappte auch: In der 82. Minute gelang Modeste das 2:0 per Kopf. Drei Minuten später legte er sogar noch seinen dritten Treffer nach. Köln ist damit Vierter.

1. FC Köln - Hamburger SV 3:0 (0:0)

Tore:

1:0 Modeste (61.)

2:0 Modeste (82.)

3:0 Modeste (85.)

Köln: Horn - Sörensen, Maroh (12. Heintz), Mavraj, Hector - Höger (86. Rausch), Lehmann - Risse, Osako - Modeste, Rudnevs (56. Zoller)

Hamburger SV: Adler - Götz (67. Gregoritsch), Djourou, Gideon Jung, Santos - Gotoku Sakai, Holtby - Kostic (75. N. Müller), Ostrzolek - Wood, Lasogga (84. Waldschmidt)

Rote Karte: Wood nach einer Tätlichkeit (58.)

Gelbe Karten: Modeste, Höger (3), Rudnevs - Götz

Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim)

Zuschauer: 50.000