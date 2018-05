Fußball-Bundesligist Hamburger SV will offenbar auch in der kommenden Saison mit Trainer Christian Titz zusammenarbeiten: "Wir haben sehr gute Gespräche mit dem Trainer geführt, es geht nur noch um abschließende Detailfragen", sagte HSV-Vorstand Frank Wettstein. Die Vereinbarung würde offenbar auch im Falle des wahrscheinlichen Abstiegs gelten.

HSV-Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann sagte: "Wir werden uns unmittelbar nach der Saison zur Finalisierung der letzten Detailfragen zusammensetzen." Titz bestätigte die Übereinkunft und sprach von "sehr gute Gesprächen" mit dem Vorstand.

Der 47-Jährige hatte beim HSV am 13. März die Nachfolge von Bernd Hollerbach angetreten und seitdem zehn Punkte in sieben Spielen geholt. Zuvor hatte er die zweite Mannschaft des Klubs trainiert. Angesichts von zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz könnte er am Samstag als erster Coach in die Geschichte eingehen, der mit dem HSV absteigt.