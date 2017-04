HSV-Blamage in Augsburg "Dann steigt man ab"

Ihren stärksten Auftritt hatten die Akteure des Hamburger SV eine halbe Stunde nach Spielende. Schonungslos analysierten sie die eben erlebten 90 Minuten, sie waren fassungslos und entsetzt über sich selbst. "Das war eines HSV nicht würdig", sagte etwa Innenverteidiger Mergim Mavraj, "das war nicht unser wahres Gesicht. Schlimm, dass wir unseren Fans so etwas zugemutet haben."

Die mitgereisten Anhänger fanden das auch. Als die Mannschaft nach Abpfiff Richtung Fanblock ging, gab es Pfiffe, Proteste, Beschimpfungen. Für einige Augenblicke schien es gar, als würde die Lage eskalieren. Die Laune jedenfalls war am Tiefpunkt nach dem desaströsen 0:4 in Augsburg, einem fußballerischen Offenbarungseid, bei dem das letzte verbleibende Bundesliga-Gründungsmitglied auftrat, als wolle es nach 54 Jahren endlich einmal in die Zweite Liga absteigen. Es herrschte Endzeitstimmung.

Erschütternd harmlos

Auch für die Beteiligten war es unerklärlich, warum sich die Mannschaft so wehrlos ihrem Schicksal fügte, ohne Leidenschaft und Herzblut. Warum die Einstellung so desolat war, wie man als Tabellenfünfzehnter beim Tabellensechzehnten vier Spieltage vor Schluss so erschütternd harmlos auftreten konnte. Und warum nur der FC Augsburg die nötigen Abstiegskampfqualitäten offenbarte und sich so in allen Belangen überlegen zeigte.

DPA Aaron Hunt

"Uns ist nichts gelungen", sagte Sportdirektor Jens Todt, "das war ein Spiel, in dem man mit jeder Minute das Gefühl hatte, dass die Beine schwerer werden und der Kopf langsamer. Wenn man 34 Spieltage so spielt, dann steigt man ab. Das war ein richtig schlechter Auftritt." Ein Auftritt, der daran zweifeln lässt, ob die Mannschaft noch in der Lage ist, die finalen drei Saisonspiele erfolgreich zu bestehen. Im Moment läuft der HSV Gefahr, seine furiose Aufholjagd der vergangenen Monate und das mühsam wieder aufgebaute Selbstbewusstsein binnen kurzer Zeit zu zertrümmern.

"So eine Delle"

Nur vier Punkte hatte das Team nach den ersten zwölf Spieltagen, dann folgten starke Leistungen, selbst nach dem 0:8 beim FC Bayern zeigte man eine Reaktion und feierte zwei Überraschungserfolge gegen Berlin und Mönchengladbach. Doch jetzt setzte es in den vergangenen fünf Spielen vier Niederlagen, und so taumelt der HSV wieder Richtung Abgrund. Erklärungen? Trainer Markus Gisdol versuchte es zumindest: "Diese Aufholjagd der letzten Monate hat mental und körperlich viel Kraft gekostet. Mir war klar, dass noch einmal so eine Delle kommen wird. Ich habe nur gehofft, dass sie nicht am Ende der Saison kommt." Jetzt bleibt ihm nur die Hoffnung, dass die Delle nicht auch noch in den letzten drei Spielen anhält.

Das einzig Positive aus Gisdols Sicht: In den restlichen Partien geht es noch zweimal gegen direkte Mitbewerber um den Abstieg, am kommenden Sonntag gegen Mainz 05, am letzten Spieltag gegen Wolfsburg, dazwischen steht noch die Reise nach Schalke an. "Jetzt müssen wir uns aufreiben und füreinander da sein", sagte Abwehrmann Mavraj. Warum sie sich nicht schon in Augsburg aufrieben, konnte er aber auch nicht sagen.

Augsburgs schweres Restprogramm

Beim Gastgeber dagegen war Zeit für große Euphorie. "Super glücklich" war Halil Altintop, der erstmals seit genau drei Jahren wieder zwei Tore in einem Spiel schoss, damals am 32. Spieltag - beim 3:1 gegen den HSV. Manager Stefan Reuter sprach von einem "perfekten Spiel". Immer wieder sagte er Begriffe wie "unglaublich" oder "Wahnsinn". Und der zuletzt arg kritisierte Trainer Manuel Baum fand: "Wir haben auch in der Höhe völlig verdient gewonnen. Das hat richtig Spaß gemacht beim Zuschauen." Zumindest den Augsburgern, den Hamburgern weniger.

Der Sieg war für Baums Truppe angesichts des enorm schweren Restprogramms immens wichtig. Kommenden Samstag muss der FCA in Mönchengladbach ran, es folgt das letzte Heimspiel gegen Dortmund und das Saisonfinale auswärts in Hoffenheim. "Nach so einem Spiel wie gegen Hamburg", sagte Baum noch, "können wir aber die Aufgaben mit breiter Brust anpacken."

In den kommenden drei Wochen wird man im Fernsehen wieder oft die Uhr aus dem Volksparkstadion einblenden, die anzeigt, seit wann der HSV schon Bundesliga spielt. Wenn solche Bilder im Mai gezeigt werden, ist das aus Hamburger Sicht immer ein schlechtes Zeichen, weil damit gleichzeitig die Frage gestellt wird, ob die Zeit bald abgelaufen ist. Um zu verhindern, dass die Uhr in der Sommerpause abgebaut wird, bleiben dem HSV drei Spiele, mit Relegation eventuell fünf, in denen sie nicht so spielen dürfen wie in Augsburg am Sonntag. Am besten, sie spielen wie Augsburg am Sonntag.