Sieg gegen Schalke Aufsteiger Hannover feiert perfekten Saisonstart

Zweites Spiel, zweiter 1:0-Sieg: Hannover 96 hat nach dem Erfolg gegen Mainz auch den FC Schalke geschlagen. Jonathas, der teuerste Zugang in der Geschichte der Hannoveraner, erzielte das Siegtor (67. Minute). Der Aufsteiger ist damit am Ende des zweiten Spieltags punktgleich mit Dortmund , Bayern und dem HSV und liegt auf Platz vier. Schalke enttäuschte nach dem vielversprechenden Auftakt gegen Leipzig und ist vorerst Achter.

Denn S04 blieb weit entfernt von der guten Leistung gegen RB. 96 stand kompakt und war vor der Pause phasenweise das aktivere Team. Hannover, mit Ex-Schalke-Trainer André Breitenreiter und Ex-Schalke-Manager Horst Heldt, hatte auch die einzige gute Torchance der ersten Hälfte. Aber S04-Keeper parierte den Kopfball von Salif Sané stark (16.).

Auch die beste Chance der zweiten Hälfte gehörte zunächst Hannover, aber Felix Klaus setzte den Ball aus knapp zehn Metern deutlich drüber (52.). Ein leichtfertiger Fehler von Schalkes Kehrer brachte die Führung. Im eigenen Strafraum spielte der 20 Jahre alte Verteidiger einen riskanten Pass, Marvin Bakalorz eroberte den Ball und bediente den gerade eingewechselten Jonathas. Der Brasilianer, der erst im Sommer für neun Millionen Euro gekommen war, schob sicher ein (67.).

Schalke bemühte sich anschließend zwar noch um den Ausgleich, wurde aber nicht mehr gefährlich. So geht es für das Team von Trainer Domenico Tedesco mit einer Niederlage in die Länderspielpause. Danach wartet mit dem VfB Stuttgart der nächste Aufsteiger. Hannover will seinen guten Start beim Niedersachsen-Derby in Wolfsburg ausbauen.

Hannover 96 - FC Schalke 04 1:0 (0:0)

1:0 Jonathas (68.)

Hannover: Tschauner - Korb, Sané, Felipe, Ostrzolek - Anton, Schwegler - Klaus (73. Karaman), Bakalorz - Harnik, Füllkrug (62. Jonathas)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri (83. Reese), Oczipka - Harit (73. Meyer), Konopljanka - Di Santo (46. Burgstaller)

Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Gelbe Karten: Harnik - di Santo, Goretzka

Zuschauer: 43.000