Werder Bremen - TSG Hoffenheim 1:1 (0:1)

Serge Gnabry erlebte eine durchwachsene Rückkehr nach Bremen. Zwar bereitete der Ex-Werderaner den Führungstreffer beim 1:1 (1:0) seiner Hoffenheimer im Weserstadion vor - Benjamin Hübner verwertete die Freistoßflanke des 22-Jährigen in der 39. Minute. Im zweiten Durchgang ließen die Gäste den Tabellensechzehnten allerdings vermehrt zu guten Angriffsaktionen kommen. Eine Standardsituation brachte den Ausgleich: Theodor Gebre Selassie schoss den Ball nach einem Eckball aus kurzer Entfernung unter die Latte (63. Minute).

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1:1 (1:0)

Punkteteilung in Frankfurt: Die Gastgeber haben mit dem 1:1 (1:0) gegen den SC Freiburg den vorläufigen Sprung auf einen Champions-League-Platz verpasst. Die Führung der Frankfurter durch den siebten Saisontreffer des Franzosen Sébastien Haller in der 28. Minute glichen die Gäste durch einen Kopfballtreffer von Robin Koch (51.) aus. Die Eintracht bleibt sich mit diesem Remis auch im neuen Jahr treu - zu Hause haben bislang nur Werder und Schlusslicht Köln weniger Punkte geholt.

FC Augsburg - Hamburger SV 1:0 (1:0)

Die Augsburger halten Anschluss an das obere Tabellendrittel: In einer Partie auf schwachem Niveau bezwang die Elf von Trainer Manuel Baum den Hamburger SV 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Ja-Cheol Koo mit einem Kopfball in der 45. Minute. Die Gäste aus Hamburg begannen engagiert, boten aber über 90 Minuten zu wenig, um ihre schwarze Auswärtsserie (in den vergangenen sieben Begegnungen konnten sie nur einen Punkt ergattern) zu beenden. Die Gäste bleiben damit auch nach dem 18. Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz, Augsburg positioniert sich in Sichtweite der europäischen Plätze.

Hannover 96 - Mainz 05 3:2 (2:2)

Eine rasante Partie erlebten die Zuschauer in Hannover beim 3:2 (2:2) der Gastgeber gegen Mainz 05. Hannovers Niclas Füllkrug traf dreifach. Dabei lagen die Mainzer durch Treffer von Yoshinori Muto (26.) und Alexander Hack (31.) bereits 2:0 in Führung. Doch 96 kam noch in der ersten Hälfte durch zwei Treffer von Füllkrug (33. und 38., Foulelfmeter) zurück. Dabei war ausgerechnet Bundesliga-Rückkehrer Nigel de Jong entscheidend am Ausgleich beteiligt: Sein Foul an Felix Klaus führte zum berechtigten Strafstoßpfiff. Wiederum Füllkrug sorgte in der 75. Minute mit einem Drehschuss für die Entscheidung.

VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:0 (0:0)

Ohne Treffer blieb Mario Gomez bei seinem ersten Spiel nach achteinhalb Jahren für den VfB Stuttgart, am Tor des Tages war er dennoch beteiligt: Nachdem der Nationalstürmer einen Kopfball in der 6. Minute nur knapp neben das Tor der Gäste setzte, bedrängte er in der 78. Minute Hertha-Verteidiger Niklas Stark so entscheidend, dass sich dessen Rettungsversuch als Bogenlampe ins eigene Tor senkte. Die größten Chancen der Herthaner vergaben Valentino Lazaro, der in der 20. Minute nur den Pfosten traf, und Salomon Kalou, dessen Kopfball das leere VfB-Gehäuse verfehlte (41.).