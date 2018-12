Remis zwischen Mainz und Hannover Spielunterbrechung, Videobeweis und ein Platzverweis

Spielunterbrechung, Videobeweis und ein umstrittener Elfmeter: Mainz 05 und Hannover 96 haben sich nach einem ereignisreichen Spiel 1:1 (0:1) getrennt. Niklas Weydandt hatte nach starkem Beginn die Führung für 96 erzielt (12. Minute), Daniel Brosinski glich spät durch einen Foulelfmeter aus (86.). Es war nicht die einzige fragwürdige Szene des Spiels.

Es dauerte nicht lange, bis sich im Spiel die ersten guten Chancen ergaben. Immer mittendrin: 96-Stürmer Weydandt. Der verzog nach acht Minuten noch knapp, machte es aber kurz darauf besser, als er sich eine abgefälschte Flanke von Genki Haraguchi erlief und die Führung erzielte (12.).

Die Gastgeber spielten unbeeindruckt in Richtung des 96-Tors, bis sich Hannovers Kevin Wimmer in der 23. Minute den Ball selbst an die Hand köpfte. Nach Prüfung der Videobilder entschied sich Schiedsrichter Robert Hartman jedoch gegen einen Elfmeter. Mainz verlor sich in Protesten und spielerisch das Konzept.

Ein weiterer Zwischenfall brachte sie nach der Pause zurück ins Spiel. Nachdem im Hannoveraner Block Pyrotechnik gezündet wurde, schwebten minutenlang dicke Rauschwaden durch das Stadion. Da die Sicht dadurch stark beeinträchtigt wurde, unterbrach Hartmann die Partie. Als es nach gut sechs Minuten weiterging, drückte wieder Mainz. In der 57. Minute traf Danny Latza nur den Pfosten. In der 82. Minute bekam Mainz seinen Elfmeter doch noch, als Matthias Ostrzolke Philippe Mateta foulte. Brosinski verwandelte zum Ausgleich (86.).

In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Anthony Ujah sogar zur Mainzer Führung, der Videobeweis zeigte jedoch eine Abseitsstellung des Stürmers. Der Platzverweis nach Gelb-Rot für Oliver Sorg war der Schlusspunkt dieses spektakulären Bundesligaspiels (90.+7).

1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1:1 (0:1)

0:1 Weydant (12.)

1:1 Brosinksi (86.)

Mainz: Zentner - Brosinski, Bell, Niakhaté, Aaron - Kunde (58. Ujah) - Gbamin, Latza (82. Onisiwo) - Boetius (58. Maxim) - Mateta, Quaison

Hannover: Esser - Sorg, Anton, Wimmer - Haraguchi, Walace, Schwegler (70. Bakalorz), Ostrzolek - Asano (75. Elez) - Füllkrug, Weydandt

Schiedsrichter: Hartmann

Gelbe Karten: Bell, Boetius, Latza / Wimmer

Gelb-Rot: - / Sorg

Zuschauer: 24.000