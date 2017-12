Bundesliga Hannover besiegt Hoffenheim im Schneetreiben

Hannover 96 hat mit einem 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim den Anschluss an die obere Tabellenhälfte der Bundesliga gewahrt. Zugleich verwehrten die Roten den Gästen aus Sinsheim den Sprung auf einen Champions-League-Rang. Bei Schneetreiben und schwer bespielbarem Boden erzielten Niclas Füllkrug (59. Minute) und Martin Harnik (86.) die Tore.

Man merkte beiden Mannschaften lange an, dass der Ball auf dem verschneiten Untergrund der Hannoveraner Arena nicht gut lief. Auch fehlte es den Akteuren an Standsicherheit. Beide Faktoren führten dazu, dass das Spiel eher langsam geführt wurde. Der erste Treffer gelang Hoffenheims Nadiem Amiri in der 28. Minute. Aber das Tor wurde zu Recht wegen Abseits nicht anerkannt.

Nach einer Stunde gingen die Gastgeber in Führung. Eine Flanke von Ihlas Bebou von der linken Seite wurde von Salif Sané mit dem Kopf abgelegt, Füllkrug verwandelte zum 1:0. Fünf Minuten vor dem Ende machte der eingewechselte Harnik mit einem Kopfball nach Anspiel von Felix Klaus alles klar. Hannover liegt nach dem Sieg mit 22 Punkten auf Platz zehn, die TSG ist mit 23 Punkten Sechster.

Hannover 96 - TSG Hoffenheim 2:0 (0:0)

1:0 Füllkrug (59.)

2:0 Harnik (86.)

Hannover: Tschauner - Korb, Sané, Anton, Ostrzolek - Schwegler, Bakalorz - Bebou (65. Sorg), Klaus - Benschop (83. Karaman), Füllkrug (77. Harnik)

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Vogt, Hübner, Zuber (73. Schulz) - Geiger (46. Akpoguma) - Rupp (65. Szalai), Amiri - Kramaric, Uth, Gnabry

Gelbe Karten: Bebou, Schwegler / Geiger, Kramaric, Kaderabek, Vogt, Amiri

Schiedsrichter: Schmidt

Zuschauer: 39.000