Bundesliga Stuttgart punktet erstmals auswärts

Bisher war der VfB Stuttgart in dieser Saison auswärts ein Punktelieferant. Für einen Sieg reichte es auch bei Hannover 96 nicht, aber das Team von Trainer Hannes Wolf holte mit dem 1:1 (0:1) immerhin den ersten Punkt. Takuma Asano brachte den VfB in Führung (24. Minute), die Gastgeber kamen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Niklas Füllkrug zum Ausgleich (76.). In der Tabelle bleibt 96 mit 19 Punkten vorerst auf dem achten Platz, Stuttgart (17 Punkte) steht auf Rang zehn.

Vor der Partie hatte Hannovers Präsident Martin Kind bestätigt, dass der 1. FC Köln Sportdirektor Horst Heldt verpflichten möchte. "Er hat mich über das Interesse des FC informiert und angedeutet, dass er gerne mit ihnen sprechen würde", sagte Kind - der den ehemaligen Kölner Spieler jedoch nicht freigeben möchte. Heldt selbst wich allen Fragen aus.

In der ersten Hälfte ließen sich beide Teams wenig Räume für Kombinationen, das Spiel lebte von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld. Und so musste ein grober Fehler von Hannovers Torwart Philipp Tschauner passieren, um dem VfB die erste Halbzeitführung in einem Auswärtsspiel dieser Saison zu schenken. Tschauner ließ einen harmlosen Schuss von Christian Gentner nach vorne prallen, Ginczek-Ersatz Asano konnte aus kurzer Distanz einschieben.

Hannovers Trainer André Breitenreiter wechselte zu Beginn der zweiten Hälfte den Ex-Stuttgarter Martin Harnik aus, brachte Füllkrug und stellte in der Defensive auf eine Viererkette um. Die 96er wurden durch die Änderungen dominanter, die große Ausgleichschance vergab zunächst Salif Sané mit einem Pfostenschuss (62.). Nach einem Foul an Matthias Ostrzolek gab es dann aber Elfmeter, den Füllkrug mit einem strammen Schuss ins linke Eck sicher verwandelte.

Hannover 96 - VfB Stuttgart 1:1 (0:1)

0:1 Asano (24.)

1:1 Füllkrug (76., Foulelfmeter))

Hannover: Tschauner - Sorg (72. Karaman), Sané, Anton - Korb, Schwegler, Bakalorz, Ostrzolek - Klaus, Harnik (46. Füllkrug), Bebou

Stuttgart: Zieler - Pavard, Badstuber, Baumgartl - Beck, Ascacibar, Gentner, Insua - Brekalo (66. Aogo), Özcan (87. Ailton) - Asano (73. Terodde)

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Klaus / Asano, Badstuber, Beck, Özcan, Pavard

Zuschauer: 43.500