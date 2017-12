Heimsieg gegen den HSV Raffaels Doppelpack sichert Gladbach drei Punkte

In einem umkämpften Freitagsspiel ist Borussia Mönchengladbach ein 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Hamburger SV gelungen. Für die Borussia trafen Thorgan Hazard (9. Minute) und Raffael (74./77.). Der HSV kam nach einem frühen Rückstand stark zurück und glich durch André Hahn (53.) zwischenzeitlich aus. Am Ende war Gladbach jedoch zielstrebiger.

Gladbachs Trainer Dieter Hecking durfte sich vor allem über den souveränen Auftritt seiner jung besetzten Mittelfeldzentrale freuen. Die 18-Jährigen Reece Oxford und Michael Cusisance zeigten eine starke Leistung, kamen auch zu guten Torchancen, scheiterten jedoch beide am Aluminium. Oxford traf nur die Latte (6.), Cuisance setzte einen Weitschuss an den Pfosten (38.). Den Treffer für die Gastgeber erzielte Hazard, der ein Raffael-Zuspiel zum 1:0 nutzte.

Der HSV konnte sich nach zehn schwachen Minuten zum Beginn der Partie sortieren und kam durch Mergim Mavraj zu einer guten Chance (18.). Sein Kopfball flog über Yann Sommer hinweg, Lars Stindl konnte jedoch auf der Linie klären.

Nach der Pause war das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften kamen zu Torchancen. Die drei weiteren Treffer fielen nach individuellen Fehlern im Mittelfeld.

Hazard verlor einen Ball, Aaron Hunt schickte Hahn und der traf zum 1:1 gegen seinen ehemaligen Klub. Auf der anderen Seite war es Kyriakos Papadopoulos, der dem Gegner einen einfachen Ball in die Füße spielte. Vincenzo Grifo legte für Raffael auf, der Borussia erneut in Führung brachte. Nach einer zu kurzen Kopfballabwehr kam die Borussia erneut an den Ball und erzielte den 3:1-Endstand. Stindl zog in den Strafraum und legte an Christian Mathenia vorbei den zweiten Treffer von Raffael auf.



Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 3:1 (1:0)

1:0 Hazard (9. Minute)

1:1 Hahn (53.)

2:1 Raffael (74.)

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi (54. Jantschke), Oxford (89. Benger), Vestergaard, Wendt - Ginter, Cuisance - Herrmann (70. Grifo), Hazard - Stindl, Raffael

Hamburg: Mathenia - van Drongelen (80. Arp), Papadopoulos, Mavraj, Santos - Gideon Jung, Sakai - Hahn, Ekdal (84. Janjicic), Kostic - Hunt (83. Waldschmidt)

Schiedsrichter: Schmidt

Gelbe Karten: - / Ekdal, Mathenia, van Drongelen

Zuschauer: 52.000