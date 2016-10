Bundesliga BVB erkämpft Remis in der Nachspielzeit

Hertha BSC - 1. FC Köln 2 :1 (1:0)

Berlin hat sich in einem temporeichen Verfolgerduell 2:1 (1:0) gegen Köln durchgesetzt und übernimmt vorübergehend den zweiten Tabellenplatz vom FC. Die Mannschaft von Pál Dárdai bestimmte das Geschehen vom Anpfiff weg und belohnte sich schnell: Nachdem Kölns Torhüter Timo Horn einen Ibisevic-Drehschuss aus kurzer Distanz zunächst noch stark parieren konnte (9. Minute), war er kurz darauf gegen den Bosnier machtlos. Der Hertha-Kapitän überwand Horn nach Zuspiel von Mitchel Weiser aus elf Metern (13.), es war sein sechstes Saisontor.

Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte dann in der zweiten Halbzeit der Top-Torschütze der Bundesliga Anthony Modeste. Leonardo Bittencourt stocherte den Ball zum französischen Angreifer, der zum 1:1 abstauben konnte (65.). Die Hertha spielte aber weiter nach vorne. Ihre erneute Führung durch Niklas Stark aus drei Metern (74.) sollte zum Sieg reichen, auch wenn der Gast aus Köln in der Schlussphase durch einen Pfostentreffer von Simon Zoller (87.) fast doch noch ein Remis erzwungen hätte.

Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim 0:3 (0:1)

In der Tabelle unmittelbar hinter die Berliner hat sich Hoffenheim geschoben. Die Elf blieb unter Trainer Julian Nagelsmann auch im achten Saisonspiel ungeschlagen, gegen Bayer gelang nun sogar der vierte Sieg in Folge.

Aus Leverkusener Sicht nahm das Unheil früh seinen Lauf: Bereits in der sechsten Minute handelte sich Stürmer Kevin Volland den schnellsten Platzverweis der aktuellen Spielzeit ein, nachdem er Kerem Demirbay als letzter Mann zu Fall brachte. Den fälligen Freistoß aus 20 Metern schoss der Gefoulte an den Außenpfosten (8.). Mehr Erfolg hatte die TSG bei ihrer ersten gelungenen Offensivaktion aus dem Spiel heraus, als der agile Demirbay seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen ließ und anschließend aus 15 Metern traf (15.). Auf der Gegenseite vergab Julian Brand vor der Pause eine gute Chance zum Ausgleich (24.).

Nach Wiederanpfiff sorgte Sandro Wagner rasch für die Vorentscheidung, sein Bewacher Ömer Toprak war zuvor ausgerutscht (49.). Bayers Torwart Bernd Leno grätschte nach einer knappen Stunde den Ball in die Füße von Steven Zuber, der problemlos zum Endstand einschieben konnte (60.).

FC Ingolstadt - Borussia Dortmund 3:3 (2:0)

Die zuvor noch sieglosen Ingolstädter verpassten gegen den BVB den ersehnten Erfolg. In einer starken Anfangsphase nutzten Almog Cohen (6.) und Darío Lezcano (24.) jeweils nach einer Hereingabe von Markus Suttner Abstimmungsprobleme in der Dortmunder Abwehr zur Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch einen Kopfball von Pierre-Emerick Aubameyang aus sieben Metern (59.) schien Lezcanos zweiter Treffer an diesem Nachmittag (60.) die Hoffnung des BVB umgehend wieder zunichte zu machen. Doch das Team von Thomas Tuchel gab nicht auf - und konnte sich zumindest noch einen Punkt sichern. Erst traf Adrian Ramos aus dem Gewühl zum 2:3 (69.), ehe Flügelstürmer Christian Pulisic per Nachschuss die Aufholjagd des BVB belohnte (90.+1).

SV Darmstadt 98 - VfL Wolfsburg 3:1 (1:0)

Auch unter Neu-Coach Valérien Ismaël wartet Wolfsburg weiter auf den zweiten Saisonerfolg. In einer körperbetonten Begegnung sah VfL-Verteidiger Jeffrey Bruma nach einem Foul im Laufduell gegen Laszlo Kleinheisler die Rote Karte (23.). Den daraus resultierenden Freistoß zirkelte Änis Ben-Hatira zur verdienten Lilien-Führung in den rechten oberen Torwinkel. Wolfsburg brauchte einige Zeit, um sich von diesem Rückschlag zu erholen. Mario Gomez durfte in der zweiten Hälfte sein erstes Tor für den VfL feiern, der Nationalstürmer hatte eine Rodriguez-Ecke unbedrängt ins Tor geköpft (60.). László Kleinheisler mit einer Volleyabnahme (68.) sowie Sandro Sirigu (76.) machten mit ihren Treffern die Hoffnungen der Wölfe auf einen Punktgewinn zunichte.

SC Freiburg - FC Augsburg 2:1 (0:0)

Im Duell der Tabellennachbarn aus Freiburg und Augsburg behielt das Heimteam die Oberhand. Spielerisch ließen beide Mannschaften lange Zeit vieles vermissen, FCA-Stürmer Dong-Won Ji zwang den Sport-Club-Keeper Alexander Schwolow zumindest mit einem abgefälschten Schlenzer (20.) von der Strafraumkante zum Eingreifen. Nach dem Seitenwechsel verlängerte Freiburgs Maximilian Philip eine Freistoßhereingabe von Vincenzo Grifo zum 1:0 ins gegnerische Netz (66.). Nils Petersen besorgte mit dem vierten Freiburger Joker-Tor der Spielzeit das 2:0 (78.), der Anschlusstreffer der Augsburger durch Halil Altintop (84.) kam zu spät. Dank des saison- und ligaübergreifend zehnten Heimerfolgs in Serie klettert der SC auf Platz acht, Augsburg belegt den zwölften Rang.