Bundesliga: Hertha schlägt Freiburg in letzter Minute

Zum Start in die neue Bundesliga-Spielzeit hat Hertha BSC 2:1 (0:0) gegen den SC Freiburg gewonnen. Für die Berliner trafen Vladimír Darida (62. Minute) und Julian Schieber (90+5.). Der Aufsteiger aus dem Breisgau kam durch Kapitän Nicolas Höfler zum zwischenzeitlichen Ausgleich (90+3.). Damit bleibt der Hauptstadtklub seit dem Wiederaufstieg 2013 in seinem Eröffnungsspiel ungeschlagen.

Die verletzungsbedingten Ausfälle der etatmäßigen Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf und Marc Torrejón hatten Freiburgs Trainer Christian Streich zu taktischen Änderungen gezwungen. In einer 3-5-2-Formation gelang es dem amtierenden Zweitliga-Meister lange, den Berliner Spielaufbau durch die Mitte zu stören. In der Offensive tat sich die Doppelspitze Maximilian Philipp und Florian Niederlechner jedoch schwer, selbst Torgefahr zu entwickeln.

So dauerte es bis zur 30. Minute, ehe es die erste richtige Torchance des Spiels gab: Herthas Mitchell Weiser, am heutigen Tag rechts im Mittelfeld aufgeboten, versuchte es mit einem Schuss aus rund 20 Metern. Doch der Ball des 22-Jährigen flog knapp am Freiburger Gehäuse vorbei. Wenig später traf Vedad Ibisevic eine Hereingabe von Vladimír Darida nicht voll, sodass SC-Keeper Alexander Schwolow den Abschluss des Bosniers aus elf Metern problemlos entschärfen konnte (35.).

Auf der Gegenseite sorgte Vincenzo Grifo für Gefahr. Nach feinem Zuspiel von Philipp wurde er jedoch im letzten Moment von Herthas aufmerksamem Rechtsverteidiger Peter Pekarik abgegrätscht. Sein Schussversuch trudelte so nur aufs Netz des Berliner Tores (38.).

Ein Ex-Freiburger trifft für die Hertha

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren in ihren Angriffsaktionen zielstrebiger. Freiburg überließ den Berlinern mehr Ballbesitz - und den wusste der Vorjahressiebte zu nutzen: In der 56. Minute prüfte Genki Haraguchi den Freiburger Schlussmann mit einem wuchtigen Versuch aus der zweiten Reihe. Anschließend hatte Freiburgs Nicolas Höfler Glück, dass seine missratene Kopfballabwehr nur die Latte traf und nicht den Weg ins eigene Tor fand (57.).

Doch die Hertha setzte nach - und belohnte sich mit der Führung: Ibisevic legte ein Zuspiel in die Mitte kurz auf den eingelaufenen Darida ab. Der tschechische Nationalspieler, der von 2013 bis 2015 selber für Freiburg spielte, zog flach von der Strafraumgrenze ab und traf zum 1:0 (62.).

In der Folge stellte Christian Streich auf ein 4-4-2-System um, um wieder selbst mehr Offensivaktionen zu initiieren. Der agile Grifo war es, der den Ausgleich zunächst auf dem Fuß hatte. Sein Schlenzer aus 18 Metern verfehlte sein Ziel jedoch knapp (69.). Hertha verlegte sich anschließend aufs Kontern, Freiburg fehlten die Ideen, um den Berliner Abwehrverbund auszuhebeln.

In der Nachspielzeit wurde es dann turbulent: Erst köpfte Höfler eine Grifo-Ecke ins lange Eck (90+3.). Doch der Jubel der Freiburger verstummte schnell. Denn in der fünften Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Schieber aus spitzem Winkel zum 2:1-Sieg für das Team von Trainer Pál Dárdai. Sein Abschluss wurde von Höfler noch abgefälscht, sodass Schwolow den späten Gegentreffer nicht mehr verhindern konnte (90+5.).

Hertha BSC - SC Freiburg 2:1 (0:0)



Tore: 1:0 Darida (62.)

1:1 Höfler (90+3.)

2:1 Schieber (90+5.)

Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Lustenberger, Skjelbred - Weiser (77. Esswein), Darida (90. Hegeler), Haraguchi - Ibisevic (85. Schieber)

Freiburg: Schwolow - Gulde, Höfler, Söyüncü - Abrashi - Ignjovski (66. Bulut), Haberer (66. Petersen), Grifo, Günter - Niederlechner, Philipp

Gelbe Karten: - Gulde, Niederlechner, Höfler

Schiedsrichter: Benjamin Brand

Zuschauer: 41.648