Bundesliga Berlin schießt Schalke in die Krise

Zum Abschluss des dritten Bundesliga-Spieltags hat sich Hertha BSC 2:0 (0:0) gegen Schalke 04 durchgesetzt. Die Mannschaft von Markus Weinzierl bleibt damit weiter tor- und punktlos, Berlin darf sich hingegen über den dritten Sieg in Folge freuen. Gegen weitestgehend einfallslose Schalker erzielten Mitchell Weiser (64. Minute) und Einwechselspieler Valentin Stocker (74.) in der zweiten Halbzeit die Tore für die Hertha, der erstmals in ihrer Vereinsgeschichte solch eine Erfolgsserie zum Saisonauftakt glückte.

Im Vergleich zum Auswärtssieg in der Europa League in Nizza hatte Schalkes Trainer lediglich eine personelle Änderung vorgenommen: Klaas-Jan Huntelaar durfte anstelle von Alessandro Schöpf von Beginn an mitwirken, Zugang Breel Embolo kam zu seinem Startelfdebüt in der Bundesliga. Bei der Hertha wurde der verletzte Innenverteidiger Anthony Brooks durch Niklas Stark ersetzt, dessen Position im Mittelfeld der Norweger Per Skjelbred einnahm.

Vor rund 50.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion entwickelte sich eine zerfahrene Partie. Ungenauigkeiten im Passspiel ließen auf beiden Seiten kaum Spielfluss aufkommen. So musste der Zufall mithelfen, damit es zur ersten nennenswerten Chance kam: Im Anschluss an eine verunglückte Kopfballabwehr der Schalker versuchte sich Vladimír Darida an einem Aufsetzer aus 22 Metern. Der Schuss des tschechischen EM-Teilnehmers verfehlte sein Ziel jedoch knapp (24.).

Nach einer halben Stunde zeigte S04 dann erstmals mehr Initiative und konnte sich ein ums andere Mal in der Berliner Hälfte festsetzen. Wenn auch vieles Stückwerk und längere Passstafetten Mangelware blieben, setzte sich Eric Maxim Choupo-Moting im Dribbling gegen Peter Pekarík durch und zog von der linken Strafraumgrenze ab. Sein abgefälschter Schlenzer strich nur knapp am rechten Pfosten vom Tor von Herthas Schlussmann Rune Jarstein vorbei (31.).

Einfache Ballverluste ermöglichen die Gegentore

Nach dem Seitenwechsel agierten zunächst die Gäste aus Gelsenkirchen zielstrebiger. Über den eingewechselten Evgen Konoplyanka sollte das Flügelspiel forciert werden. Die nächste Gelegenheit ergab sich jedoch in zentraler Position: Ohne gegnerischen Druck konnte sich Benjamin Stambouli in 30 Metern Torentfernung den Ball zurechtlegen. Jarstein hatte keine großen Probleme, die Bogenlampe des Franzosen über die Latte zu lenken (51.).

Gegen den Spielverlauf fiel dann die Führung für das Team von Trainer Pál Dárdai. Stambouli hatte den Ball fahrlässig an der Außenlinie verloren, Pekarík passte in den Rückraum, wo Weiser wartete und aus elf Metern hoch ins linke Eck abschließen konnte (64.).

Schalke wirkte in der Folge geschockt - und Hertha konnte sich aufs Kontern verlegen. Eine schnelle Umschaltsituation ermöglichte dann auch den zweiten Treffer an diesem Abend. Nabil Bentaleb, neben Stambouli der zweite Neue in der Schalker Mittelfeldzentrale, unterlief ein haarsträubender Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Über Weiser kam der Ball zu Valentin Stocker, der mit einem Flachschuss den Endstand erzielte (74.).

Hertha BSC - Schalke 04 2:0 (0:0)

1:0 Weiser (64.)

2:0 Stocker (74.)

Berlin: Jarstein - Pekarík, Langkamp, Niklas Stark, Plattenhardt - Lustenberger, Skjelbred (77. Hegeler) - Weiser, Darida (55. Stocker), Haraguchi - Ibisevic (88. Schieber)

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Stambouli (81. Di Santo), Bentaleb - Embolo (46. Konopljanka), Goretzka (60. Meyer), Choupo-Moting - Huntelaar

Gelbe Karten: Pekarík - Fährmann

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Zuschauer: 49.251