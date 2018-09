Hertha-Sieg Die Bayern können doch verlieren

Hertha BSC hat nach dem Dämpfer in Bremen zurück zur guten Form des Saisonstarts gefunden und den FC Bayern vor heimischer Kulisse 2:0 (2:0) besiegt. Vedad Ibisevic brachte die Berliner per Elfmeter in Führung (23. Minute), Ondrej Duda veredelte eine sehenswerte Hertha-Kombination zur Zwei-Tore-Führung vor der Halbzeit (44.). Hertha zieht durch den Erfolg in der Tabelle mit dem FC Bayern nach Punkten gleich, die Münchner behalten jedoch dank der besseren Tordifferenz den Spitzenplatz.

Handlungsschnelligkeit kann Spiele entscheiden, diese Lehre sollte der FC Bayern aus der ersten Halbzeit im Berliner Olympiastadion ziehen. Erst war es Jérôme Boateng, der nach einem abgewehrten Kopfball von Vedad Ibisevic nachsetzen wollte und Salomon Kalou im Strafraum abräumte. Ibisevic traf per Elfmeter zum 1:0 (23.). Dann war es die gesamte Bayern-Abwehr, die eine zügig vorgetragene Kombination von Kalou, Valentino Lazaro und Duda nicht unterbinden konnte, die Letztgenannter zum 2:0 vollstreckte (44.).

Der FC Bayern hatte in der ersten Hälfte deutlich mehr Ballbesitz, kam auch zu Torchancen, traf jedoch das Berliner Tor nicht wie Robert Lewandowski (19.) und Arjen Robben (39.) oder blieb mit den Schüssen in der Hertha-Abwehr hängen wie Joshua Kimmich (25.) und Thiago Alcántara (41.).

Die meisten Bayern-Angriffe harmlos

Auch in der zweiten Hälfte waren die Münchner spielbestimmend. Doch die acht Torschüsse innerhalb von 15 Minuten seit Wiederanpfiff bleiben allesamt ungefährlich. Das lag auch daran, dass die Berliner Verteidigung sie nicht in aussichtsreiche Abschlusspositionen kommen ließ oder die Schüsse von dort blockte.

In der 68. Minute kam es dann doch noch mal zu einer gefährlichen Situation im Hertha-Strafraum. Boateng verlängerte eine Ecke per Kopf, Torwart Thomas Kraft kam gerade noch an den Ball, um ihn an Lewandowski und dem eingewechselten Serge Gnabry vorbeizuschieben.

Hertha rückt damit vorläufig auf den zweiten Tabellenplatz und reist am kommenden Wochenende nach Mainz. Der FC Bayern tritt schon am Mittwoch zum Heimspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam an.

Hertha BSC - FC Bayern München 2:0 (2:0)

Berlin: Kraft - Lazaro, Stark, Rekik, Mittelstädt - Skjelbred, Maier - Kalou (71. Leckie), Duda, Dilrosun (90.+2 Jastrzembski) - Ibisevic (53. Selke)

München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Thiago - James (72. Wagner), Renato Sanches (63. Gnabry) - Robben (52. Müller), Ribéry - Lewandowski

Schiedsrichter: Fritz

Gelbe Karten: Dilrosun, Duda, Ibisevic - Kimmich

Zuschauer: 75.000