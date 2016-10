Bundesliga Hertha und Dortmund trennen sich remis

Borussia Dortmund und Hertha BSC haben sich 1:1 (0:0) getrennt. Die Berliner gingen zunächst kurz nach der Pause durch Valentin Stocker in Führung (51. Minute), der Ausgleich fiel durch Pierre-Emerick Aubameyang in einer turbulenten Schlussphase (80.). Sowohl Emre Mor als auch Stocker sahen noch die Rote Karte. Hertha bleibt damit vorerst Zweiter, Dortmund steht zunächst weiter auf Rang drei.

BVB-Trainer Thomas Tuchel fehlten nach der Länderspielpause mit Lukasz Piszczek, Sokratis und dem angeschlagenen Marc Bartra, der immerhin auf der Bank saß, wichtige Stammkräfte. So gab Mikel Merino in der Dortmunder Abwehrreihe sein Pflichtspiel-Debüt. Mit einem Altersschnitt von knapp 23 Jahren war die Startelf der Gastgeber die drittjüngste der eigenen Bundesliga-Geschichte. Bei Hertha rückte John Anthony Brooks für den verletzten Fabian Lustenberger in die Startelf.

Die erste gute Chance des Spiels hatte der BVB: Nach einer Flanke von Christian Pulisic von rechts setzte Emre Mor seine Direktabnahme aber deutlich über das Tor (7.). Viel mehr kam von insgesamt ideenlosen ungenauen Dortmundern in der Hälfte nicht. Auf der anderen Seite wurde Hertha mehrfach gefährlich. Alexander Esswein zielte zweimal zu hoch (17., 32.), Valentin Stocker verzog nach gutem Zuspiel deutlich (29.).

Nach dem Seitenwechsel begann Dortmund gut, Mor schoss erneut über das Tor (47.), Matthias Ginter verpasste eine Freistoßflanke nur knapp (50.). Das Tor machte allerdings Hertha: Nach einem Einwurf spielte Ibisevic mit der Hacke auf Stocker, der zur Führung einschob (51.).

Tuchels Wechsel bringen mehr Torgefahr

Tuchel reagierte schnell und brachte Shinji Kagawa und Ousmane Dembélé für Mario Götze und Sebastian Rode (60.). Marcel Schmelzer scheiterte wenig später mit einem Fernschuss an Hertha-Keeper Rune Jarstein (61.). Es war Dortmunds erster Versuch aufs Tor, der BVB wurde nun jedoch stärker.

In der Folge verzweifelte Aubameyang zunehmend an Jarstein: Erst schoss er den Hertha-Keeper aus kurzer Distanz an (65.), dann lief Aubameyang allein auf Jartsein zu, aber der Torwart lenkte den Lupfer des Gabuners an den Pfosten (67.). Die größte Chance ergab sich allerdings erst danach. In Folge eines Handspiels von Haraguchi entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich auf Elfmeter, aber auch vom Punkt musste sich Aubameyang gegenüber Jarstein geschlagen geben (77.).

Und dann traf der Torjäger doch noch: Dembélé brachte einen Ball von außen flach auf den zweiten Pfosten, dort war Aubameyang zur Stelle und erzielte den Ausgleich (80.). Mit nun sechs Toren führt er aktuell die Torschützenliste der Liga an. In der Schlussphase gab es noch zwei Rote Karten: Emre Mor musste nach einer Tätlichkeit gegen Sebastian Langkamp vom Platz (84.), Stocker sah nach einer Grätsche von hinten in die Beine von Matthias Ginter ebenfalls Rot (90.). Dortmund drängte in der Schlussphase weiter auf den Ausgleich, aber es blieb beim Remis.

Borussia Dortmund - Hertha BSC 1:1 (0:0)

0:1 (51.) Stocker

1:1 (80.) Aubameyang

Dortmund: Bürki - Passlack, Ginter, Merino, Schmelzer (71. Park) - Weigl - Pulisic, Rode (60. Kagawa), Götze (60. Dembélé), Mor - Aubameyang

Hertha: Jarstein - Weiser, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Skjelbred (78. Allan), Stark - Esswein (90.+3. Mittelstädt), Stocker, Haraguchi - Ibisevic (81. Allagui)

Gelbe Karten: Dembélé - Stark, Esswein, Langkamp, Brooks, Allagui

Rote Karten: Mor (84.) - Stocker (90.)

Bes. Vork.: Jarstein hält Handelfmeter von Aubameyang (77.)

Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Zuschauer: 80.800