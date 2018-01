BVB sieglos in Berlin Aufstrebend ist auch ein Au-Wort

Ausgangslage des Spiels: Ausgangslage. Es gibt so schöne Au-Wörter in der deutschen Sprache. Aufbruchstimmung, Augenstern, Außenhandelsbilanz, Ausschweifungen, Aurich, Autobahnvignette, Auenland. Da muss man doch vor dem Spiel des BVB bei Hertha BSC nicht nur über Aubameyang reden. Auch, ja AUch, aber AUsschließlich?

Ergebnis des Spiels: 1:1. Halbzeitstand 0:0. Tore durch Davie Selke direkt nach der Pause und Shinji Kagawa in der 71. Minute. Aubameyang konnte nicht treffen, er war gar nicht dabei. Zum Spielbericht geht es hier entlang.

Die erste Halbzeit: Ehrlich gesagt: Schlimm. Man konnte es Aubameyang nicht übel nehmen, dass er da nicht mitmachen wollte. Keine Torchancen und auch sonst nichts, an dem man sich bei einem Grad im Olympiastadion hätte erwärmen können.

Die zweite Halbzeit: Hertha trifft schon nach 42 Sekunden durch Selke, und das hätten die Berliner besser nicht getan. Plötzlich konnte der BVB nach vorne spielen, und was der 17-jährige Jadon Sancho und der 18-jährige Alexander Isak in der Schlussphase in der Offensive veranstalteten, sah fast schon wieder nach Borussia Dortmund aus. Trainer Peter Stöger wird an der Seitenlinie erschrocken zusammengefahren sein, das ist nicht mehr sein BVB. Man male sich nur aus, es wäre zudem noch Marco Reus im Spiel. Oder Aubameyang.

Spieler des Spiels: Es ist so leicht, diesem Impuls nachzugeben, also machen wir es auch: Dadurch dass in der BVB-Offensive eine Planstelle frei geworden ist, rückte der junge Jadon Sancho zum zweiten Mal in seinem Fußballerleben in die Startelf des BVB. Dass er neben Mario Götze und André Schürrle gleich auffiel, spricht für ihn und gegen die anderen beiden. Irgendeine Zeitung wird sicher bald schreiben, dass man Aubameyang gar nicht vermisst ("Wer ist Aubameyang?").

Wehmut des Spiels: Angesichts der in der zweiten Hälfte vergebenen Chancen: Dass Aubameyang bald weg ist und die Chancenverwertung ein noch größeres Thema wird ...

Gegner des Spiels: Hertha BSC war übrigens auch auf dem Feld und bot eine gute Stunde lang eine couragierte Leistung. In der Offensive passierte bis auf den Treffer aber zu wenig. Man sollte Vedad Ibisevic nicht mit Pierre-Emerick Aubameyang vergleichen, aber auch Hertha hatte an diesem Abend einen Torjäger, der nicht mitwirken durfte. Als Kapitän!

Erkenntnis des Spiels: Sancho und Isak, das hatte was. Auch Christian Pulisic darf man nicht vergessen. Aufstrebende Stars, aufstrebend, auch so ein schönes Au-Wort. Man sollte sich einfach jetzt an ihnen erfreuen. Man weiß, wie das weitergeht.

Hertha BSC - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

1:0 Selke (46.)

1:1 Kagawa (71.)

Berlin: Kraft - Weiser, Stark, Lustenberger, Plattenhardt - Maier, Skjelbred - Lazaro, Duda (77. Leckie), Kalou (84. Darida) - Selke

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Kagawa, Weigl, Götze (67. Isak) - Pulisic (85. Yarmolenko), Sancho - Schürrle

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Lazaro, Weiser, Darida / Pulisic

Zuschauer: 65.000