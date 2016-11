Dortmunder Sieg in Hamburg Uwe Seeler um Jahre gealtert

Ausgangslage: Der HSV mit zwei Punkten und zwei geschossenen Toren Tabellenletzter, die Mannschaft total verunsichert, der Sportdirektor angezählt und der Trainer zunehmend ratlos - kann der Druck noch größer sein? Kann er. Denn der Hamburger SV trat ausgerechnet am 80. Geburtstag des größten Klub-Idols gegen Borussia Dortmund an. Und Uwe Seeler nicht enttäuschen zu dürfen, das beschwerte die schmalen Hamburger Schultern noch mal gewaltig.

Ehrung des Spiels: Ging schon vor Anpfiff über die Bühne, und natürlich ging sie an "Uns Uwe". Die HSV-Legende bekam unter großem Applaus und "Happy Birthday"-Gesang der Seelermasken tragenden Zuschauer eine weiß-blaue Geburtstagstorte überreicht, dazu gab es 100.000 Euro für die Uwe-Seeler-Stiftung. Auf dem Foto mit dem Jubilar neben Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz: der unvermeidliche DFB-Präsident Reinhard Grindel, bei dem man sich unwillkürlich fragte: Schafft er es noch rechtzeitig zum Abendspiel nach Frankfurt, um sich auch dort fotografieren zu lassen?

DPA Grindel, Torte, Seeler, Scholz

Die Startaufstellungen:

Hamburg: Adler - Douglas Santos, Djourou, Spahic, Cléber, Diekmeier -Jung, Sakai - Gregoritisch, Müller - Lasogga.

Dortmund: Bürki - Bartra, Sokratis, Ginter - Guerreiro, Castro, Rode, Piszczek - Pulisic, Mor - Aubameyang.

Ergebnis: 2:5 (0:3). Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Ist schnell erzählt, weil sie ausschließlich von Hamburger Fehlern und einem Dortmunder Angreifer bestimmt wurde. Schon nach vier Minuten stand es 0:1 aus Sicht des HSV, Christian Pulisic hatte sich gegen Dennis Diekmeier durchgesetzt und auf Emre Mor geflankt. Dessen Direktabnahme klatschte René Adler zur Seite, Pierre-Emerick Aubameyang staubte ab. Aubameyang traf in der ersten Halbzeit noch zwei weitere Male, einmal erneut nach Vorlage von Mor, der einen katastrophalen Rückpass von Johan Djourou erlief. Den Schuss vor dem 0:3 hätte Adler gut halten können.

Wunsch und Wirklichkeit: Das Zentrum wollte Markus Gisdol stabilisieren, also stellte er neben seine Außenverteidiger zentral drei Innenverteidiger. Dann fiel das erste Gegentor über außen, das zweite durch den Fehler eines Innenverteidigers auf der Außenbahn und das dritte durch die Mitte. Nichts klappte, weshalb Gisdol sich schon nach 31 Minuten korrigierte und mit Cléber einen Verteidiger vom Platz nahm.

Statistik aus der Hölle

Traurig: HSV hat mehr lupenreine Hattricks kassiert als Tore gemacht https://t.co/DpNNtPAtQ7 — HSV-Fan (@hsvfanlive) 5. November 2016

Die zweite Hälfte (I): Ging los wie die erste. Nach exakt vier Minuten hatte wieder Aubameyang getroffen, diesmal fiel ihm dank eines Spahic-Fehlers der Ball an der Strafraumkante vor die Füße. Spätestens jetzt musste man unwillkürlich daran denken, dass Gisdol-Vorgänger Bruno Labbadia nach einem denkbar knappen 0:1 gegen den FC Bayern München entlassen worden war. Und ja, man musste auch an Markus Gisdol selbst denken und dessen Versprechen vor Spielbeginn: Man wolle Uwe Seeler zuliebe eine starke Leistung abliefern. Stattdessen war dieser auf der Tribüne noch mal um zehn Jahre gealtert.

Die zweite Hälfte (II): Sah überraschend doch noch zwei Treffer des HSV, beide erzielte Nicolai Müller. Das hat, wenn man das so sagen kann, ja Tradition hier. Die einzigen Saisontore bisher hatte Bobby Wood gemacht. In Hamburg haben sie jetzt zwei Saisontorschützen und mehr Tore geschossen als Hattricks kassiert, immerhin. Ein Tor mehr, und es wäre sogar noch die Quersumme von Uwe Seelers Alter geworden. Stattdessen blieb es beim 2:5.

Comeback des Spiels: Kam von Pierre-Emerick Aubameyang. Der Gabuner war von Trainer Thomas Tuchel unter der Woche beim Champions-League-Spiel gegen Lissabon aus dem Kader gestrichen worden, angeblich wegen eines Shopping-Ausflugs nach Mailand. In Hamburg traf der Stürmer dann viermal - und trug am Ende symbolhaft sogar noch die Kapitänsbinde. Vielleicht lässt sich ja HSV-Trainer Gisdol von dieser Erfolgsgeschichte inspirieren und stellt das bisher so enttäuschende Talent Alen Halilovic im nächsten Spiel wieder von Beginn an auf?

Getty Images Aubameyang

Erkenntnis des Spiels: Vier Tore nach zehn Spieltagen, das ist die Einstellung des Negativrekords in der Bundesliga; Markus Gisdol ist der erste HSV-Trainer in der Bundesligageschichte, der in seinen ersten fünf Spielen ohne Sieg blieb: Viel schlechter kann es für die Hamburger nicht laufen, was auch für die erste Hälfte gegen Dortmund galt. Dass in der zweiten Halbzeit gegen den BVB noch zwei Treffer gelangen, macht aber Mut. Offensichtlich hatte der aussichtslose Rückstand den ungeheuren Druck gelöst, der auf dem Team lastet. Gisdol muss es jetzt nur schaffen, einen anderen Drucklöser zu finden. Vielleicht ist es ja die Psychologie: Nächster Gegner in zwei Wochen ist die TSG Hoffenheim, Gisdols Ex-Klub.