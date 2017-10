Spiel gegen Mönchengladbach Trainer Nagelsmann trifft Fan mit Flasche

Es lief die 61. Minute: Hoffenheim hatte gerade den Ausgleich gegen Borussia Mönchengladbach kassiert. Das sorgte für Ärger bei TSG-Trainer Julian Nagelsmann. Seine Reaktion? Der Chefcoach warf mit einer Plastikflasche - und traf einen Fan auf der Tribüne am Kopf. Der 30-jährige Trainer hob sofort entschuldigend den Arm.

"Es war eine dumme und dämlich Aktion, die mir nicht passieren darf und die mir nicht mehr passieren wird. Ich habe mich entschuldigt, es tut mir leid", sagte der Coach.

Nach Spielende ging Nagelsmann auf die Tribüne und entschuldigte sich persönlich mit einer Umarmung bei dem Besucher, den er versehentlich getroffen hatte. Bei Sky waren zuvor Bilder zu sehen, wie sich der Fan immer wieder an den Kopf griff. Hoffenheim verlor das Spiel am Ende 1:3.

In den sozialen Netzwerken erinnerten User an einen Flaschenwurf von Paolo Guerrero. Der frühere Stürmer des Hamburger SV hatte in der Saison 2009/2010 einem Fan - damals allerdings mit Absicht - eine Flasche nach Abpfiff an den Kopf geworfen. Der Peruaner soll zuvor verbal attackiert worden sein. Vom DFB-Sportgericht war der Angreifer daraufhin für fünf Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro belegt worden.