Fußball-Bundesliga Küren Sie das schönste Heimtrikot der neuen Saison

Vor dem Start der 55. Bundesliga-Saison hat SPIEGEL ONLINE ein (nicht ganz ernst gemeintes) Ranking der 18 Heimtrikots erstellt. Der VfL Wolfsburg landete dabei auf dem letzten Rang, Bayer Leverkusen belegte ebenfalls einen Abstiegsplatz. Der BVB beendete die Mode-Tabelle nur knapp über dem Strich - mit der Frankfurter Eintracht gab es einen Sensationsmeister.

Wenig liegt so sehr im Auge des Betrachters wie ästhetische Urteile. Entsprechend haben uns viele Rückmeldungen erreicht: "Freiburg so weit vorn mit diesem langweiligen Jersey? Und wieso steht das Bremer Shirt denn so weit oben?" Deshalb sind jetzt die Nutzer an der Reihe: Küren Sie Ihren Favoriten unter den aktuellen Trikots.

So geht's: Sie sehen zwei Fotos im direkten Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie das Ihrer Meinung nach schönere anklicken. Am Ende bleibt der Sieger-Look übrig.