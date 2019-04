Fünfmal Narhallamarsch - das gab es in der Mainzer Arena zuletzt vor mehr als vier Jahren. Zum Auftakt des 28. Spieltags ertönte die Torhymne des FSV Mainz 05 nun erneut fünfmal, als die Mainzer ihre Negativserie in der Bundesliga mit einem 5:0 (3:0) gegen den SC Freiburg beendeten. Jean-Paul Boetius (20. Minute), Jean-Phillipe Mateta (26., 33. und 77.) und Karim Onisiwo (73.) trafen für die Gastgeber. Für Mainz war es der erste Sieg nach vier Niederlagen in Folge.

"Das war wichtig nach den vergangenen Wochen", sagte Mainz-Trainer Sandro Schwarz: "Es war ein sehr komisches Spiel, man hat am Anfang gemerkt, dass wir nicht das allergrößte Selbstbewusstsein gehabt haben. Am Schluss haben wir es gnadenlos ausgenutzt. Die Kleinigkeiten, die uns zuletzt gefehlt hatten, haben wir heute gehabt."

Tatsächlich hatte Freiburg den besseren Start erwischt. Pascal Stenzel hatte in der neunten Minute Pech, dass sein Schuss aus 18 Metern vom Mainzer Torwart Florian Müller noch an die Latte gelenkt wurde.

Schwolows Fehler leitet die Niederlage ein

Es war dann der Schlussmann auf der anderen Seite, Alexander Schwolow, der die Niederlage seines Teams mit einem Fehler einleitete: Nach einem Rückpass von Dominique Heintz wollte Freiburgs Torwart den Ball an der Strafraumkante weit nach vorne schlagen, spielte ihn stattdessen aber flach in die Füße von Boetius, der direkt aus knapp 30 Metern ins leere Tor abschloss (20.). Nur sechs Minuten später legte Boetius das 2:0 für Mateta auf, der in der 33. Minute direkt nachlegte. Es war der dritte Schuss auf das Tor vom SC Freiburg -und es stand 3:0 für Mainz.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste bei den Torschüssen mit 6:4 vorne, hatten 73 Prozent Ballbesitz und 62 Prozent der Zweikämpfe gewonnen.

5 – Noch nie hat ein Team in der #Bundesliga seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 mit so wenig Ballbesitz (30%) so viele Tore erzielt (5) wie der @1FSVMainz05 heute gegen Freiburg. Effizient. #M05SCF pic.twitter.com/tmr8N8aIWR — OptaFranz (@OptaFranz) 5. April 2019

Nach der Pause konnte Freiburg das Spiel zunächst ausgeglichener gestalten, auch weil Trainer Christian Streich von Dreier- auf Viererkette umstellte. Doch dann waren es Onisiwo (73.) und Mateta mit seinem dritten Treffer (77.), die die höchste Saisonniederlage für die Gäste und gleichzeitig den höchsten Sieg in der aktuellen Spielzeit für Mainz besiegelten.





FSV Mainz 05 - SC Freiburg 5:0 (3:0)

1:0 Boetius (20.)

2:0 Mateta (25.)

3:0 Mateta (33.)

4:0 Onisiwo (73.)

5:0 Mateta (77.)

Mainz: Müller - Donati, Bungert (68. Hack), Niakhaté, Martin - Kunde (55. Onisiwo) - Gbamin, Latza - Boetius - Mateta, Quaison (79. Maxim)

Freiburg: Schwolow - Schlotterbeck, Günter, Heintz, Stenzel (83. Koch) - Abrashi, Frantz (46. Niederlechner), Höfler, Grifo, Haberer - Höler (46. Waldschmidt)

Schiedsrichter: Jablonski

Gelbe Karten: Kunde, Latza, Maxim / Höfler

Zuschauer: 27.305