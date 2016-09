Bundesliga Mainz feiert gegen Augsburg ersten Saisonsieg

Der FSV Mainz 05 hat sich vom unglücklichen Punktverlust im Europacup erholt und durch ein 3:1 (1:0) beim FC Augsburg den ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison gefeiert. Jhon Córdoba (7. Minute), Yunus Malli (75.) und Yoshinori Muto (81.) sorgten mit ihren Toren für den Mainzer Erfolg. Das zwischenzeitliche 1:1 hatte vor 26.115 Zuschauern Konstantinos Stafylidis (73.) erzielt. In der Nachspielzeit sah der Mainzer José Rodriguez für ein brutales Foul die Rote Karte.

Mit vier Punkten zieht 05 damit am dritten Spieltag in der Tabelle am FCA vorbei und bleibt dessen Angstgegner: Fünf der vergangenen sechs Matches gingen nun schon an den FSV, ein Spiel endete remis. Eine längere Serie hat Mainz nur gegen den SC Freiburg vorzuweisen.

Mainz ergriff zu Beginn die Initiative und ließ Augsburg kaum aus der eigenen Hälfte. Trainer Martin Schmidt gab gleich sechs neuen Spielern im Vergleich zum Spiel am Donnerstag die Chance in der Startelf - auch Kapitän Niko Bungert saß zunächst auf der Ersatzbank. Der Innenverteidiger hatte im Europacup das Mainzer Tor erzielt.

In Augsburg waren die Mainzer Stürmer zur Stelle. Nach einem Eckball von Malli schraubte sich Córdoba am höchsten und wuchtete die Kugel unhaltbar ins Netz. Augsburg tat sich nach dem Rückstand schwer und kamen erst im Laufe des ersten Durchgangs in die Partie. Weil den Gastgebern aber vor allem im offensiven Mittelfeld die Ideen fehlten, sprangen kaum vernünftige Torchancen heraus. Ein Weitschuss von Kapitän Paul Verhaegh - klar am Tor vorbei - war noch eine der besten Gelegenheiten (28.). Stürmer Alfred Finnbogason war bemüht, wurde von seinen Teamkollegen aber kaum in Szene gesetzt. Auf der Gegenseite vergab Levin Öztunali aus spitzem Winkel (35.).

Erst nach gut einer Stunde wurden die Augsburger gefährlich. Zunächst war ein Volleyschuss von Ja-Cheo Koo zu zentral und harmlos für Torhüter Jonas Lössl (59.), der Augenblicke später gegen einen Schuss aus kurzer Distanz von Martin Hinteregger blendend reagierte. Danach lupfte Dominik Kohr den Ball aus wenigen Metern über das Tor (63.).

Zehn Minuten später ließ dann Stafylidis den FCA mit einem strammen Fernschuss jubeln. Die Hochstimmung war aber schon nach wenigen Sekunden vorbei, als Malli per Kopf das 2:1 erzielte. Der eingewechselte Muto sorgte dann für die Vorentscheidung.

In der Nachspielzeit grätschte der erst in der 85. Minute eingewechselte José Rodriguez den Augsburger Dominik Kohr brutal von hinten um und erhielt dafür bei seinem Bundesligadebüt die Rote Karte. Kohr musste verletzt vom Platz.

FC Augsburg - FSV Mainz 05 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Córdoba (7.)

1:1 Stafylidis (73.)

1:2 Malli (75.)

1:3 Muto (81.)

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kohr (90.+5 Kacar), Baier - Bobadilla, Koo (59. Schmid), Ji (81. Altintop)- Finnbogason

Mainz: Lössl - Donati, Bell, Balogun, Brosinski - Gbamin (85. Rodriguez), Frei - Öztunali, Malli, Onisiwo (78. De Blasis) - Córdoba (66. Muto)

Gelbe Karten: Gouweleeuw - Córdoba, Onisiwo

Rote Karte: - Rodriguez

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 26.115