Schiedsrichter Gräfe kritisiert Ex-Chefs "Es ging nicht nach Leistung"

Bundesliga-Referee Manuel Gräfe hat die früheren Schiedsrichter-Chefs Hellmut Krug und Herbert Fandel verbal attackiert. "Die beiden haben sich ihre Schiedsrichterliste so zusammengebastelt, wie sie es wollten", sagte Gräfe dem "Tagesspiegel". "Es ging nicht vorrangig nach Leistung und deshalb zu Lasten des Fußballs, wie man ja auch an dem Leistungsabfall bis zum Sommer 2016 merkte."

Krug war zuletzt von der Deutschen Fußball Liga als Schiedsrichter-Manager zum Deutschen Fußball-Bund zurückgekehrt, Fandel war nach der vergangenen Saison als Vorsitzender der DFB-Schiedsrichterkommission zurückgetreten. Sein Nachfolger ist Lutz Michael Fröhlich. "Seitdem er die Verantwortung trägt, geht es ausschließlich nach Leistung", sagte Gräfe.

DPA Hellmut Krug

Der 43 Jahre alter Gräfe sagte, es seien ungeeignete Schiedsrichter gefördert worden. "Da sind Leute in Positionen gekommen, für die sie einfach nicht gut oder weit genug waren. So etwas geht eben eine Zeit lang gut, wenn man sie intern und extern schützt, aber irgendwann fällt es dann auf."

Kritisch beurteilt Gräfe den Aufstieg des Berliner Schiedsrichter-Kollegen Felix Zwayer zum Fifa-Referee, obwohl dieser einst in den Skandal um Robert Hoyzer involviert war. "Wie kann so jemand bis in die Spitze der deutschen Top-Schiedsrichter kommen? Kann es vielleicht sein, dass Fandel und Krug dort einen Mann haben wollten, der ihnen zu bedingungsloser Loyalität verpflichtet war?"

Als Beispiel für Schiedsrichter, die hingegen unter ihren Möglichkeiten eingesetzt worden seien, nannte Gräfe neben anderen auch Bibiana Steinhaus. "Jetzt, nach nur einem Jahr unter der neuen Führung, darf sie auf einmal in der Ersten Liga pfeifen. Das ist exemplarisch", sagte der Fifa-Referee. Steinhaus wird in dieser Saison als erste Frau Begegnungen der höchsten deutschen Spielklasse leiten.