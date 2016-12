Kreuzbandriss Kölner Risse droht monatelange Pause

Marcel Risse vom 1. FC Köln hat im Spiel bei 1899 Hoffenheim (0:4) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitten. Das teilte der Klub via Twitter mit. Risse droht nun eine halbjährige Pause.

Nach Vereinsgaben soll der 26-Jährige, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bislang vier Treffer erzielte und fünf Tore vorbereitete, bereits am Montag operiert werden. Der Mittelfeldspieler wurde bei der Auswärtsniederlage in Hoffenheim schon nach 24 Minuten ausgewechselt. Für ihn kam der 20-Jährige Marcel Hartel in die Partie.

Diagnose Marcel #Risse: Das vordere Kreuzband im rechten Knie ist gerissen. Er wird am Montag operiert. Gute Besserung, Cello! #effzeh pic.twitter.com/NfRSPBS9XK — 1. FC Köln (@fckoeln) 3. Dezember 2016

Bei den Kölnern hält das Verletzungspech damit an: In Sinsheim musste FC-Coach Peter Stöger mit Timo Horn, Dominic Maroh sowie Kapitän Matthias Lehmann, Marco Höger und Leonardo Bittencourt bereits fünf potenzielle Stammspieler ersetzen.