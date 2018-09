BVB-Sieg gegen Leverkusen Reus aus dem ewigen Dilemma

Szene des Spiels: Aus zentraler Position hatte Kai Havertz die große Chance, Leverkusens Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen. Aber er köpfte genau auf Roman Bürki. Der BVB-Torwart parierte den Ball, warf ihn schnell zu Jadon Sancho und nach 14,7 Sekunden sowie einem doppelten Doppelpass mit Marco Reus lag der Ball zum zweiten Mal im Bayer-Tor. Der Ausgleichstreffer in der 69. Minute fasst die Geschichte dieses begeisternden Fußballspiels perfekt zusammen.

Das Ergebnis: Leverkusen hat gegen Dortmund 2:4 (2:0) verloren. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: 7:0 gegen Nürnberg ! Unter der Woche hatte der BVB begeistert. Die Jagd auf die Bayern schien für viele eröffnet. Und dann kam Leverkusen. Bayer spielte seine besten 45 Minuten der bisherigen Saison und führte zur Pause verdient. Dortmund hatte nur eine Torchance - einen Freistoß durch Reus, den Lukas Hradecky hielt. Dem Gastgeber gelang durch ein Traumtor von Mitchell Weiser die Führung, Jonathan Tah legte nach einer chaotischen Szene im Strafraum in Folge einer Ecke nach - mit dem 0:2 schien die Ausgangslage des BVB aussichtslos.

0 - #Dortmund drehte in der BL-Historie noch nie einen 2-Tore-Pausenrückstand auf des Gegners Platz. Hoffnungslos. #B04BVB — OptaFranz (@OptaFranz) 29. September 2018

Die zweite Hälfte: "Offener Schlagabtausch", das ist ein Begriff, der im Fußball sehr gern überstrapaziert wird. Aber im Fall dieser 45 Minuten gibt es keinen Ausdruck, der passender erscheint. Leverkusen spielte weiter nach vorne, hatte mehrere gute Chancen. Die beste vergab Kevin Volland, der den Pfosten traf. Aber auch Dortmund wurde immer gefährlicher und belohnte sich: Jacob Bruun Larsen traf per Abstauber, Reus am Ende eines Konters und Paco Alcácer nach einer Flanke von Achraf Hakimi sowie in der Schlussminute ins leere Tor.

Das Leverkusener Problem: Es hätte die perfekte Woche werden können. Drei Spiele, neun Punkte. Zur Pause deutete nichts auf ein anderes Ergebnis hin. Und hätte Bayer eine der vielen Torchancen zum 3:0 genutzt, die Partie wäre wohl auch entschieden gewesen. So aber hielt Leverkusen den Gegner selbst im Spiel. Der vergebene Kopfball des zuvor erneut starken Havertz und der anschließende Konter zum 2:2 waren deshalb so bezeichnend für die Partie.

DPA Jonathan Tah

Der entscheidende Faktor beim BVB: In Leverkusen hat Reus saisonübergreifend sein zwölftes Bundesligaspiel in Folge absolviert. Und ja, das allein ist eine Nachricht. Zuletzt gab es das vor mehr als vier (!) Jahren, in der Spielzeit 2013/2014. Es folgten etliche Verletzungen. Nun aber zeigt Reus erneut: Wenn er fit ist, dann gehört er zu den besten Spielern der Liga. Gegen Leverkusen traf er selbst und bereitete ein Tor vor. Nach acht Pflichtspielen steht er bei acht Torbeteiligungen (vier Treffer, vier Vorlagen) - bemerkenswerte Zahlen.

Dortmunder Zahlenspiele: 24,8 - so viele Minuten braucht Jadon Sancho aktuell im Schnitt für eine Torvorlage in der Bundesliga. In absoluten Zahlen sind das fünf Assists in 124 Minuten. 17 - so viele Minuten braucht Paco Alcácer aktuell im Schnitt für ein Tor in der Bundesliga, er traf dreimal in 51 Minuten Spielzeit. Gegen Leverkusen kamen beide als Joker ins Spiel und entschieden die Partie. Sancho überzeugte wieder mit viel Tempo, Alcácer bewies erneut, warum der BVB einen Stürmer wie ihn braucht.

Fazit des Spiels: Die Siege gegen Nürnberg und Leverkusen waren extrem verschieden. Und trotzdem haben beide die Qualität des BVB bewiesen. Erst der Torrausch gegen den Aufsteiger, jetzt die beeindruckende Aufholjagd gegen einen klaren Europapokal-Kandidaten. Die Mentalität stimmt. Im Sinne der Spannung dürfen Bundesliga-Zuschauer darauf hoffen, dass Dortmund die Form der zweiten Hälfte hält - und dass Marco Reus fit bleibt. Mit Blick auf die starken ersten 45 Minuten sollte sich aber auch Leverkusen keine zu großen Sorgen machen.

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 2:4 (2:0)

1:0 Weiser (9.)

2:0 Tah (40.)

2:1 Bruun Larsen (65.)

2:2 Reus (69.)

2:3 Alcácer (85.)

2:4 Alcácer (90.+4)

Leverkusen: Hradecky - Weiser (70. Jedvaj), Tah, S. Bender, Wendell - L. Bender, Kohr - Volland, Havertz, Brandt (79. Paulinho) - Alario (70. Bailey)

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney (46. Dahoud) - Pulisic (68. Sancho), Bruun Larsen - Philipp (63. Paco Alcácer), Reus

Schiedsrichter: Brych

Gelbe Karten: Wendell - Delaney

Zuschauer: 30.210