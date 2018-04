BVB-Star Götze Zurück im Rennen

In gut zwei Wochen wird Bundestrainer Joachim Löw seinen vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) bekannt geben. Die Namen werden im Dortmunder Fußballmuseum verkündet. Dort, wo in der ersten Etage in einer Vitrine die Fußballschuhe von Mario Götze stehen. Mit dem linken schoss er 2014 das entscheidende Tor im Finale der Weltmeisterschaft.

Die Jahre danach waren schwierig für den Mittelfeldspieler. Er war lange krank, saß häufig nur auf der Bank, wechselte die Berater, wurde wegen alberner Posts in Sozialen Netzwerken belächelt.

Die Chance, dass er der deutschen Nationalmannschaft in Russland dabei helfen darf, den Titel zu verteidigen, war gering. Erst nachdem er beim 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen eine sehr ansprechende Leistung für Borussia Dortmund zeigte, rückte Götze wieder in den Blickpunkt. Nun, nach dem 32. Spieltag der Bundesliga, an dem sich mit Lars Stindl und Serge Gnabry zwei Konkurrenten Götzes schwer verletzt haben, dürften die Chancen auf einen Platz im vorläufigen Kader wieder gestiegen sein.

"Ich kann nur etwas zur nahen Zukunft von Mario sagen, und die sieht so aus, dass er am kommenden Samstag gegen Mainz sicher wieder spielen wird", vermied sein Trainer Peter Stöger eine Einmischung in die Angelegenheiten des Deutschen Fußball-Bundes. Götze selbst verschwand wortlos nach dem 1:1 des BVB in einem äußerst attraktiven Bundesligaspiel in Bremen.

Seine Bewerbung hatte er zuvor auf dem Platz abgegeben: eine präzise Flanke über 30 Meter auf Lukas Piszczek vor dem Führungstreffer von Marco Reus (19. Minute), ein wunderschöner Pass auf Reus, der die Chance zum 2:0 vergab. Zudem löste er viele Probleme auf engem Raum erfolgreich, beschleunigte das Spiel mit kurzen Pässen. Fast 90 Prozent seiner Zuspiele kamen bei seinen Kollegen an, er gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe und lief mehr als zwölf Kilometer. Die Daten deckten sich mit den Eindrücken aus dem Weserstadion.

Auch Reus bestätigte in Bremen seine gute Form

"Er kann richtig gut Fußball spielen, wenn er in Ruhe gelassen wird", sagte Stöger, der auch noch die Extreme in der Berichterstattung über Götze kritisierte: "Im Positiven gibt es einen Überschwang, im Negativen wird es dramatisiert." Damit wird jemand leben müssen, der mit einem solchen Talent gesegnet ist.

Der Aufschwung an den vergangenen beiden Spieltagen dürfte auch mit einem Sinneswandel bei seinem Trainer zusammenhängen. Stöger besetzte die Mittelfeldreihe in seinem 4-1-4-1 mit vier offensiv ausgerichteten Spielern. Götze ist für eine der Halbpositionen neben Marco Reus vorgesehen. Davon profitieren beide.

DPA Marco Reus

Auch Reus bestätigte in Bremen seine gute Form, wenngleich er zwei sehr gut Chancen ausließ. Bei der zweiten traf er den Pfosten, bei der ersten scheiterte er an Jiri Pavlenka. Der überragende Torwart von Werder wurde fünf Mal während des Spiels vom Stadionsprecher erwähnt. Dass die Bremer Fans immer wieder Pavlenkas Namen brüllten, dürften Reus, Götze und deren Kollegen zum Ende der Partie hin mehr genervt haben als ein solides Pfeifkonzert.

"Ich bin sehr, sehr einverstanden mit unserem Spiel", sagte Stöger, der mit dem attraktiver gewordenen Fußball auch seine Chancen erhöhte, einen neuen Vertrag beim BVB zu erhalten. Grundvoraussetzung dafür ist eine Qualifikation für die Champions League. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 könnte sie vorzeitig geschafft werden.

"Ich bin mir absolut sicher, dass der BVB seine Ziele erreichen wird", sagte Florian Kohfeldt. Werders Trainer begründete das so: "Dortmund ist eine Mannschaft, die unter Peter sehr stabil steht und sehr kreativ ist." Lobende Worte für die Kreativität? Das liegt vor allem an den starken Leistungen von Mario Götze und Marco Reus.

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

0:1 Reus (19.)

1:1 Delaney (45.)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Langkamp, Augustinsson - Delaney - Maximilian Eggestein, Junuzovic - Gondorf (89. Friedl), Kruse, Rashica (69. Johannes Eggestein)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Akanji - Weigl - Pulisic (61. Schürrle), Mario Götze, Reus, Sancho - Philipp (79. Jarmolenko)

Schiedsrichter: Brych

Zuschauer: 41.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Junuzovic (2) - Piszczek (3), Sokratis (4)