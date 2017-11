Bundesliga-Quartett Wie gut sind Sie als Maskottchen-Zocker?

Die Biene stemmt den Pokal hoch. Der Bär schüttelt sich nach einer Weißbierdusche. Und der Geißbock stapft an den Cheerleadern vorbei. Sie haben es wohl schon erraten, hier geht es um die Bundesliga-Maskottchen, je nach Sichtweise eine Unsitte oder ein willkommenes Beiwerk des professionellen Fußballs.

Emma, Bernie, Hennes VIII. - die Namen der pelzigen Bundesliga-Animateure sind meist wenig einfallsreich. Und so unterhaltsam wie Uerdingens Grotifant sind sie alle nicht. Diesen Auftritt kann man einfach nicht lernen. Coolness kann also kein Faktor bei der Bewertung der Maskottchen sein.

Deshalb folgt dieses Quiz dem durch diverse TV-Quatschsendungen vermittelten Idealbild und belohnt Weisheit (Alter), Größe (Höhe) und Grazie (Schlankheit) - und das, obwohl der Autor sich selbst eher unter den stämmigen Lebewesen eingruppiert. Das Leben ist eben ungerecht.

Hinzu kommen noch Kraft (eine Biene ist schwächer als ein Dinosaurier - logisch), Facebook-Likes (Social Media, ganz wichtig heutzutage) und Meisterschaften (Achtung: Es zählen nur Titel, die das Maskottchen miterlebt hat). Spielverderber sind übrigens die Teams aus Bremen, Augsburg und Mainz: Sie haben derzeit kein Maskottchen.

Und so funktioniert das Spiel: Das Quartett besteht aus 15 Karten, eine pro Maskottchen. Wählen Sie eine Kategorie, mit der Sie zu gewinnen glauben. Nach Ihrem Klick wird die Karte des Computers aufgedeckt. Wenn Sie verlieren, wandern beide Karten in den Stapel des Computers, bei einem Unentschieden gehen beide in den Stichstapel. Gewonnen haben Sie, wenn Sie alle Karten gesammelt haben. Viel Spaß!