Bundesliga Philipp schießt Freiburg zum Sieg über Köln

Zum Abschluss des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg gegen den 1. FC Köln 2:1 (1:1) gewonnen. Beim knappen Erfolg des Teams von Trainer Christian Streich brachte Vincenzo Grifo den Sportclub in der 32. Minute in Führung. Anthony Modeste glich noch vor dem Seitenwechsel aus (39. Minute), ehe Maximilian Philipp in der Schlussphase der Siegtreffer gelang (76.).

Bei den Gästen aus Köln feierte Neven Subotic sein Debüt. Der Innenverteidiger war erst im Winter von Borussia Dortmund an den Ligarivalen ausgeliehen worden. Ihm zur Seite standen Dominique Heintz und Dominic Maroh. Freiburgs Trainer Christian Streich verzichtete im Sturm erneut auf Top-Joker Nils Petersen, dem Florian Niederlechner vorgezogen wurde.

Beide Mannschaften hatten in der Anfangsphase vor allem mit ihrem Spielaufbau Probleme. So war es nicht verwunderlich, dass es 19 Minuten dauerte, bis die Gastgeber erstmals für Gefahr sorgten. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld tauchte Freiburgs Marc Torrejón zehn Meter vor dem Tor völlig freistehend auf, setzte seinen Kopfball jedoch nur an den linken Pfosten. Kurz darauf konnte Kölns Torhüter Thomas Kessler einen Freistoß von Grifo problemlos parieren (21.).

Warten auf den 50.000 Treffer

In dieser Phase erhöhte Freiburg den Druck und ging folgerichtig in Führung. Erneut war es Grifo, der von links nach innen zog und aus dem Strafraum abschloss. Sein Schuss wurde entscheidend von Maroh abgefälscht und ging von der Unterkante der Latte ins Tor (32.). Der Italiener war damit in dieser Saison bereits zum vierten Mal erfolgreich - und erzielte zugleich das 49.997 Tor der Bundesligageschichte.

Doch die Freude währte nur kurz: Mit der ersten richtigen Chance gelang Köln der Ausgleich. Leonardo Bittencourts Versuch konnte Alexander Schwolow noch abwehren, beim Nachschuss von Modeste aus fünf Metern war der 24-Jährige dann aber machtlos (39.).

In der zweiten Hälfte hätte der Franzose das Spiel zugunsten der Kölner sogar drehen können. Nach einem Zuspiel von Bittencourt scheiterte Modeste am herauseilenden Schwolow. Der Linienrichter hatte dabei eine klare Abseitsstellung des Angreifers übersehen (50.). Anschließend übernahm Freiburg wieder mehr Initiative und kam durch Christian Günter und Philipp zu den ersten Chancen nach Wiederbeginn (58./61.).

In einer Phase, in der beide Mannschaften mit dem Punktgewinn zufrieden schienen, fiel das 2:1 für Freiburg. Kessler wehrte einen Freistoß von Grifo nur unzureichend ab, sodass Philipp aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (77.) und damit zum Matchwinner wurde.

SC Freiburg - 1. FC Köln 2:1 (1:1)

1:0 Grifo (32.)

1:1 Modeste (39.)

2:1 Philipp (77.)

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Torrejón, Söyüncü, Günter - Frantz (68. Schuster), Höfler - Philipp, Grifo (90. Ignjovski) - Haberer - Niederlechner (57. Petersen)

1. FC Köln: Kessler - Maroh, Subotic, Heintz - Sörensen, Rausch- Höger (33. Clemens), Hector - Osako, Bittencourt (82. Zoller) - Modeste

Zuschauer: 24.000

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Gelbe Karten: Haberer - Hector