Bundesliga-Saisoneröffnung Meister startet offenbar nicht mehr automatisch mit Heimspiel

Der Deutsche Meister soll künftig bei der Eröffnung der neuen Bundesligasaison nicht mehr automatisch ein Heimspiel haben. Das berichtet der "Kicker" unter Berufung auf den neuen, ab diesem Sommer gültigen Fernsehvertrag zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und ihren Medienpartnern.

Diese Regelung soll der DFL mehr Freiheiten bei der Spielplangestaltung sichern, die gerade im Sommer immer wieder durch Konzerte oder andere Veranstaltungen in den großen Fußballstadien erschwert wird. Bestimmte Top-Spiele waren in den vergangenen Jahren zum Saisonauftakt nicht möglich, weil andere Spitzenklubs ebenfalls mit einem Heimspiel in die neue Saison starten mussten, wenn ihre Arenen am darauffolgenden Wochenende belegt waren.

Der neue TV-Vertrag schreibt laut "Kicker" nur noch vor, dass der deutsche Meister am Eröffnungsspiel teilnimmt, nicht aber in welchem Stadion diese Partie stattfindet. Die Bundesligasaison 2017/2018 beginnt am Freitag, 18. August. Wie in den vergangenen vier Jahren auch wird das Eröffnungsspiel dann allerdings ungeachtet der neuen Regel ein Heimspiel des FC Bayern München sein.