Drei Punkte in Leverkusen Mönchengladbach besiegt den Auswärtsfluch

Zwei ruhende Bälle hatten den Gastgebern nach einer guten halben Stunde eine hervorragende Ausgangssituation verschafft. Am Ende unterlag Leverkusen jedoch trotz einer Zwei-Tore-Pausenführung Mönchengladbach 2:3 (2:0). Jonathan Tah (31. Minute) und Chicharito (34.) erzielten die Treffer für Bayer, beide jeweils nach Eckstößen von Hakan Calhanoglu. Ein Doppelpack von Lars Stindl (52./58.) und ein Treffer von Raffael drehten das Spiel allerdings noch - und bescherten den Borussen im neunten Anlauf den ersten Auswärtserfolg der Saison.

Allein am Samstag erzielte Mönchengladbach damit exakt so viele Auswärtstreffer wie in der gesamten Hinrunde. Unter Dieter Hecking ist die Borussia auf dem besten Weg, ihre desaströse Auswärtsbilanz zu sanieren. Mit dem neuen Coach wurden in dessen ersten beiden Spielen nun bereits vier der bisherigen fünf Auswärtspunkte der Saison geholt.

Die Gäste hatten im Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer zunächst mehr vom Spiel. Mönchengladbach bemühte sich in der Anfangsphase um einen schnellen Spielaufbau und kam früh zu ersten kleineren Gelegenheiten durch Raffael (7.) und Oscar Wendt (10.). Die beste Chance in dieser Phase vergab allerdings Mahmoud Dahoud, der nach gutem Zuspiel von Raffael aus halblinker Position an Bayer-Schlussmann Bernd Leno scheiterte.

Von Bayer Leverkusen war im ersten Spielabschnitt offensiv nur wenig zu sehen - zumindest aus dem offenen Spiel heraus. Charles Aránguiz prüfte Yann Sommer gleich in der ersten Spielminute per Kopfball nach einer Ecke, ansonsten verfingen sich die Leverkusener Angriffsbemühungen regelmäßig zwischen den beiden Viererketten der Gladbacher. Erst nach 29 Minuten kam Bayer so zur zweiten echten Torgelegenheit: Wendell vergab allerdings nach einer starken Einzelleistung von Julian Brandt.

Nicht zufällig entsprangen beide Treffer der ersten Spielhälfte Eckbällen: In der 31. Minute gewann zunächst Tah nach Hereingabe von Hakan Calhanoglu das entscheidende Duell gegen Jannik Vestergaard und köpfte zum 1:0 ein. Ganze 155 Sekunden darauf führte erneut Calhanoglu aus, Karim Bellarabi verlängerte in den Fünf-Meter-Raum zu Chicharito, der aus kurzer Distanz vollstreckte. Für den Mexikaner war es der erste Bundesligatreffer seit dem sechsten Spieltag.

Stindl und Raffael drehen das Spiel nach der Pause

Mönchengladbach meldete sich früh in der zweiten Hälfte zurück: Tah stellte sich zunächst im Zweikampf gegen Stindl unglücklich an. Der Gladbacher schob sich in Position und brachte sein Team mit einem sehenswerten Schuss ins lange Eck wieder heran (52.). Nur sechs Minuten darauf traf erneut Stindl zum 2:2. Nach einer Flanke von Oscar Wendt drückte er im Zentrum zum Ausgleich ein.

In dieser spektakulärsten und offensten Phase der Partie spielte Gladbach klarer auf den dritten Treffer: Jonas Hofmanns Versuch lenkte Bernd Leno gerade noch auf das Tornetz (62.). Die Gladbacher Führung fiel trotzdem: Zum zweiten Mal ließ sich Jonathan Tah entscheidend aus der Bahn schieben, diesmal von Raffael, der im Anschluss überlegt rechts unten einschob (71.).

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 2:3 (2:0)

Tore: 1:0 Tah (31. Minute), 2:0 Chicharito (34.), 2:1 Stindl (52.), 2:2 Stindl (58.), 2:3 Raffael (71.)

Leverkusen: Leno - Henrichs (Jedvaj, 65.), Tah, Toprak, Wendell - Aranguiz (Havertz, 66.), Kampl - Bellarabi (Kießling, 77.), Calhanoglu - Chicharito, Brandt

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Hofmann (Drmic, 90.), Hazard (Hahn, 70.) - Raffael (Johnson, 85.), Stindl

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Zuschauer: 30.000 (ausverkauft)