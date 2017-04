HSV-Niederlage gegen Darmstadt Mehr als nur ein Betriebsunfall

Der Hamburger Fußballprofi Lewis Holtby hat die lobenswerte Eigenschaft, stets laut und deutlich zu sprechen. Er ist bestens zu verstehen, wenn er in der Interviewzone des Volksparkstadions seine Einschätzungen abgibt, auch aus ein paar Metern Entfernung, wenn das Reporter-Gedränge groß ist. In seiner Stimme liegt immer eine gewisse Heiterkeit, das war auch nach dem Spiel gegen Darmstadt 98 so, nach dem eigentlich keine Heiterkeit angebracht war: Die Hamburger hatten 1:2 verloren. Es war ihre erste Heimniederlage in der Liga seit Anfang November, und die verhalf dem Tabellenletzten zu den ersten Auswärtspunkten überhaupt in dieser Saison.

Im Stadion hatte es Pfiffe gegeben direkt nach dem Abpfiff, aus den Statements der meisten HSV-Profis klangen Enttäuschung und Ratlosigkeit. Aaron Hunt zum Beispiel trat mit leerem Blick vor die Presse und hielt mit leiser Stimme fest, dass es schwierig sei, "jetzt die richtigen Worte oder Ansätze zu finden".

Holtby dagegen verkündete mit klaren Worten, dass es aus seiner Sicht keinen Grund zur Sorge gebe. "Es bringt nichts, jetzt alles scheiße zu reden oder drauf zu hauen", sagte er. Sicher, die Mannschaft habe "kein optimales Spiel" geboten. "Manchmal läuft es eben so. Man kann nicht in jedem Heimspiel Glück haben", sagte Holtby mit Blick auf zwei Situationen in der ersten Halbzeit, in denen es Elfmeter für den HSV hätte gegen können, nach mehr oder weniger kräftigen Trikot-Zupfern gegen Gideon Jung und Mergim Mavraj. Alles in allem wollte sich Holtby von der Niederlage aber nicht die Laune verderben lassen. "Mein Gott, es ist halt so passiert. Jetzt heißt es: Mund abwischen und abhaken", sagte er. So, als sei das 1:2 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten ein Betriebsunfall gewesen.

Doch ganz so einfach ist es nicht.

Das Problem, selber Spiele zu gestalten

Viel mehr wies die Niederlage gegen die tapfer - aber wohl aussichtslos - gegen den Abstieg kämpfenden Darmstädter auf ein grundsätzliches Problem, das den Hamburgern schon in den vergangenen Jahren zu schaffen gemacht hatte und auch auf den letzten Metern dieser Saison zum Nachteil werden könnte. Die Mannschaft tut sich schwer gegen tief stehende, fußballerisch limitierte, passive Gegner.

In den vergangenen Wochen und Monaten lief es gut für den HSV, es gab teilweise rauschende Siege gegen Schalke, Leverkusen, Leipzig oder Mönchengladbach. Gegen Mannschaften, die das Spiel machen, die dominieren wollen. Gegen Darmstadt, den Außenseiter, wirkten die Hamburger plötzlich seltsam gehemmt. Oder, wie Trainer Markus Gisdol formulierte: "ein bisschen gelähmt". Die Mannschaft entfaltete nach vorne nicht die Wucht, die sie zuletzt vor allem im eigenen Stadion ausgezeichnet hatte, und war hinten nachlässig. Von daher war der Darmstädter Sieg durch den Doppelschlag von Aytac Sulu und Felix Platte in der 51. und 53. Minute sogar verdient.

Durch die zweite Niederlage nacheinander (erst 1:2 in Bremen, jetzt 1:2 gegen Darmstadt) spitzt sich die Lage für den HSV wieder zu. Weil Augsburg und Wolfsburg verloren und Mainz gegen den FC Bayern immerhin nicht gewann, bleiben die Hamburger zwar als aktuell 15. auf einem Tabellenrang, der am Ende der Saison zum Klassenerhalt reichen würde. Doch der Vorsprung auf den Relegationsrang ist auf einen Punkt geschmolzen.

Hamburgs schweres Restprogramm

Hinzu kommt: Der nächste Gegner ist eine Mannschaft, die einen ähnlichen Spielstil pflegt wie Darmstadt. Am Sonntag in einer Woche (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) sind die Hamburger in Augsburg gefordert. Danach geht es noch gegen Mainz, Schalke und Wolfsburg. "Wir haben nach wie vor alles selbst in der Hand", sagte Trainer Gisdol. Ganz ähnlich äußerten sich dann auch verschiedene weitere HSV-Profis. Die Mannschaft ist im Abstiegskampf nicht auf fremde Hilfe angewiesen, das stimmt schon. Sie muss nur ihre Spiele gewinnen. Doch das ist komplizierter als es klingt, wie die Partie gegen Darmstadt zeigte.

Zumindest ein kleines Bisschen lag die Niederlage nach Einschätzung der Protagonisten allerdings auch an einigen wenigen Fans. Hamburger Ultras hatten das Stadion zu Spielbeginn mit Rauch eingenebelt, das Spiel musste unterbrochen werden, was der Konzentration der Profis nicht zuträglich war. "Das hat uns in dem Moment geschadet", sagte Torwart Christian Mathenia. Sportchef Jens Todt drückte seinen Unmut etwas zurückhaltender aus. "Das hat uns nicht geholfen", sagte er. Aus anderen Ecken des Stadions gab es lauten Protest gegen die Feuerwerker auf der Nordtribüne.

Neben der ersten Heimniederlage des Jahres trugen also auch die Begleiterscheinungen ihren Anteil dazu bei, dass der vom HSV zuletzt reaktivierte Mythos von der "Festung Volksparkstadion" erstmal wieder dahin ist.