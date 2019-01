FC Bayern im Titelrennen Frustrierter Verfolger

Eigentlich läuft es nach einem durchwachsenen Saisonstart gerade endlich rund beim FC Bayern. Niko Kovac hat mit seinem Team gegen den VfB Stuttgart gerade sein siebtes Bundesliga-Spiel in Serie gewonnen. Würde nicht nach jedem Sieg die Freude durch den Blick zum Titelrivalen aus Dortmund getrübt, der beharrlich in der Tabelle vorwegprescht.

So klang Trainerkollege Markus Weinzierl, der nach dem Spiel neben ihm saß, nach seiner vierten Niederlage in Serie mit dem abstiegsgefährdeten VfB trotzdem zufriedener als der Bayern-Coach. "Wir haben in der ersten Hälfte eine ordentliche Leistung gesehen, wir haben die hundertprozentige Chance zum 2:1", sagte Weinzierl schon fast schwärmerisch über sein Team. Dann übernahm Kovac das Wort und redete sich, zumindest für seine Verhältnisse, fast schon in Rage. Nach einem klaren 4:1-Erfolg.

Eigentlich sei man ja souverän gestartet mit dem frühen 1:0 durch Thiago (5.), aber dann habe der FC Bayern, Kovac sagte das tatsächlich, "35 Minuten überhaupt nicht stattgefunden". Er hatte schon während des Spiels oft unzufrieden gewirkt. Denn sein Team habe "zu langsam Fußball gespielt" und keine Mittel gefunden, hinter den Stuttgarter Abwehrriegel zu kommen. Dass die Schwaben nach dem Ausgleich durch Anastasios Donis (26.) beinahe auch noch die Führung erzielt hätten, sparte Kovac bei seiner Kritik-Kaskade sogar noch aus. Immerhin sei es in der zweiten Halbzeit besser gelaufen, das große Problem sei zurzeit: "Wir wollen Meister werden. Wir müssen zusehen, dass wir das 90 Minuten auf die Platte kriegen."

Kovacs Kommentare zum Spiel waren Beleg dafür, dass die Bayern weder mit sich noch mit der Gesamtsituation zufrieden sind. Wie schon beim Rückrunden-Auftakt neun Tage zuvor in Hoffenheim (3:1) gelang es dem Dortmund-Verfolger zwar über weite Strecken, seine individuelle Klasse auszuspielen. Aber eben nicht über die gesamte Spielzeit. So richtig gut sah es erst beim 4:1 durch Robert Lewandowski aus (85.), einem Sololauf, der zu seinem 99. Pflichtspieltor in der heimischen Arena führte. Denn beim 2:1 durch Serge Gnabry hatte Stuttgarts Kapitän Christian Gentner den Ball unglücklich ins Kreuzeck abgefälscht (55.), beim 3:1 hatte sich Leon Goretzka nach einem Eckball durchgesetzt (71.).

"Kommen noch andere Gegner"

Der 23-Jährige stand hernach mit einer dick bandagierten rechten Hand in der Interviewzone und meinte: "In der Hinrunde hätten wir wahrscheinlich noch Unentschieden gespielt." So etwas spuke einem ja auch im Kopf herum. Deshalb sei es doch Zeichen einer positiven Entwicklung, dass man diesmal die Kurve gekriegt und noch so deutlich gewonnen habe. Sehr viel mehr Positives gab es aber nicht zu berichten. Zumal genau wie in Hoffenheim dem eigenen 3:1 ein Beinahe-2:2 des Gegners vorausgegangen war. "Das müssen wir ansprechen. Da kommen ja noch andere Gegner in den kommenden Wochen", sagte Goretzka. Man habe wohl nach dem frühen 1:0 einen Gang runtergeschaltet.

REUTERS Leon Goretzka (r.)

Wie motiviert man sich, wenn der BVB am Vortag schon wieder eindrucksvoll vorgelegt hat? Im vergangenen Mai, als die Bayern schon Meister waren, hatte Stuttgart in der Allianz Arena tatsächlich 4:1 gewinnen können. Aber auch das Gefühl, sich dafür revanchieren zu wollen, wollte nach dem frühen 1:0 offenbar nicht aufkommen. Wobei Trainer Kovac sowieso kein Verständnis dafür aufbringt, dass die Motivation offenbar gar nicht selbstverständlich ist. "Ich glaube, dass jeder dachte: Okay, es steht 1:0, das wird schon, das schaffen wir mit links. Aber in der Bundesliga geht gar nichts mit links!" Erst recht nicht, wenn Spitzenreiter Borussia Dortmund noch souveräner gewinnt als die Bayern.

Die Spieler beider Teams trugen in etwa die gleiche Stimmung wie ihre Trainer mit sich. Während Stuttgarts Torwart nach immerhin vier Gegentreffer davon sprach, die Bayern "geärgert" zu haben, legte auch Bayerns Rechtsverteidiger Joshua Kimmich den Finger in die Wunde. "Wir müssen jedes Spiel gewinnen", sagte er, von daher glaube er eigentlich nicht, dass irgendjemand einen Gegner unterschätze. Denn: "Wenn wir nochmal Punkte liegen lassen, ist es so gut wie vorbei." Mit der Meisterschaft. Mit anderen Worten: Wir könnten mit einem 4:1 schon leben. Wenn wir nicht immer noch sechs Punkte hinter Dortmund stehen würden.

Die Verfolgerrolle füllen sie beim FC Bayern eben noch nicht ganz so meisterlich aus.

FC Bayern München - VfB Stuttgart 4:1 (1:1)

1:0 Thiago (5.)

1:1 Donis (26.)

2:1 Gentner (55., Eigentor)

3:1 Goretzka (71.)

4:1 Lewandowski (84.)

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez (46. Gnabry), Thiago - Müller (75. Rodríguez), Goretzka, Coman (86. Davies) - Lewandowski

Stuttgart: Zieler - Beck, Kabak, Kempf, Insúa - Gentner, Ascacíbar, Esswein (90. Sosa), Zuber (87. Didavi) - González, Donis (74. Thommy)

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Alaba / Gentner