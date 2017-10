Bundesliga-Noten Arp und wie er die Welt sah

Als Jupp Heynckes beim FC Bayern zusagte, fehlten seinem Team noch fünf Punkte auf den BVB. Drei Spieltage später liegt der Titelverteidiger drei Punkte vor der Konkurrenz aus Dortmund - und führt erstmals in dieser Saison die Tabelle der Fußball-Bundesliga an. Gleich zwei Profis der Münchner haben beim 2:0-Erfolg gegen RB Leipzig auch den Sprung in die SPON11 des Wochenendes geschafft. Nur ein einziger anderer Klub ist dort am zehnten Spieltag ebenfalls doppelt vertreten: der VfB Stuttgart.

Seit dem Trainerwechsel haben die Bayern all ihre Spiele gewonnen, dabei kein einziges Gegentor kassiert. Manuel Neuers Vertreter Sven Ulreich hat es auf seiner Position diesmal immerhin unter die Top 3 des Spieltagsrankings geschafft - für den Spitzenplatz wurde er aber im Duell gegen Leipzig zu selten geprüft. Ein einziger Schuss kam in den 90 Minuten auf Ulreichs Kasten. Anders Wolfsburgs Koen Casteels, der beim 1:1 auf Schalke gleich sechs Bälle abwehrte und damit entscheidenden Anteil daran hatte, dass die kuriose Remis-Serie des VfL (sechs Unentschieden in Folge) andauert.

Wie hat mein Lieblingsspieler abgeschnitten? Klicken oder wischen Sie sich durch das Ranking.

Im Abwehrzentrum hat Leverkusens Sven Bender den höchsten SPIX-Wert des Spieltags. (Sie wollen wissen, wie der SPIX berechnet wird? Hier entlang.) Der Bayer-Verteidiger profitierte nicht nur davon, dass er in der 73. Minute den spielentscheidenden Treffer erzielte, seine vier Abschlüsse waren beim 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln dazu Teambestwert. Neben ihm steht in der Elf des Tages Benjamin Pavard: Auch der junge Stuttgarter sammelte gegen Freiburg (3:0) Extrapunkte durch seinen ersten Bundesligatreffer. Pavard unterstützte vor allem in der ersten Halbzeit das Offensivspiel seiner Elf.

Ein wichtiger Faktor für den Aufschwung des FC Bayern ist der Formanstieg bei David Alaba: Der sechsfache österreichische Fußballer des Jahres war gegen Leipzig sehr offensiv ausgerichtet. Sein Team konnte lange in Überzahl agieren, Alaba hielt sich meist tief in der gegnerischen Hälfte auf. Kölns Frederik Sørensen legte zwar den Führungstreffer in Leverkusen auf, glänzte ansonsten aber vor allem durch Defensivarbeit: Zwei geblockte Schüsse und fünf geklärte Bälle, das war die persönliche Bilanz für den etatmäßigen Innenverteidiger auf der ungewohnten Außenposition. Die achte Kölner Niederlage im zehnten Spiel konnte er aber nicht verhindern.

Der zweite Stuttgarter in der SPON11 ist Santiago Ascacíbar. Starke Passquote (94,5 Prozent), drei erfolgreiche Tacklings, sieben eroberte zweite Bälle - der 20 Jahre alte Argentinier findet sich beim VfB Stuttgart immer besser zurecht. Seine sehr gute Leistung rundete Ascacíbar mit der Vorbereitung des dritten Stuttgarter Tores ab.

Allein seine sehenswerte Vorarbeit des zweiten Gladbacher Tores in Sinsheim rechtfertigt jede Berufung von Vincenzo Grifo in eine Auswahl des Spieltags. Der SPIX schert sich jedoch nicht um Ästhetik, sondern gewichtet allein die erhobenen Daten. Als einziger Profi des Spieltags legte Grifo gleich zwei Treffer auf - das reichte für den zweitbesten Wert der Runde. An James Rodríguez kommt aber auch der Matchwinner der Borussen nicht vorbei. Der Münchner harmonierte auf der linken Seite perfekt mit Alaba - kein Spieler bereitete mehr Torabschlüsse vor, kein Spieler schoss häufiger aufs Tor. Ach ja, das 1:0 erzielte James ebenfalls.

Der Hauptdarsteller aus den Albträumen Alexander Nouris: Michael Gregoritsch war als Augsburger Doppeltorschütze mit dafür verantwortlich, dass Werder Bremen sich am Folgetag von seinem Trainer trennte. Dreimal schoss der Österreicher auf das Bremer Tor, zwei seiner Versuche landeten im Netz. In seinen beiden Spielzeiten in Hamburg hatte Gregoritsch jeweils fünf Saisontore erzielt, in seiner ersten Spielzeit beim FCA hat er diesen Wert nun schon nach neun Spieltagen erreicht.

Das Sturmranking führt der andere Doppeltorschütze des zehnten Spieltags an: Hannovers Ihlas Bebou erzielte zwei der vier Treffer gegen den BVB, gewann außerdem all seine drei Dribblings in der gegnerischen Spielhälfte. Sein Sturmpartner ist der erste Bundesligatorschütze, der nach der Jahrtausendwende geboren wurde. Mit 17 Jahren, neun Monaten und 22 Tagen ist Jann-Fiete Arp auch der jüngste Torschütze in der langen Bundesligageschichte des HSV. Arp sah in Berlin zunächst hilflos zu, kam erst nach einer knappen Stunde beim Stand von 0:2 ins Spiel. Trotzdem schoss er häufiger aufs Tor von Hertha-Keeper Rune Jarstein als jeder seiner Mitspieler am Samstag. Drei Abschlüsse in gut 30 Minuten - mehr Strafraumstürmer geht kaum.

Und das ist die SPON11 des zehnten Spieltags: