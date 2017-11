Bundesliga-Noten Dem SPIX ist die Haarfarbe egal

Und plötzlich ist der FC Schalke 04 der erste Bayern-Jäger. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den Hamburger SV steht das Team von Domenico Tedesco auf Rang zwei der Bundesliga. "Wir haben die gewissen Spieler drin. Guido Burgstaller braucht nicht viele Chancen, um ein Tor zu machen, er hat einen Torriecher", sagte Tedesco. In die SPON11 des Wochenendes hat es der Schalker Angreifer allerdings nicht geschafft.

Drei Klubs sind dort in dieser Woche doppelt vertreten: der FC Bayern, der VfB Stuttgart und - Werder Bremen. Die Norddeutschen haben nicht nur ihren ersten Saisonsieg euphorisch gefeiert, sondern auch das Wiedererstarken ihres Torjägers Max Kruse, der gegen Hannover (4:0) den ersten Treffer auflegte und die drei weiteren selbst erzielte. Unser emotionsloser Algorithmus war von diesem Auftritt ebenfalls beeindruckt - und spuckte für Kruse den Maximalwert 100 aus. (Sie wollen wissen, wie der SPIX berechnet wird? Hier entlang).

Ein weiterer Werder-Erfolgsfaktor war Schlussmann Jiri Pavlenka: Der Tscheche führt bereits zum dritten Mal in dieser Spielzeit das Ranking der Torhüter an. Zu Beginn der zweiten Hälfte verhinderte Pavlenka spektakulär gegen Martin Harnik den möglichen Ausgleichstreffer, dazu kamen vier weitere Paraden.

Der Schlüssel für den aktuellen Aufschwung des FC Schalke ist die funktionierende Dreierkette, in den vergangenen fünf Spielen kassierten die Gelsenkirchner nur einen Treffer. Auch gegen den HSV stand wieder die Null. Ein Grund dafür: die konstanten Top-Leistungen von Naldo. Der 35-Jährige fing gegen die Hamburger acht Bälle ab (Spieltagsbestwert), glänzte auch in der Eroberung zweiter Bälle und kam obendrein noch zu zwei Abschlüssen aus gefährlichen Positionen. Neben dem Schalker Routinier steht der erst 21 Jahre alte Timo Baumgartl, der beim 2:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen den BVB all seine sieben Tacklings gewann.

Etwas überraschend ist die Rangfolge auf den defensiven Außenpositionen: Den besten Wert erreichte nämlich ein Spieler, dessen Team gleich vier Treffer kassierte. Mitchell Weiser sorgte trotz des frühen 0:3-Rückstands gegen Borussia Mönchengladbach (Endstand: 2:4) dafür, dass Hertha BSC im Anschluss noch einmal in Schlagdistanz kam. Einen Treffer vorbereitet, einen Treffer erzielt: Am Samstagabend war Weiser der auffälligste Berliner. Ebenfalls in der SPON11 steht der Mainzer Giulio Donati - und das, obwohl er nach 71 Minuten und einer vermeintlichen Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde. Zuvor hatte Donati allerdings gegen den 1. FC Köln in der Defensive geglänzt, mit einer makellosen Tackling-Bilanz und insgesamt sieben geklärten Bällen. So bleibt für Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern nur der dritte Platz im Ranking.

Die Position vor der Abwehr übernimmt diesmal Hoffenheims Florian Grillitsch, der das Frankfurter Offensivspiel sehr erfolgreich störte: sechs abgefangene Bälle, sechs gewonnene Tacklings, dazu zwölf gewonnene zweite Bälle (Top-Wert des Spieltags). Der ehemalige Bremer sorgte dafür, dass die Partie bis in die Nachspielzeit hinein offen blieb und Mark Uth die dritte Liganiederlage gerade noch verhindern konnte.

45 Minuten reichten Stuttgarts Josip Brekalo, um sich eine der beiden Außenbahnpositionen in der Elf des Spieltags zu sichern: Erst zur Pause für Chadrac Akolo eingewechselt, entschied sein erfolgreich abgeschlossenes Dribbling in der 51. Minute das Spiel. Anschließend unterstützte Brekalo die VfB-Defensive, unter anderem mit vier Balleroberungen. Dahinter folgen zwei Wolfsburger, lediglich durch die SPIX-Nachkommastellen getrennt. Rechtsaußen Yannick Gerhardt (95,3) setzte sich knapp gegen seinen Teamkollegen und Doppeltorschützen Yunus Malli (95,2) auf dem anderen Flügel durch. Den Ausschlag gaben dabei die besseren Pass- und Balleroberungsstatistiken.

Moment, wann kommen denn endlich die Bayern-Spieler? Jetzt. Zentrale Figur gegen den FC Augsburg war Arturo Vidal, der endlich auch wieder auf dem Feld feiern durfte. Das erste Tor erzielt, das zweite vorbereitet, dazu im Mittelfeld "so viel abgesaugt, dass wir uns ein bisschen rausnehmen konnten" (Niklas Süle), sich schließlich nach 80 Minuten den verdienten Applaus abgeholt. Auf den Plätzen folgen Teamkollege James Rodríguez (starke fünf Torschussvorlagen) und Wolfsburgs Doppelassistgeber Daniel Didavi.

Der SPIX-Formel ist es egal, mit welcher Haarfarbe ein Bundesligastürmer aufläuft, er beachtet und gewichtet ausschließlich die Aktionen auf dem Feld. Neben den bereits beschriebenen Heldentaten des Max Kruse stach auch die Leistung von Robert Lewandowski wieder einmal hervor. Solange der Bayern-Stürmer noch kein Back-up hat, muss er eben selbst ran: Gegen Augsburg erzielte Lewandowski bereits seine Ligatreffer 12 und 13. In jedem der ersten sechs Heimspiele traf er, das war bei den Bayern zuletzt 1972/1973 Gerd Müller gelungen. Den kennt der SPIX übrigens auch nicht.

