Bundesliga-Noten Bayern sticht Dortmund aus - die Top-Elf des Spieltags

"Die Jungs haben das gut gemacht und gut verteidigt": Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck wirkte stolz, als er über das 0:1 des Tabellenletzten beim FC Bayern sprach. Angesichts der 32 Punkte, die beide Teams vor diesem 16. Spieltag getrennt hatten, war das nachvollziehbar. Immerhin nicht blamiert. Die Spieldaten zeigen aber, dass Köln durchaus deutlicher gegen Bayern hätte verlieren können. Viel deutlicher.

Dass Köln nur 0:1 verlor, lag vor allem an Timo Horn. Der Torwart parierte insgesamt sieben Schüsse, drei davon aus wenigen Metern Entfernung. Damit landet er im Spieltagsranking der Torhüter vorne.

Wer außer Horn weitere Kölner Verteidiger in der SPON11 des Spieltags erwartet, liegt daneben. Ein Gegentor in München klingt zwar ordentlich. Doch der SPIX beurteilt nicht allein das Ergebnis, sondern auch die Qualität der Chancen, die nicht verwertet wurden. Das Resultat: Kölns Abwehr hat 13 Abschlüsse aus der gefährlichsten ^^Spielfeldzone zugelassen. Dass die Bayern neun davon neben das Tor setzten, ist nicht unbedingt Verdienst des FC. Entsprechend schlecht schneiden dessen Verteidiger im Ranking ab. Ganz vorne dafür: Bayerns Niklas Süle mit starkem Spielaufbau und Schalkes Matija Nastasic mit herausragenden Werten in der Kategorie "Balleroberung".

Es gibt wohl keine Position im DFB-Team, auf der die Chancen auf eine überraschende WM-Teilnahme so groß sind, wie auf der Außenverteidigung. Jonas Hector und Joshua Kimmich sind bei Bundestrainer Joachim Löw gesetzt. Aber dahinter? Am 16. Spieltag haben Ex-Nationalspieler Marcel Schmelzer vom BVB und Leipzigs Torschützen Marcel Halstenberg, der erst kürzlich beim DFB-Team debütierte, Eigenwerbung betrieben. Das gilt auch für RBs Lukas Klostermann und Freiburgs Pascal Stenzel. Und dann ist da noch Augsburgs Philipp Max, der beim 2:3 gegen Schalke zwar nicht voll überzeugen konnte, aber dafür seine neunte Torvorlage in der laufenden Saison lieferte. Für einen Außenverteidiger ist das nach 16 Partien ein Fabelwert. Ligaweit hat kein Profi mehr Assists geschafft.

Für ganz vorne hat es zwar nicht gereicht, trotzdem hat Julian Weigl nach schweren Wochen erstmals wieder voll überzeugt. Vergangene Saison reifte der Sechser beim BVB zum Nationalspieler, in dieser Spielzeit schien er dann im Dauertief festzustecken. Beim Debüt von Neu-Trainer Peter Stöger, dem 2:0 in Mainz, zeigte Weigl dann vor allem im Passspiel und in der Balleroberung alte Stärke. Was sicher mit der etwas mehr auf Absicherung und Spielaufbau ausgelegten Rolle im Vergleich zu Stöger-Vorgänger Peter Bosz zu tun hat.

Bei vielen Zuschauern hat Aaron Hunt einen schweren Stand. Zu lässig, zu viel Phlegma. Dabei gehört der HSV-Profi zu den spielintelligentesten Profis der Liga. Hunt hat ein gutes Gespür für die Laufwege der Mitspieler. Gegen Frankfurt (1:2) zeigte sich das in herausragenden acht Torschussvorlagen, fünf davon aus dem laufenden Spiel heraus. Dass die Mitspieler nur eine davon verwerteten, kann man kaum Hunt vorwerfen. Auch in der SPON11: Herthas Salomon Kalou, der beim 3:1 gegen Hannover doppelt traf.

Auch Shinji Kagawa könnte einer der Profiteure des Dortmunder Trainerwechsels werden. Unter Bosz gehörte er in der Bundesliga nur selten zur Startelf des BVB. In Mainz durfte er zum zweiten Mal in dieser Spielzeit durchspielen und überzeugte mit einem Tor, vier erfolgreichen Pässen in den Strafraum und, für offensive Mittelfeldspieler, guten Defensivwerten.

Zurück zum stolzen FC Köln und dessen Auftritt in München. Wie viel größer der Unterschied zwischen den Mannschaften war, als das 1:0 suggeriert, zeigt ein Blick auf die Stürmerrankings. Hier landen die beiden Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und Thomas Müller ganz vorn. Warum?

Im SPIX spielen Tore und Vorlagen eine wichtige Rolle. Lewandowski (als Torschütze) und Müller (als Vorbereiter) punkten hier. Ihr SPIX-Wert verbessert sich aber auch dadurch, dass der FC Bayern während ihrer Spielzeit sehr viele Chancen kreierte und gleichzeitig kaum welche zuließ. Und hier erreichten die Bayern mit ihrer Vielzahl von Abschlüssen aus guten Positionen einen der besten Werte der vergangenen Jahre. Das gilt ebenso für die defensive Teamleistung.

Und das ist die SPON11 des 16. Spieltags:

