Bundesliganoten Die Bayern sind sogar gut, wenn sie verlieren

Die Bayern düpiert, die Bayern gestürzt: Die 0:2-Niederlage der Münchner in Hoffenheim hat das erwartete mediale Echo nach sich gezogen, bei SPIEGEL ONLINE hieß es, ein (kleiner) Ruck gehe durch die Liga - die Bayern können verlieren! Und tatsächlich sah das, was die Münchner bei der TSG ablieferten, insbesondere nach dem zweiten Gegentreffer in der 51. Minute, ziemlich harmlos aus. Trotzdem kommen Bayerns Profis im SPIX meist gut weg. Warum?

Zum einen ist da die Diskrepanz zwischen subjektiven Eindrücken und Erwartungen an den FC Bayern auf der einen Seite und dem, was sich dann tatsächlich auf dem Rasen abgespielt hat. Vom Meister ist man torlose Spiele nicht gewohnt, und auch die einfallslose Art, mit der sich die Münchner am Toreschießen versuchten, mochte überraschen. Die Zuschauer sind schlicht Besseres gewohnt.

Der Blick auf die relevanten Spieldaten hingegen weist die Bayern als das gefährlichere Team aus. Sie hatten mehr Torschüsse als Hoffenheim und vor allem mehr Torschüsse aus gefährlicheren Zonen. Anders als die TSG verwerteten sie ihre Gelegenheiten aber nicht. Für den SPIX bedeutet das ein gutes Abschneiden in wichtigen Kategorien, etwa dem Kreieren von Torchancen, was den Münchnern keine Bestnoten verleiht, sie aber auch nicht als Versager des Spieltags dastehen lässt.

Zum anderen lassen Spiele wie das der Münchner einen datenbasierten Index an Grenzen stoßen. Das lässt sich veranschaulichen an Oliver Baumann. Dem SPIX erscheint es, als habe der Torwart seiner TSG den Sieg gerettet. Viermal parierte er Schüsse, die aus Zonen abgegeben wurden, aus denen historisch gesehen besonders viele Tore fielen. Das ist ein herausragender Wert, der Baumann zum spieltagsbesten Torhüter macht (und den Bayern nebenbei eine gute Leistung attestiert). Dass die Paraden gegen Robert Lewandowski (71. Minute, 85.), Javi Martínez (80.) und Arjen Robben (85.). zwar gut waren, aber nicht der Kategorie Weltklasse angehörten, lässt sich nur schwer messen.

Im Umkehrschluss fehlen beim Verteidiger-Ranking Hoffenheimer im vorderen Bereich. Schließlich hat die Abwehr gegen Bayern insgesamt 23 Torschüsse zugelassen, 16 davon aus dem Strafraum, vier aus der brisantesten Spielfeldzone. Dafür an der Spitze: Schalkes Naldo und der Mainzer Abdou Diallo.

Joshua Kimmich ist der Nachfolger von Philipp Lahm, ersetzen kann er den ehemaligen Bayern-Kapitän allerdings noch nicht. Das war nicht anders zu erwarten, schließlich gehörte Lahm Jahre lang zur Weltspitze auf seiner Position als rechter Außenverteidiger.

Gegen Hoffenheim war Kimmich davon weit entfernt: ein unterdurchschnittlicher Wert in der Kategorie Balleroberung, zudem mäßige Passwerte - von der SPON11 war der 22 Jahre alte Nationalspieler diesmal weit entfernt.

Der HSV war zwei Spieltage lang die Überraschung der Bundesliga, beim 0:2 gegen Leipzig wurden den Hamburgern dann ihre Grenzen aufgezeigt. Das lag vor allem an RB-Spielmacher Naby Keïta, der zugleich in sowohl defensiven als auch offensiven Kategorien überzeugte - und das 1:0 für RB erzielte. Am unteren Ende der Rangliste der defensiven Mittelfeldspieler findet sich die HSV-Zentrale; sowohl Walace als Albin Ekdal waren weit von dem entfernt, was ein Bundesligaprofi üblicherweise auf dieser Position leistet.

Nochmal das Bayern-Thema, anderes Beispiel: Kinglsey Coman. Der Franzose war anstelle von Franck Ribéry aufgeboten worden, und so harmlos die Münchner gewirkt haben mochten - die Daten weisen ihn als mit Abstand besten Flügelspieler aus. Der Grund sind seine Stärke im Eins-gegen-Eins (Spieltagsbestwert auf seiner Position) und ein sehr guter Wert in der Kategorie Chancenkreation. Coman legte seinen Mitspielern drei Torschüsse auf, zwei davon in besonders aussichtsreicher Position.

Im offensiven Mittelfeld stechen zwei Spieler heraus: Bremens Thomas Delaney, der sich beim 1:1 gegen Hertha BSC zwar sechs Fehlpässe in der eigenen Hälfte leistete, dafür aber auf einen herausragenden Torgefahr-Wert kommt. Und Levin Öztunali von Mainz 05. Ihm gelangen gegen Leverkusen zwei Torvorlagen beim 3:1-Erfolg, zudem beeindruckte er mit für Offensivspieler ungewöhnlich vielen direkten Balleroberungen.

Manchmal reicht nicht einmal ein Dreierpack: Alfred Finnbogason erzielte zwar alle Tore beim Augsburger 3:0 gegen Köln, fiel in anderen Bereichen aber stark ab. Macht nichts, werden viele sagen. Und es ist auch nicht so, dass der SPIX Tore unterbewertet. Mit einem Gesamtwert von 92,9 gehört Finnbogason nicht nur zu den Spieltagsbesten, der Wert sagt aus, dass in den vergangenen beiden Saisons nur wenige Stürmer besser waren als der Isländer. Sein Pech war nur, dass allein am vergangenen Wochenende in Kevin-Prince Boateng (Frankfurt), Mark Uth (Hoffenheim) und Timo Werner (Leipzig) drei Angreifer noch stärker waren.

