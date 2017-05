Bundesliganoten 17 Jahr, schon ein Star - Havertz und die Besten des Spieltags

Tor

20 Jahre nach dem Triumph der Schalker Eurofighter beendet Königsblau die Saison auf Platz zehn, für die Europapokalqualifikation im kommenden Jahr ist das zu wenig. An Ralf Fährmann lag das nicht: Der Keeper war der Lichtblick einer schwachen Saison. Beim 1:1 gegen Ingolstadt wehrte Fährmann fünf Schüsse aus dem Strafraum und einen Elfmeter ab, damit erreicht er den besten Spix-Wert am letzten Bundesliga-Spieltag. Bayerns Torwart Tom Starke verabschiedet sich auf Platz drei.

Innenverteidigung

Wer ist groß wie ein Baum und schafft es immer wieder in die SPON11? Jannik Vestergaard. Normalerweise ist ein Kopfballtor des 1,99-Meter-Verteidigers dafür verantwortlich. Diesmal nicht: Präsenz als Aufbauspieler (96 Ballkontakte) und Zweikampfstärke - besonders in der Luft - sind Gründe für die Nominierung. Außerdem verhinderte Mönchengladbachs Abwehrspieler beim 2:2 gegen Darmstadt einen weiteren Gegentreffer mit einer Rettungstat auf der Torlinie. Der beste Innenverteidiger war an diesem Wochenende Bastian Oczipka mit zwei Torvorlagen bei Frankfurts Aufholjagd gegen RB Leipzig (2:2). Er spielte auf der rechten Seite in der Abwehrdreierkette.

Außenverteidigung

Der Kapitän geht von Bord, ohne eine letzte Spix-Nominierung. Philipp Lahm hat in seinem letzten Spiel für den FC Bayern die Elf des Tages als Dritter knapp verpasst. Vor ihm steht ein Mann der Zukunft: Außenverteidiger Benjamin Henrichs war bei Leverkusens Gala gegen Hertha BSC besonders in der Defensive auffällig, der 20-Jährige gewann die meisten Zweikämpfe (fünf) und eroberte die meisten Bälle (fünf) von allen Spielern dieser Kategorie. In der Offensive hat Henrichs, nominiert für den Confed Cup, noch Nachholbedarf: In dieser Saison gelangen ihm nur zwei Torvorlagen. Platz eins ging an Sebastian Jung vom VfL Wolfsburg. Sein Team muss am Donnerstag das Relegationshinspiel gegen Eintracht Braunschweig bestreiten.

Mittelfeld defensiv

Ja, gibt's das denn? Wie Lahm verpasst auch Xabi Alonso zum Karriereende einen letzten Auftritt in der SPON11. Der spanische Routinier steht hinter seinem Teamkollegen Arturo Vidal. Was der Chilene besser gemacht hat? Er war in der Offensive präsenter, schoss beim 4:1 gegen Freiburg ein Tor und glänzte mit seiner Robustheit als Balleroberer. In der Rolle des Ballverteilers fährt aber Alonso einen Punktsieg ein. Diese Stärke werden die Bayern vermissen.

Mittelfeld außen

Eigentlich verbietet es sich bei Bayer Leverkusen, von einem Gewinner der Saison zu sprechen, wir machen es trotzdem. Kai Havertz krönte mit einem Doppelpack gegen Hertha sein erstes Bundesliga-Jahr. Damit war der 17-Jährige an vier der letzten neun Bayer-Treffer beteiligt und trug großen Anteil am Ligaverbleib seines Klubs. Besser war am 34. Spieltag nur Arjen Robben, der gegen Freiburg in der Offensive unermüdlich wirbelte - ein Tor und zwei Assists waren seine Ausbeute. Zudem war Robben der Erste, der Trainer Carlo Ancelotti bei der Meisterfeier mit Bier überkippte. Sonderpunkte gab es dafür aber nicht.

Mittelfeld offensiv

Diego wer? Vergangene Woche überraschte Bundestrainer Joachim Löw mit der Confed-Cup-Nominierung von Leipzigs Diego Demme. Bis auf sein Premierentor Mitte April, bei dem er einen Schneidezahn verlor, spielte der 25-Jährige eine eher unauffällige Saison. So geschehen auch am letzten Spieltag: keine Torschüsse, eine solide Passquote, ein paar Ballverluste - das reicht nur für einen Platz im roten Bereich. Den Spitzenplatz holte Bayers Charles Aránguiz vor Ousmane Dembélé, einer der Entdeckungen dieser Saison.

Angriff

Pierre-Emerick Aubameyang hat sich am letzten Spieltag der Saison die Torjägerkrone gesichert. Damit sollte ihm ein Platz in der Mannschaft des Tages sicher sein. Von wegen! Die Bestwerte erreichten Kölns Yuya Osako und Aubameyang-Teamkollege Marco Reus, der wie der Gabuner zwei Tore erzielte und mit vielen Ballkontakten und 16 erfolgreichen Pässen im Angriffsdrittel präsenter war. Osako verdiente sich seinen Platz mit einer Vorarbeit zum Führungstreffer gegen Mainz und dem Tor zum entscheidenden 2:0 - als Fünfter spielt der FC im kommenden Jahr international.

Und das ist die Elf des 34. Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Die SPON11

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.