Bundesliganoten Bayerns Zukunft - die Top-Elf des Spieltags

Es hatte schon etwas von einer Urgewalt, wie der FC Bayern sich am Samstag über Mainz 05 hermachte. 4:0 gewannen die Münchner, und damit war Mainz noch gut bedient. Kein Wunder, dass die Bayern die Elf des 4. Spieltags dominieren: gleich sechsmal sind sie darin vertreten.

Manuel Neuer allerdings gehört nicht zu den Bayern-Profis, die diesmal besser waren als sämtliche Konkurrenten. Dabei machte auch der Keeper ein gutes Spiel. Der spieltagsbeste Torwart war aber Marwin Hitz, der Augsburg mit seinen späten Paraden gegen Frankfurt den Sieg rettete.

Wie hat mein Lieblingsspieler abgeschnitten? Klicken oder wischen Sie sich durch das Ranking.

Der überraschende Erfolg von Hannover 96 ist verknüpft mit einer stabilen Defensive. Ein Gegentor in vier Spielen, das ist der zweitbeste Wert der Liga. Ein Gesicht des Erfolgs ist das von Salif Sané. Der Verteidiger erreichte beim 2:0 gegen Hamburg einen herausragenden Wert in der Kategorie "Abwehrstärke", der sich vor allem aus geklärten Bällen und geblockten Schüssen zusammensetzt. Auch stark an diesem Spieltag: Dortmunds Sokratis, der gegen Köln einen Treffer erzielte, und Leipzigs Dayot Upamecano, der seine Top-Form gegen Mönchengladbach bestätigte.

Man kann einem Rechtsverteidiger des FC Bayern aktuell kein größeres Kompliment machen als dieses: Gegen Mainz hat man als Zuschauer den im Sommer zurückgetretenen Philipp Lahm keine Sekunde lang vermisst. Denn was Joshua Kimmich da ablieferte, war eine historisch gute Leistung, zumindest im Vergleich mit sämtlichen Außenverteidigern der vergangenen zwei Jahre. Kimmich schaffte elf Balleroberungen, vor allem aber lieferte er unglaubliche acht Torschussvorlagen, drei davon führten dann auch tatsächlich zu Treffern.

Aus SPIX-Sicht sind für einen defensiven Mittelfeldspieler manche Kategorien wichtiger als erzielte Treffer. Wie viele Chancen die eigene Mannschaft zugelassen hat etwa, oder wie viele Balleroberungen dem Spieler gelungen sind. Charles Aránguiz konnte jeweils überzeugen: Seine Leverkusener kassierten beim 4:0 über Freiburg nur einen Schuss aufs Tor, was auch an Aránguiz' Leistung gegen den Ball lag. Dass der 28-Jährige dazu zwei Treffer vorbereitete und einen selbst erzielte, sorgt für den Bestwert 100. Das heißt: Aránguiz' Vorstellung gehört zum besten, was die SPIX-Datenbank für Sechser hergibt.

Wer folgt bei den Bayern eines Tages auf Franck Ribéry, 34, und Arjen Robben, 33? Schon lange schwelt diese Frage; die Bayern verpflichteten in der Vergangenheit auch diverse Profis für die Flügelpositionen, die die beiden Routiniers bekleiden. Darunter: Kingsley Coman, 21, der vor zwei Jahren von Juventus geliehen wurde, zunächst aber nicht voll überzeugen konnte. Fest verpflichtet wurde der Franzose im Sommer trotzdem, und das könnte sich als Volltreffer erweisen. Wenn Coman in dieser Saison spielt, dann meist: sehr, sehr gut. Das zeigt der Blick auf Comans Spielerkarte zur laufenden Bundesliga-Spielzeit. Vor allem in den Kategorien "Dribbelstärke" und "Chancenkreation" hebt sich der Münchner deutlich ab:

Gegen Mainz war das ähnlich: Kein anderer Profi gewann am vierten Spieltag so viele Dribblings wie Coman (fünf), dazu brachte er drei Pässe ins Strafraumzentrum zum Mitspieler, einer davon führte zum Abschluss. Wenn er auch noch selbst torgefährlicher wird, könnte Coman sich tatsächlich als Ribéry-Nachfolger etablieren.

"Teamleistung offensiv: 100" steht auf der Karte von Thomas Müller. Was das bedeutet? Der SPIX bemisst die Leistung eines Spielers nicht allein aus dessen individuellen Daten. Der Verteidiger, der durch sein starkes Stellungsspiel kaum in Zweikämpfe gerät, erhält Punkte dafür, dass sein Team keine Torchancen zugelassen hat. Im Fall von Müller erhält er als offensiver Mittelfeldspieler Punkte für kreierte Abschlüsse und Tore - und zwar gewichtet nach der Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Gelegenheiten. Und hier waren die Bayern eine Klasse für sich. 13-mal kamen sie in der besonders aussichtsreichen Zone zum Schuss - ein selten hoher Wert. Müller selbst steuerte ein Tor und eine Vorlage bei.

Von der offensiven Spitzenleistung der Mannschaft profitierten auch Teamkollege Robert Lewandowski und Dortmunds Maximilian Philipp. Auch interessant: Ein sehr gutes Heimdebüt von BVB-Starzugang Andriy Yarmolenko und ein mäßiges von Bremens Zugang Ishak Belfodil.

Und das ist die SPON11 des vierten Spieltags:

