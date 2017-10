Bundesliga-Noten Jupp-Faktor und Schalker Beton

41 Bundesliga-Spiele in Folge hatte Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse nicht mehr verloren. Dann kam am achten Spieltag RB Leipzig, legte mit beeindruckendem Pressing die Schwachstellen in der Spielanlage des BVB offen und gewann 3:2. Wer nun ein Übergewicht an Leipziger Spielern in der SPON11 erwartet, muss enttäuscht werden. Denn in der zweiten Halbzeit ging der Ansatz von Trainer Ralph Hasenhüttl nur noch bedingt auf und die Dortmunder hatten zahlreiche Chancen, um das Ergebnis noch zu drehen.

Nah dran an der Elf des Tages war Leipzigs Torwart Péter Gulácsi, der zwar zwei Gegentore hinnehmen musste, wovon eines aber ein Elfmeter war, was den Torhütern in der SPIX-Berechnung nur geringfügig angelastet wird (Sie wollen wissen, wie der SPIX berechnet wird? Hier entlang). Stattdessen glänzte der Ungar mit sechs abgewehrten Torschüssen, wobei die Rettungstat in der Nachspielzeit gegen Pierre-Emerick Aubameyang sogar den Sieg sicherte. Etwas besser wurde nur Mönchengladbachs Keeper Yann Sommer bewertet, der beim 2:0-Sieg in Bremen eine Parade weniger zeigte, aber eben zu null spielte.

Wie hat mein Lieblingsspieler abgeschnitten? Klicken oder wischen Sie sich durch das Ranking.

Leipzigs Erfolg im Top-Spiel sorgte zudem dafür, dass die Bundesliga an der Spitze wieder eng zusammenrückt, Tabellenführer BVB trennen nur noch sechs Punkte vom FC Schalke auf Platz sechs. Die Königsblauen sind der zweite große Gewinner des Spieltags. Der 2:0-Sieg bei Hertha BSC war zwar immer noch kein spielerisches Feuerwerk, kann S04 aber die defensive Stabilität konservieren, scheint die Rückkehr in die Champions League ein realistischer Weg zu sein. Während die Konkurrenz aus Dortmund, München, Leipzig und Hoffenheim nun wieder englische Wochen vor sich hat, stehen für Schalke bis zur nächsten Länderspielpause Anfang November Spiele gegen Mainz, Wehen-Wiesbaden (Pokal), Wolfsburg und Freiburg an.

Schalke ließ in Berlin ganze zwei Torschüsse zu, wobei Torhüter Ralf Fährmann kein einziges Mal eingreifen musste. So verwundert es nicht, dass mit Naldo und Thilo Kehrer gleich zwei Schalker Innenverteidiger in der SPON11 stehen. Das Duo, zusammen mit Benjamin Stambouli in der Dreierkette, eroberte zusammen insgesamt 20 Bälle, gewann wichtige Zweikämpfe und Naldo leitete zudem mit einer starken Umschaltbewegung das 2:0 von Guido Burgstaller vor.

Mit welch unterschiedlichen Leistungen Außenverteidiger in die SPON11 kommen können, zeigen Joshua Kimmich und Nico Elvedi. Der FC Bayern dominierte beim 5:0-Sieg den SC Freiburg in allen Belangen - und war defensiv kaum gefordert. Für Kimmich bedeutete das maximale Verantwortung im Spielaufbau, die er - unabhängig von seinem sehenswerten Hackentor in der Nachspielzeit - mit dem Maximalwert von 100 perfekt umsetzte.

Elvedi wiederum holte nur 32 Punkte in der Kategorie "Spielaufbau", dafür musste er viel mehr Defensivarbeit ("Balleroberung" und "Abwehrstärke") verrichten - was ihm, gegen allerdings auch schwache Bremer, hervorragend gelang.

Neben Kimmich stehen vier weitere Münchner in der Top-Elf des Spieltags. Wie viel Verdienst am Formanstieg zuvor kriselnder Spieler die Rückkehr von Jupp Heynckes als Trainer hat, werden die kommenden Wochen zeigen. Der 72-Jährige setzte auf Bewährtes, ein nachvollziehbarer Schritt. Bayern spielte im 4-2-3-1, es stand kein Zugang in der Startelf und so erinnerte die Mannschaft mit Jérôme Boateng, David Alaba, Javi Martínez, Arjen Robben und Thomas Müller stark an das Team aus Heynckes' Triple-Saison.

Damals noch nicht dabei war Thiago, ein Wunschspieler von Pep Guardiola. Der Spanier dürfte auch in den kommenden Partien auf der Doppelsechs zum Einsatz kommen, unter Heynckes wird Müller als flexibler Zehner gesetzt sein. Das ist aber keine Schwächung, wie Thiagos Leistung gegen Freiburg gezeigt hat. Torgefahr, Stellungsspiel, Passsicherheit - all das macht ihn zum besten defensiven Mittelfeldspieler des achten Spieltags.

Eine Schwäche des FC Bayern unter Carlo Ancelotti: Das wenig planvolle Spiel über die Außen. Waren in den Vorjahren Robben und der derzeit verletzte Franck Ribéry mit eigener Torgefahr die Garanten für wichtige Siege, segelten zu Beginn dieser Saison eher Flanken aus dem Halbfeld in den Strafraum. Hier hat Heynckes angesetzt, heraus kamen ein verbesserter Arjen Robben und vor allem ein flexibel eingesetzter Kingsley Coman. Bei aller Heynckes-Euphorie möchte man den Bayern-Fans aber zurufen: Es war nur der SC Freiburg.

Auf Spielerseite war das Gesicht der Münchner Krise sicherlich Thomas Müller. Unter Heynckes darf sich der 28-Jährige nun wieder als Stammspieler fühlen. Und fast wäre ihm sofort der zweite Saisontreffer gelungen, doch Freiburgs Kapitän Julian Schuster kam ihm beim 1:0 zuvor.Trotzdem zeigte Müller eine gute Leistung, er war der drittbeste offensive Mittelfeldspieler des achten Spieltags.

Besser waren Dortmunds Gonzalo Castro und Alexandru Maxim vom FSV Mainz. Der Rumäne tat sich bisher schwer bei seinem neuen Klub, war beim 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV nun aber bester Mainzer Offensivspieler mit einem Tor, insgesamt vier Torschüssen, zwei erfolgreichen Dribblings und einer Torschussvorlage.

Unabhängig wie das Titelrennen zwischen dem taktisch anfälligen BVB und dem anscheinend wiedererstarkten FC Bayern ausgehen wird, das Duell der Torjäger geht weiter. Pierre-Emerick Aubameyang erzielte beide Treffer gegen Leipzig, hatte weitere Großchancen und glänzte mit einer für einen Stürmer herausragenden Passquote. Robert Lewandowski war nicht ganz so ins Spiel eingebunden, dafür aber extrem effektiv und mannschaftsdienlich. Beide stehen zum wiederholten Male in der SPON11.

Und das ist die SPON11 des achten Spieltags: