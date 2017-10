Bundesliga-Noten Havertz immer, rückwärts nimmer!

Der BVB verspielt eine Zwei-Tore-Führung in Frankfurt, dem FC Bayern und RB Leipzig reicht jeweils ein einziger Treffer zum Sieg, und plötzlich rückt die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga ganz eng zusammen. Ausgeglichen ist auch die SPON11 des Wochenendes - kein Bundesligist ist diesmal mit mehr als zwei Spielern vertreten.

Werder Bremen wartet auch nach dem neunten Spieltag noch auf seinen ersten Saisonsieg: An Torhüter Jiri Pavlenka liegt das sicher nicht, er führt zum zweiten Mal in dieser Spielzeit das Torwart-Ranking an. In Köln wehrte der Werder-Keeper sämtliche acht Torschüsse ab, die auf seinen Kasten kamen, nur bei Sehrou Guirassys Riesenchance in der 86. Minute schaute Pavlenka hilflos zu - der Ball ging aber irgendwie am linken Pfosten vorbei. Abgelegt unter: "das Glück des Tüchtigen".

Dass Fußball wirklich ein Tagesgeschäft ist, zeigt der Fall Yann Sommer. Eine Woche zuvor war der Gladbacher noch der Keeper mit dem besten Spieltagswert gewesen. Beim 1:5 gegen Leverkusen ermöglichte Sommers Patzer nun kurz nach der Pause den Ausgleich, in der Folge musste er noch vier weitere Male hinter sich greifen. Mit Blick auf die Statistik im wahrsten Wortsinne: from hero to SPIX-Wert zero. (Sie wollen wissen, wie der SPIX berechnet wird? Hier entlang).

Keine Neuigkeiten dagegen in der Abwehrzentrale: Wie in der Vorwoche führen Thilo Kehrer und Naldo das Ranking der Innenverteidiger an. Die Null steht aktuell auf Schalke wie zuletzt unter Huub Stevens, die neue Dreierkette hatte bereits im Berliner Olympiastadion kaum Abschlüsse zugelassen. Während Kehrer sich die Bestnoten gegen Mainz vor allem durch seine Zweikampfstärke verdiente (fünf erfolgreiche Tacklings, acht gewonnene zweite Bälle), profitierte Naldo auch von seinem Beitrag für die Schalker Offensive. Kein Gelsenkirchener Startelfspieler hatte eine bessere Passquote (94,5 Prozent), kein anderer Spieler kam auf mehr Torabschlüsse (drei).

Die meisten Tacklings, die meisten abgefangenen Bälle: Die Spieler des VfB Stuttgart kamen am neunten Spieltag nicht an Leipzigs Außenverteidiger Bernardo vorbei - das Gleiche gilt für die SPIX-Rangliste. Zum Brasilianer gesellt sich Hoffenheims Pavel Kaderabek, der neben seinen starken Werten in der Balleroberung (sechs von sieben Zweikämpfen gewonnen) auch im gegnerischen Drittel glänzte und sich bei zwei seiner insgesamt drei Offensivdribblings durchsetzte.

Zumindest ab der 39. Minute dürfte es ein Spiel ganz nach dem Geschmack von Arturo Vidal gewesen sein: In Unterzahl mussten die Hamburger ihr aggressives Pressing weitgehend einstellen, der Chilene wurde spätestens im zweiten Durchgang zum Spielmacher. 124 Ballkontakte standen für Vidal am Ende in der Statistik, gleich sechs Abschlüsse des FC Bayern bereitete er vor. So erklärt sich sein überragender Wert in der Unterkategorie "Spielaufbau".

Als Julian Brandt nach der Halbzeitpause in Mönchengladbach in die Partie kam, lag sein Klub Bayer Leverkusen noch 0:1 zurück - nur 36 Minuten später führte er 5:1. An zwei Toren war der 21-Jährige direkt beteiligt, dazu half er seinem Team mit seiner großen Passsicherheit (Zuspielquote: 96,3 Prozent). Die andere Außenbahnposition in der SPON11 bekommt Freiburgs Christian Günter, der beim 1:1 gegen Hertha BSC nicht nur den Elfmeter zum Führungstreffer herausholte, sondern seinen Mitspielern auch noch drei Gelegenheiten auflegte.

Vier Scorerpunkte in den vergangenen drei Bundesligaspielen: Dass Vizemeister RB Leipzig vor dem Duell beim FC Bayern am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) nur noch einen Zähler hinter dem punktgleichen Duo aus Dortmund und München liegt, ist auch ein Verdienst von Marcel Sabitzer. Ralph Hasenhüttl war nach dem knappen 1:0 gegen den VfB Stuttgart begeistert von seinem Führungsspieler, das Zahlenwerk stützt den Leipziger Trainer in seiner Einschätzung: Sabitzer erzielte nicht nur das entscheidende Tor, sondern fiel auch durch seine starke Zweikampfführung auf. Zwölf gewonnene zweite Bälle waren Bestwert - und zwar für den kompletten Spieltag.

Wenn ein 18-Jähriger bereits 30 Bundesligaspiele absolviert hat, ist das allein schon ausreichender Nachweis für seine Klasse. Es geht aber noch eindrucksvoller: Leverkusens Kai Havertz kam in Mönchengladbach bereits auf seine Karriere-Torbeteilungen 11, 12 und 13, gemeinsam mit Julian Brandt (siehe "Äußeres Mittelfeld") drehte Havertz durch seine drei Assists nach der Pause das Spiel.

Nur ein Angreifer hat an diesem Wochenende einen noch höheren SPIX-Wert: Dortmunds Maximilian Philipp, der gleich sechs Mal zum Abschluss kam, sämtliche vier Dribblings des Tages gewann - und mit seinem Treffer zum 2:0 in Frankfurt nach 57 Minuten die vermeintliche Vorentscheidung erzielte. Am Ende reichte es für den BVB allerdings nur zu einem Punkt - womit wir wieder bei der kompakten Spitzengruppe der Bundesliga wären.

Und das ist die SPON11 des neunten Spieltags: