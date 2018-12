Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 14. Spieltags

Alles beim Alten - so könnte man die Topelf am 14. Spieltag beschreiben. Sechs unserer elf Topspieler sind Wiederholungstäter. Sie standen bereits mindestens einmal in dieser Saison in der Elf des Spieltags. Doch es gibt auch Überraschungen, wie die Rückkehr von Rafinha oder Max Kruse auf ungewohnter Position - aber dazu später mehr.

Dass manche Spieler ständig unter den elf besten Spielern auftauchen, hängt eng zusammen mit der Art der Notenvergabe. Das SPIX-Notensystem richtet sich einzig nach statistischen Kennzahlen: Pässe, Dribblings, eroberte Bälle. Manche Spieler ragen bei einzelnen Kennwerten heraus, Spieltag für Spieltag. So etwa Herthas Verteidiger Jordan Torunarigha. Seine Eigenart, als Verteidiger auch in der gegnerischen Hälfte Unruhe zu stiften, ist einzigartig in der Liga. Das gibt ihm einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Bei anderen Spielern ist die Sache simpler: Wer wie Thorgan Hazard regelmäßig an Toren seiner Mannschaft beteiligt ist, erhält automatisch einen höheren SPIX. Denn auch unser Notensystem gewichtet einen Faktor ganz besonders: das Toreschießen.

Nach dem 1:1 zwischen Hannover und Mainz debattiert halb Fußball-Deutschland über den Videoassistenten - mal wieder. Hannovers Manager Horst Heldt war außer sich, sah seine Mannschaft klar benachteiligt. Wer seine Ausführungen hört, könnte meinen, dass Hannover ohne Schiedsrichter-Benachteiligung deutlich gewonnen hätte. Dabei lag ihr Punktgewinn in erster Linie an der überragenden Leistung von Torhüter Michael Esser (SPIX: 95). Die zahllosen Mainzer Angriffe der zweiten Halbzeit endeten stets beim Schlussmann.

Ein Derby-Verlierer in der Elf des Tages? Das mag seltsam klingen, ist aber mit einem Blick auf die Statistiken schnell erklärt. Schalkes Salif Sané spielte die zweitmeisten Pässe aller Spieler auf dem Feld, kann zudem mehr erfolgreiche Tackles vorweisen als jeder andere Innenverteidiger an diesem Spieltag. Neben Sané verteidigt der Herthaner Jordan Torunarigha. Er hat einen Lauf: Bereits vergangene Woche stand er in der Topelf.

Vor der Saison war Bayern Münchens Außenverteidiger Rafinha fast schon abgeschrieben. Zu alt sei er, höchstens Ersatzmann für den auf rechts gesetzten Joshua Kimmich. Nun, da Trainer Niko Kovac Nationalspieler Kimmich in die Mittelfeld-Zentrale beförderte, ist Rafinha plötzlich Stammspieler. Der Brasilianer rechtfertigt das Vertrauen mit starken Leistungen, erreichte an diesem Spieltag den höchsten SPIX aller Außenverteidiger (97). Den zweithöchsten Wert errang Leverkusens Lars Bender (92).

"Der beste Mittelfeldspieler, seit ich in Berlin bin", adelte Herthas Coach Pal Dardai seinen Schützling Marko Grujic nach dem 1:0-Sieg über Eintracht Frankfurt. Ein Lob aus berufenem Munde, immerhin steht Dardai seit 22 Jahren bei der Hertha unter Vertrag. Grujics starke Leistung gegen Frankfurt lässt sich auch statistisch belegen. Er erzielte nicht nur das Siegtor, sondern war auch an drei weiteren Torschüssen beteiligt.

Gleich zwei Außenbahn-Spieler schrammten an diesem Spieltag nur knapp am bestmöglichen SPIX von 100 vorbei. Thorgan Hazard gehört zu den Dauerbrennern der Saison; er steht bereits zum vierten Mal in der Topelf. Er schließt damit zu Thiago und Lukasz Piszczek auf, die ebenfalls vier Nominierungen vorweisen können. Für Hoffenheims Andrej Kramaric ist es der zweite Auftritt in der Topelf. Bei Hoffenheims 2:2 gegen den VfL Wolfsburg erzielte der Vizeweltmeister ein Tor selbst und bereitete eins vor.

Eine ganz neue Aufgabe bekam Werder Bremens Max Kruse beim 3:1-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf zugewiesen: Der Stürmer durfte nicht in vorderster Linie ran, sondern lief als Zehner auf. Dass der spielstarke Kruse diese Rolle auszufüllen weiß, bewies er eindrucksvoll. Er erreichte den höchsten SPIX aller offensiven Mittelfeldspieler (89). Eine Überraschung ist das nicht: Kruse sagte einst über sich selbst, er sei kein klassischer Stürmer, sondern eher ein "schwimmender Neuneinhalber". Mathematisch fehlen da nur 0,5 zum "schwimmenden Zehner".

Robert Lewandowski erleidet dieser Tage das Schicksal vieler großer Fußballer. Er hat in den vergangenen Jahren die Messlatte für seine eigenen Leistungen derart hochgelegt, dass seine Tore kaum jemanden mehr beeindrucken. So reden diese Saison alle von Paco Alcácer oder Luka Jovic (beide zehn Saisontore). Doch Lewandowski kommt ihnen näher. Gegen Nürnberg traf er doppelt, es waren seine Saisontreffer acht und neun. Damit schaffte der Pole auch den Sprung in die Topelf. An seiner Seite stürmt Werder-Torjäger Martin Harnik.