Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 15. Spieltags

Unentschieden gegen Düsseldorf und Abrechnungen in Form von Pressekonferenzen waren gestern. Bayern Münchens Leistung auf dem Feld stimmt wieder, wie der 4:0-Sieg gegen (ein zugegebenermaßen schwaches) Hannover 96 belegte. Mit den guten Ergebnissen kehrt auch an der Säbener Straße wieder Ruhe ein.

Auch unsere Elf der Woche dominiert der Rekordmeister: Gleich sechs Spieler stammen vom FC Bayern. Zwei von ihnen verbesserten sogar die Bestmarke unseres Notensystems SPIX. Dieser funktioniert relativ: Der SPIX vergleicht die statistische Leistung eines Akteurs mit allen Leistungen, die auf seiner Position in den vergangenen zwei Jahren erbracht wurden. Ein SPIX von 75 bedeutet also, die Leistung war besser als 75% aller anderen Leistungen.

Erreicht ein Spieler statistische Werte, die bisher noch kein anderer Spieler erreichen konnte, liegt sein SPIX bei 100. Gleich zwei Bayern-Spieler erreichten am Wochenende diesen höchstmöglichen Wert: Joshua Kimmich pulverisierte die Bestmarke bei den Außenverteidigern, verbesserte seinen selbst aufgestellten Rekordwert bei den defensiven Mittelfeldspielern. Nur einer von beiden steht jedoch in der Topelf der Woche - weil Thiago noch am selben Spieltag von einem anderen Akteur überboten wurde. Mehr dazu unten.

Auch der beste Torhüter des Spieltags kratzte mit einem SPIX von 99 an der 100er-Marke. Das wirkt zunächst widersprüchlich. Ralf Fährmann soll eine der besten Leistungen der vergangenen zwei Jahre erbracht haben? Der Fährmann, der das einzige Gegentor beim Schalker 1:1 in Augsburg verschuldet hat? Ja! Zwar fließt Fährmanns Patzer in seine Wertung ein, als "Fehler, der zum Tor führte". Fährmann gelangen allerdings im selben Spiel fünf Topparaden; mehr als jedem anderen Bundesliga-Torhüter in dieser Saison. Das wiegt den folgenschweren Fehler auf.

Düsseldorfs Kaan Ayhan (99) begann die Saison mit starken Leistungen. Fortunas Abwehrchef stand am vierten und am sechsten Spieltag sogar in unserer Elf des Spieltags. Doch dann: Patzer, Verletzung, Grippe. Nun meldet er sich zurück - und wie! Er erzielte beide Treffer der Fortuna beim 2:0-Sieg gegen Freiburg. Er traf jeweils nach einer Ecke. Es waren Fortunas erste Treffer nach ruhenden Bällen in dieser Saison. Der zweite Innenverteidiger der Topelf ist zugleich der erste Bayern-Akteur: Niklas Süle (96) steht bereits zum vierten Mal in der Elf des Tages.

Auf der Außenverteidiger-Position übertreffen sich Bayerns Stars gegenseitig: David Alaba gelang ein wunderschöner Schuss in den Winkel. Er kommt damit nicht ganz ran an Joshua Kimmich: ein Tor, ein Assist, dazu ein höherer Wert in der Kategorie Balleroberung (88) als Alaba (34). Bei Außenverteidigern wird dieser besonders hoch gewichtet. Daher erreichte Alaba "nur" einen SPIX von 99, während Kimmich auf den Bestwert von 100 kommt.

Ebenfalls den bestmöglichen 100er-Wert erreichte Thiago. Er muss aber auf seine fünfte Nominierung für die Elf des Tages warten. Denn Hoffenheims Kerem Demirbay übertraf Bayerns Spielmacher. Neun Torschüsse seiner Mannschaftskollegen bereitete er beim 0:0 gegen Gladbach vor, davon wurden sieben aus nächster Nähe zum Tor abgegeben. Dass am Ende daraus kein Tor resultierte, lag an der schwachen Chancenverwertung seiner Kollegen, kann also Demirbay nicht angelastet werden.

Die Außen gehören wieder allein dem Rekordmeister. Serge Gnabry zeigte gegen Hannover eine starke Leistung, erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Sein SPIX (98) kommt jedoch nicht ganz heran an jenen von Kingsley Coman (99). Der Franzose kann zwar keine Torbeteiligung vorweisen, dafür brillierte er mit fünf erfolgreichen Dribblings. Comans Dribbelstärke (98) gewichtet der SPIX hoch, schließlich gehören Tricks und Finten zum klassischen Repertoire eines guten Außenspielers.

Thomas Müller hat keine leichte Saison hinter sich. Nach einer verkorksten Weltmeisterschaft und einer durchwachsenen Saison meldeten sich immer mehr Kritiker zu Wort. Aktuell schreibt er wieder mit Leistungen Schlagzeilen und nicht mit Instagram-Posts seiner Frau. Erstmals seit dem zweiten Spieltag steht er wieder in der Elf der Woche.

Auch Mario Gomez musste in den vergangenen Wochen viel Kritik über sich ergehen lassen. Seit über zwei Monaten wartete der Torjäger auf einen Treffer. Bei Stuttgarts 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC traf er gleich doppelt, sein SPIX: 94. Den Platz in der Topelf nehmen ihm jedoch zwei Leipziger weg: Timo Werner (99) und Yussuf Poulsen (97). Beide trafen bei Leipzigs 4:1-Sieg über Mainz jeweils doppelt und bereiteten zudem einen Treffer des Kollegen vor. Ob sie auch am Mittwoch wieder treffen? Dann geht es gegen die Bayern. Bleibt abzuwarten, ob nach diesem Spiel wieder sechs Münchner in der Elf des Tages stehen.