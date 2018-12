Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 17. Spieltags

In der Topelf des letzten Hinrundenspieltags stehen Stars, die die jüngere Bundesligageschichte geprägt haben, Franck Ribéry zum Beispiel, 35 Jahre alt. Und mit Kai Havertz, 19, auch jemand, dem die Zukunft gehört. In welche Kategorie Mario Götze passt, darüber gibt es verschiedene Meinungen. In keine, sagen Kritiker. Für den 26-Jährigen sprechen Leistungen wie an diesem Wochenende.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Bevor wir uns Götze und dem BVB widmen, blicken wir in den Tabellenkeller. Dort steht, auf Rang 17 mit elf Punkten, Hannover. Am Samstag verlor 96 das Schlüsselspiel gegen Düsseldorf (0:1), und dass dabei der beste Mann auf dem Feld der eigene Torwart, Michael Esser, war, zeigt, wie es um das Team von Trainer André Breitenreiter steht. Fünf Paraden zeigte Esser und verhinderte eine noch höhere Niederlage. Besser war nur Freiburgs Alexander Schwolow beim 1:0-Erfolg in Nürnberg.

An ihm lag es nicht, dass Hertha BSC gegen Leverkusen verlor: Fabian Lustenberger klärte gegen Bayer sechsmal, ihm gelangen zehn direkte Balleroberungen, er blockte einen Torschuss und gab einen Assist. So landet er knapp vor Freiburgs Manuel Gulde und Schalkes Salif Sané.

Thorgan Hazard spielte eine starke Hinrunde, davon zeugen seine im Schnitt 0,89 Torbeteiligungen pro 90 Minuten. Bei Gladbachs 1:2-Niederlage in Dortmund aber ging der 25-Jährige leer aus. Das lag auch an BVB-Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek, Hazards Gegenspieler. Piszczek überragte in der Kategorie "Balleroberung", hier war er der spieltagsbeste Außenverteidiger.

Auch in der SPON11 steht Wolfsburgs William. Dessen Nominierung zeigt, wie unterschiedlich Spieler ihre Position interpretieren. William war zwar beim 3:2-Sieg in Augsburg defensiv längst nicht so stark wie Piszczek. Mit einem Treffer und drei Torschussvorlagen war der 23-Jährige aber ein Schlüssel zum Auswärtssieg des VfL.

Einer der besten Sechser des Spieltags war Dortmunds Thomay Delaney. Dem 27-Jährigen glückten gegen Gladbach etliche Defensivaktionen, er allein gewann elf zweite Bälle. Dazu leistete er sich kaum Ballverluste. Allerdings war Leverkusens Charles Aránguiz noch etwas besser - zwar nicht in der Defensive, dafür aber im Spiel mit Ball. Während Delaney ein paar Mal Jadon Sancho fand, ansonsten aber vor allem sichere Pässe wählte, ging Aránguiz ins Risiko. Mit Erfolg: Zwei Assists gelangen dem 29-Jährigen, das ist ziemlich ungewöhnlich für einen defensiven Mittelfeldspieler.

Franck Ribéry und Jadon Sancho trennen 17 Jahre, sportlich aber sind sie sich ganz nah, zumindest waren sie es am Wochenende. Der Bayern-Routinier erzielte beim 3:0 gegen die Eintracht zwei Treffer, gab zudem noch eine Torschussvorlage. Effektiv ist der 35-Jährige noch immer, und er ist für seine Verhältnisse sogar überdurchschnittlich gut in Form. Ermittelt wird der Formwert, indem die aktuelle Leistung daran gemessen wird, wie ein Spieler in der laufenden und den vergangenen beiden Saisons im Schnitt performt hat. Wie gut oder schlecht die Form eines Spielers ist, zeigt das Pfeilsymbol an.

Allerdings kommt Ribéry mittlerweile nicht mehr so leicht vorbei an seinen Gegenspielern, wie das früher der Fall war. In jüngeren Jahren schien es, als rase der Franzose mit Tempo 120 km/h auf Verteidiger zu, stets bereit, in die eine oder andere Richtung abzubiegen. Ein Albtraum für Abwehrspieler. Gegen Frankfurt kam er allerdings nur zweimal per Dribbling vorbei an seinen Gegnern. Dortmunds Sancho, 18, schaffte das viermal und leistete sich auch sonst seltener Ballverluste. Dafür gelang ihm "nur" ein Treffer.

Auf demselben Level spielte Schalkes Bastian Oczipka, wenn auch nicht in Sachen Raffinesse und Torgefahr. Dafür lieferte der 29-Jährige beim 3:1-Erfolg in Stuttgart gleich zwei Torvorlagen und steht so zum zweiten Mal in Folge in der Topelf.

Erst Aránguiz, nun Kai Havertz: Mit zwei Spielern ist Leverkusen in der Topelf vertreten. Bayer zeigte gegen Hertha BSC eine starke Leistung, was Trainer Heiko Herrlich bekanntlich nicht genügte, um seinen Job zu behalten. Zumindest Havertz dürfte auch unter dem neuen Coach, Peter Bosz, eine Schlüsselrolle zukommen. Der 19-Jährige gilt aufgrund seiner Spielintelligenz und Technik als Ausnahmetalent. Seine beiden Treffer gegen Berlin waren seine Torbeteiligungen Nummer acht und neun in der Hinrunde.

Was heute Havertz ist, war einst Mario Götze: Fußballdeutschlands Hoffnungsträger im offensiven Mittelfeld. Mittlerweile sitzt Götze häufiger auf der Bank als dass er spielt. Gegen Gladbach wurde der 26-Jährige für den verletzten Paco Alcácer eingewechselt und wurde zur prägenden Figur. Drei Torschussvorlagen lieferte er, zwei davon führten zu Treffern. Seine Dynamik von einst mag Götze abhandengekommen sein. Das Auge für den Mitspieler hat er noch immer.

Bester Stürmer im Spieltagsranking war Schalkes Steven Skrzybski, dem gegen Stuttgart ein Tor und eine Vorlage gelangen. Und ganz hinten findet sich jemand, der in der ersten Hälfte der Hinrunde in Topform war, seit einigen Wochen aber schwächelt: Gladbachs Alassane Pléa.

