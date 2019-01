Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 18. Spieltags

Peter Bosz ist nicht unbedingt bekannt als Meister des Defensivfußballs. Dortmunder Fans erinnern sich mit Schrecken daran, wie defensiv porös die Taktik des Niederländers war. Den Ball im Mittelfeld erobern, zwei saubere Pässe spielen - und schon stand der Gegner frei vor dem Tor. Für Bosz gab es nur das Spiel nach vorne.

Bosz arbeitet nun in Leverkusen. Bei seinem Debüt gegen Borussia Mönchengladbach zeigte sich schnell: Er hat sein System nicht verändert. Bayer griff den Gegner permanent an, rückte weit vor, spielte mit Risiko und Leidenschaft - und verlor am Ende 0:1.

Umso mehr überrascht ein Blick auf die Elf der Woche. Gleich drei Leverkusener Verteidiger stehen in der Topelf, und auch das vierte Mitglied der Viererkette, Linksverteidiger Wendell, erzielte einen hohen SPIX-Wert (82). In erster Linie hängt dies mit den starken Passwerten der Verteidiger zusammen. Diese sollen in Boszs System das Spiel aus der eigenen Hälfte ankurbeln.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Doch auch in den Verteidiger-Disziplinen Balleroberung sowie Abwehrstärke überzeugen die Leverkusener Verteidiger aus statistischer Sicht. In der Tat: Leverkusens Spieler ließen kaum Konter zu, sie verteidigten wesentlich souveräner als Boszs defensiv poröse Dortmunder. Vielleicht könnte das ja doch noch etwas werden mit Peter Bosz und der Bundesliga.

Dass Bayer Leverkusen am Ende verlor, lag in erster Linie am Gladbacher Keeper Yann Sommer. Sechs Paraden der höchsten Kategorie gelangen dem Schweizer, dazu noch zwei schwierige sowie zwei mittlere Paraden. Das ist der Höchstwert in dieser Saison und ergibt einen makellosen SPIX von 100.

Die Innenverteidigung ist fest in Leverkusener Hand. Sven Bender (95) und Jonathan Tah (94) überzeugten nicht nur im Spielaufbau. Sie stoppten auch mehrere Konterversuche der Gladbacher. Tah fing vier gegnerische Pässe ab, Bender drei. Bender erzielte leicht höhere Werte als sein Kollege, weil er auch offensiv in Erscheinung trat: Zwei Schüsse gab er ab, mit einem Kopfball zwang er Sommer zu einer Parade.

Lars Bender (92) ist der dritte Leverkusener Verteidiger, der den Sprung in die Topelf schafft. Die für ihn ungewohnte Rolle des Rechtsverteidigers füllte er stark aus, was sich in neun eroberten zweiten Bällen niederschlägt. Bayern Münchens David Alaba (93) steht vor allem aufgrund seiner starken Passwerte in der Elf der Woche. Für ihn spricht nicht nur der Fakt, dass 49 seiner 55 Zuspiele beim Mitspieler ankamen. Er bereitete zudem das zwischenzeitliche 2:0 vor.

Seit seinem Wechsel aus Dortmund nach Bremen pendelt Nuri Sahin (94) zwischen Ersatzbank und Startelf. So richtig angekommen war er in Bremen bislang nicht. Beim 1:0-Erfolg gegen Hannover 96 gelang ihm seine bisher beste Leistung im Werder-Dress - zumindest dem SPIX zufolge. Gerade defensiv überzeugte er mit drei abgefangenen Pässen sowie neun eroberten zweiten Bällen.

Déjà-vu für Thomas Müller: Am ersten Spieltag gelang ihm beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim der Sprung in die Topelf. Zum Rückrunden-Auftakt gewann Bayern erneut 3:1 - und Thomas Müller (97) steht wieder einmal in der Topelf. In der Hinrunde agierte er noch als offensiver Mittelfeldspieler. Aktuell ist er als Außenstürmer im Einsatz. Ebenfalls in der Topelf steht Schalkes Doppel-Torschütze Daniel Caligiuri (96).

Es war das Wochenende der offensiven Mittelfeldspieler: Gleich sieben Spieler erzielten auf dieser Position einen SPIX von 90 oder höher. Obwohl Leon Goretzka (99) und Ondrej Duda (97) jeweils doppelt trafen, gebührt der Platz an der Sonne einem Stuttgarter: Nicolás González (100) kam beim Pausenstand von 0:2, erzielte später den Treffer zum 1:3 und hatte danach vier weitere Torgelegenheiten. Seinen Beitrag zur 2:3-Aufholjagd honoriert der SPIX.

Auch im Sturm gibt es ein kleines Déjà-vu: Milot Rashica (95) steht wie bereits am ersten Spieltag der Saison in der Topelf. Bei Bremens 1:0-Erfolg gegen Hannover 96 erzielte der Kosovare den Siegtreffer. Er untermauerte damit seine Ansprüche auf einen Stammplatz in Bremen. Robert Lewandowski (94) muss um seinen Platz in Bayerns erster Elf nicht bangen. Er erzielte gegen Hoffenheim seinen elften Saisontreffer.