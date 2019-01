Wer den Begriff "Flügelzange" googelt, findet ausschließlich Artikel über den FC Bayern München - über Franck Ribéry und Arjen Robben. Über ein Jahrzehnt lang wirbelten Bayerns Außenstürmer gegnerische Abwehrreihen durcheinander. Egal, ob sie gedoppelt oder getrippelt wurden: "Robbery" waren kaum zu stoppen.

Doch die Flügelzange ist in die Jahre gekommen. Robben, 35, hat seinen Abschied zum Saisonende bereits angekündigt. Ribery, 34, pokert noch um einen neuen Vertrag. Auf dem Platz macht derweil eine neue Generation Schlagzeilen. Schmerzhaft für die Bayern: Sie stammt nicht aus München.

Borussia Dortmund vereint in dieser Saison mehr Dribblingkünste und technische Finesse auf dem Flügel als jeder andere Bundesligist. Das zeigt auch unser Notensystem SPIX. Der Außenstürmer mit den meisten Nominierungen für die Elf des Tages? Jadon Sancho. Die besten Außenverteidiger? Lukas Piszczek und Achraf Hakimi.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Zuletzt zeigte auch noch Linksaußen Raphaël Guerreiro Spitzenleistungen. Er überzeugt als klassischer Flügelstürmer. Der Portugiese sorgt dafür, dass Dortmunds Spiel weniger rechtslastig ist. Die Stärke auf den Flügeln ist ein gewichtiger Grund, warum die Dortmunder aktuell sechs Punkte vor den Bayern stehen. Drei BVB-Profis haben es in die Topelf des 19. Spieltags geschafft.

Viele Paraden musste Lukas Hradecky bei Leverkusens 3:0-Sieg über den VfL Wolfsburg nicht zeigen. Vier Schüsse flogen auf seinen Kasten. Die hatten es aber in sich. Wolfsburgs Stürmer zwangen Hradecky zu drei Paraden der zweitschwierigsten Kategorie sowie zu einer Parade der höchsten Schwierigkeit. Damit gelingt ihm der Sprung in die Elf der Woche.

Alexander Hack ist gewiss nicht der erste Spieler, der einem in den Sinn kommt, wenn man an die besten Innenverteidiger der Liga denkt. Beim 2:1-Sieg seiner Mainzer gegen den 1. FC Nürnberg überzeugte er jedoch vollends: Fünf gegnerische Pässe fing er ab, zudem nahm er dreimal seinem Gegenspieler den Ball ab. Bessere Werte kann kein Innenverteidiger am 19. Spieltag vorweisen. An seiner Seite verteidigt Leipzigs Ibrahima Konaté in der Topelf. Ihm gelang beim 4:0-Erfolg in Düsseldorf ein Treffer, zudem ließ die RB-Abwehr keinen Abschluss aus der gefährlichen Spielfeldzone zu.

Die Außenverteidigerposition ist fest in den Händen der beiden Borussias. Auf der einen Seite steht Gladbachs Oscar Wendt, auf der anderen Seite Dortmunds Achraf Hakimi. Sie überzeugten vor allem mit ihrer Offensivpower: Beide erzielten jeweils einen Treffer, Hakimi bereitete beim 5:1-Erfolg über Hannover ein weiteres Tor vor.

Im defensiven Mittelfeld kam es zum Duell der stärksten Sechser der Liga. Anders als auf den Flügelpositionen konnte sich hier der FC Bayern gegen Dortmund durchsetzen: Thiago erreichte einen leicht höheren SPIX als Axel Witsel. Das liegt vor allem an seinen starken Passwerten: Der Spanier spielte 128 Pässe, mehr als jeder andere Bundesligaspieler, von denen 122 beim Mitspieler ankamen. Es ist bereits Thiagos fünfte Nominierung für die Elf des Spieltags. Es gibt nur zwei Spieler, die in dieser Saison ebenfalls fünfmal in der Topelf standen: BVB-Außenverteidiger Lukas Piszczek sowie Dribbelkünstler Jadon Sancho.

Jungen Spielern wird häufig nachgesagt, aufgrund ihrer fehlenden Erfahrung schwankende Leistungen zu zeigen. Bei Sancho ist kein Formtief in Sicht. Seine SPIX-Werte der vergangenen fünf Spieltage: 99, 81, 95, 99, 92. Einen SPIX-Wert unter 80 wies er zuletzt am zwölften Spieltag vor. Ebenfalls den Sprung in die Topelf schaffte Dortmunds Linksaußen Guerreiro.

Gleich ein halbes Dutzend offensiver Mittelfeldspieler erreichten an diesem Spieltag einen SPIX-Wert jenseits der 90. Zu den "üblichen Verdächtigen" wie Kai Havertz (95) gesellen sich nicht alltägliche Kandidaten wie Leipzigs Konrad Laimer (96) und Bremens Maximilian Eggestein (98). Den höchsten Wert erzielte mit Hoffenheims Kerem Demirbay (99) ein alter Bekannter. Er steht zum dritten Mal in dieser Saison in der Topelf, nachdem er beim 4:2 über Freiburg einen Treffer vorbereitete und ein Tor selbst erzielte.

Leipzigs Stürmer treffen am liebsten doppelt. Timo Werner traf in dieser Saison bereits in fünf Spielen zweimal. Bei Leipzigs 4:0-Erfolg in Düsseldorf gelang Sturmpartner Yussuf Poulsen sein vierter Doppelpack in dieser Saison. Auch in der Topelf: Leverkusens Kevin Volland, der gegen Wolfsburg ein Tor erzielte und eine Vorlage gab.