Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 23. Spieltags

Es war der Bundesliga-Spieltag der unerwartet hohen Siege. Mit Eintracht Frankfurts 3:0-Sieg in Hannover mag durchaus zu rechnen gewesen sein. Doch wer hätte erwartet, dass Schalke nach dem starken Auftritt in der Champions League in Mainz 0:3 untergeht? Oder dass die heimstarken Gladbacher mit demselben Ergebnis gegen den VfL Wolfsburg verlieren? Auch Freiburgs Erfolg über den FC Augsburg fiel mit 5:1 überraschend deftig aus.

Diese eindeutigen Ergebnisse spiegeln sich auch in unserer Topelf des 23. Spieltags wider. Die Spielerbewertungen fußen rein auf statistischen Daten wie Passwerte, gewonnene Bälle oder Dribblings. Tore fließen aber natürlich auch in die Berechnung hinein.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Schießt ein Spieler ein Tor, steigt sein Wert im Bereich "Torgefahr". Torvorbereitungen fallen in die Kategorie "Chancenkreation". Ein Spieler in einer torreichen Mannschaft profitiert jedoch auch, wenn er selbst nicht direkt an einem Tor beteiligt war. "Teamleistung offensiv" belohnt alle Spieler, die während eines Torerfolgs auf dem Feld standen. In dieser Woche überzeugen die meisten Spieler unserer Topelf mit letzterem Wert. Frankfurt, Mainz und Freiburg stellen nach ihren Kantersieg je zwei Spieler.

Wolfsburg ist das einzige Team mit einem hohen Sieg, das nur einen Spieler in der Topelf stellt. Das hat seine Gründe. Das 3:0 mag nach einer klaren Angelegenheit klingen. Tatsächlich erarbeiteten sich die Wolfsburger nur sechs Schüsse gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach gab 16 Schüsse ab, davon allein sechs innerhalb des Strafraums. Doch ihnen gelang es nicht, Wolfsburgs Keeper Koen Casteels zu überwinden. Mit zwei Top-Paraden und zwei schwierigen Paraden gelingt ihm der Sprung in die Topelf.

Fortuna Düsseldorfs Kaan Ayhan steht in unserer Elf der Woche - mal wieder, muss man sagen. Es ist bereits seine vierte Nominierung. Auf dieser Position kommt nur Bayern Münchens Niklas Süle ebenfalls auf vier Nominierungen. Ayhans Geheimnis? Er überzeugt als Ballverteiler, weist stets hohe Werte im Bereich "Spielaufbau" vor. Zudem gelang ihm bei Fortunas 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg bereits der dritte Saisontreffer. An seiner Seite verteidigt Martin Hinteregger. Nach den Querelen um seinen Abschied aus Augsburg blüht er bei seinem neuen Klub Eintracht Frankfurt auf.

Die Außenverteidiger-Position ist fest in den Händen von Bayern München. Rechtsverteidiger Joshua Kimmich überzeugte vor allem im Bereich "Balleroberung" (93). Der Nationalspieler gewann zwölf zweite Bälle. Linksverteidiger David Alaba wiederum gab drei Torschüsse ab und zwang Herthas Keeper Rune Jarstein zu einer Parade. Der Österreicher erzielte einen hohen Wert in der Kategorie "Torgefahr" (87).

Kevin Stöger hat einen Lauf: In seinen letzten drei Einsätzen bereitete er jeweils einen Treffer vor. (Das 0:2 gegen Bayer Leverkusen verpasste er aufgrund einer Gelbsperre). Seine Stärke sind vor allem ruhende Bälle, er tritt präzise Ecken und Freistöße. Gegen Nürnberg legte er neben einem Tor vier weitere Großchancen auf. Das ergibt einen makellosen SPIX von 100 im Bereich "Spielaufbau".

Die Außen-Positionen bekleiden zwei Spieler, die bereits abgeschrieben waren: Vincenzo Grifo konnte sich nach seinem Abgang aus Freiburg weder in Gladbach noch in Hoffenheim durchsetzen. Im Winter kehrte er an seine alte Wirkungsstätte zurück - und glänzt wieder. Gegen Augsburg erzielte er den zweiten Freiburger Treffer per Freistoß, den dritten Treffer bereitete er vor. Auch Filip Kostic galt nach zwei Abstiegen mit Stuttgart und Hamburg als Auslaufmodell. Er findet als Außenspieler in Frankfurts Fünferkette zu neuer Stärke. Ihm gelangen gegen Hannover ebenfalls ein Treffer und ein Assist.

"Danny ist ein Laufwunder, dessen Motor nie ausgeht", sagte Mainz' Sportvorstand Rouven Schröder jüngst über Spielmacher Danny Latza. In der Tat: Latza gehört zu den laufstärksten Spielern der Liga. Gelaufene Kilometer fließen zwar nicht in unseren SPIX ein; statistisch gesehen gibt es keinen Zusammenhang zwischen Laufleistung und Ergebnissen. Gegen Schalke wies er aber auch in anderen Bereichen Spitzenwerte auf. So gelangen ihm vier Tacklings, er eroberte acht zweite Bälle und fing zwei Pässe ab. Der Lohn: seine erste Nominierung für unsere Topelf in dieser Saison.

Auch im Sturm stehen zwei Spieler, die vor der Saison wenige auf dem Schirm hatten. Karim Onisiwo bringt in Mainz seine Stärken als kampfstarker Tempospieler noch nicht vollends zur Entfaltung. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Vor allem aber fehlten dem flexibel einsetzbaren Stürmer bisher Tore. Gegen Schalke gelang ihm sein erster Doppelpack in der Bundesliga. Freiburgs Luca Waldschmidt traf ebenfalls am Wochenende. Der frühere HSV-Spieler gehört zu den vielen Ex-Hamburgern, die an neuer Wirkungsstätte auftrumpfen.