Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 24. Spieltags

Das Titelrennen ist wieder völlig offen. Binnen weniger Wochen ist es dem FC Bayern München gelungen, neun Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund aufzuholen. Am Wochenende nutzte der Rekordmeister Dortmunds Ausrutscher in Augsburg, um die Lücke zu schließen. Die Bayern befinden sich im Aufwind, der BVB hingegen taumelt.

Das belegt auch unsere Topelf. In der Rückrunde waren Bayern-Spieler insgesamt elfmal für die Elf des Tages nominiert. Der BVB wiederum kommt gerade einmal auf sechs Nominierungen, liegt damit sogar hinter Bayer Leverkusen (elf) und RB Leipzig (sieben).

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Borussias Leistungsdelle hängt auch eng mit der Formkrise ihrer Spieler zusammen. Der zuletzt angeschlagene Marco Reus, Wunderkind Jadon Sancho, der überspielt wirkende Achraf Hakimi: Sie alle können nicht an die Leistungen der Hinrunde anknüpfen. Und Dortmunds Gegner? Die wachsen gegen den Tabellenführer über sich hinaus. So auch der FC Augsburg, der an diesem Wochenende mit gleich zwei Spielern in der Topelf vertreten ist.

Die Torhüterposition ist die Schwachstelle des FC Augsburgs in dieser Saison. Gleich drei verschiedene Spieler testete Manuel Baum auf dieser Position. Im Winter verpflichtete der FCA mit Gregor Kobel einen neuen Stammkeeper. Auch er patzte bei seinen ersten Auftritten. Gegen Borussia Dortmund war er der Matchwinner: Vier Top-Paraden gelangen ihm, was ihm einen SPIX von 99 beschert. Damit hat als erster Bundesligaspieler in dieser Saison das Kunststück geschafft, mit zwei verschiedenen Vereinen den Sprung in die Topelf zu schaffen. Bereits am fünften Spieltag war er notenbester Spieler, damals noch im Hoffenheimer Trikot.

Jonathan Tah ist der Mann der vielen Pässe. Seit Peter Bosz in Leverkusen Ballbesitzfußball etabliert hat, wuppt der Nationalverteidiger Leverkusens Spielaufbau. Beim 2:0-Sieg gegen Freiburg spielte Tah 146 Pässe, 95 Prozent seiner Zuspiele kamen an. In den vergangenen drei Partien passte er insgesamt 472 Mal. Zum Vergleich: Das gesamte Team des 1. FC Nürnbergs spielte in diesem Zeitraum 586 Pässe. In der Topelf steht Tah zum zweiten Mal in dieser Saison. An seiner Seite verteidigt Dortmunds Manuel Akanji. Er klärte fünf Bälle im eigenen Strafraum.

Fünf Tore hat der VfB Stuttgart gegen Hannover 96 erzielt. Keine schlechte Leistung für ein Team, das bislang erst 19 Saisontore erzielt hatte. Den Grundstein für den Kantersieg legte der VfB indes in der Defensive. Im Kellerduell ließ er kaum Chancen zu. Das lag nicht zuletzt an Emiliano Insua. Er eroberte neun zweite Bälle, weist einen hohen SPIX im Bereich Balleroberung vor. Ebenfalls in der Topelf steht Leipzigs Lukas Klostermann. Ihm gelang beim Erfolg über den 1. FC Nürnberg der entscheidende Treffer zum 1:0.

Bayern Münchens Thiago holt sich die Spitzenposition zurück. Zuletzt waren Dortmunds Jadon Sancho, Gladbachs Thorgan Hazard sowie Teamkollege Thomas Müller mit dem Spanier gleichgezogen, was die Anzahl an Nominierungen für die Topelf betrifft. Mit seiner fabelhaften Leistung bei Bayerns 5:1-Sieg in Gladbach errang Thiago seine sechste Nominierung, damit führt er die Statistik wieder alleine an. Er glänzte als Vorbereiter des vorentscheidenden 3:1, zudem gewann der Spanier alle sechs defensiven Tacklings.

Auf den Außenpositionen war die Leistungsdichte an diesem Wochenende besonders hoch. Bayern Münchens Serge Gnabry, Hoffenheims Ishak Belfodil, Eintracht Frankfurts Filip Kostic: All diese Stammgäste der Topelf erzielten einen SPIX jenseits der 90. Die Ehre gebührt aber zwei Neulingen: Fortuna Düsseldorfs Bebito Raman traf beim 4:0 über den FC Schalke einmal selbst, ein weiteres Tor bereitete vor. Stuttgarts Steven Zuber traf gleich doppelt und bereitete ebenfalls einen Treffer vor. Warum ist Ramans SPIX dennoch höher als jener von Zuber? Ihm gelangen fünf erfolgreiche Dribblings, Bestwert an diesem Wochenende.

Viel wurde in dieser Saison über den vermeintlich zu kleinen Kader der Bayern gesprochen. Aktuell hat Trainer Niko Kovac im Mittelfeld ein wahres Luxusproblem. James Rodriguez machte am Wochenende Werbung für sich: Gegen Gladbach brillierte er als Vorlagengeber, bereitete einen Treffer und zwei weitere Großchancen vor. Er legte im internen Duell gegen Leon Goretzka vor.

Torhüter Kobel war der eine Augsburger Held beim überraschenden Sieg über Tabellenführer Dortmund. Der zweite hieß Dong-Won Ji. Der Koreaner erzielte beide Treffer beim 2:1-Sieg. Das dürfte eine späte Genugtuung für ihn gewesen sein: In seiner Zeit beim BVB kam er über eine Reservistenrolle nicht hinaus. Frankfurts Sébastian Haller kennt die Frankfurter Bank derweil nur aus Erzählungen. In 31 von 34 Frankfurter Pflichtspielen stand er in der Startelf. Beim späten 3:2-Sieg gegen Hoffenheim gelang ihm Saisontreffer Nummer elf.