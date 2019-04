Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 27. Spieltags

Friedhelm Funkel hat es schon wieder geschafft. Vor der Saison wetteten viele auf den direkten Wiederabstieg seiner Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Doch Funkels schneller Konterfußball hat den Aufsteiger ins Tabellen-Mittelfeld geführt. Gegen Borussia Mönchengladbach gelang dem 65 Jahre alten Trainer der vielleicht emotionalste Sieg der Saison. Bereits nach einer Viertelstunde führte sein Team im Derby mit 3:0, am Ende stand es 3:1. Mit dem Abstieg wird Düsseldorf nichts zu tun haben.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Diese Fabelleistung der Fortuna schlägt sich auch in unserer Topelf wieder. Gleich zwei Fortunen stehen in der Elf des Spieltags. Mehr Spieler stellt nur der (ungleich reichere) Klub aus Leipzig. RB deklassierte Hertha BSC beim 5:0-Triumph. Beide Klubs weisen hohe Werte in den jeweiligen SPIX-Kategorien "Teamleistung offensiv" sowie "Teamleistung defensiv" vor.

Den Anfang macht jedoch kein Akteur aus Leipzig oder Düsseldorf. Wer gegen die Bayern punkten will, braucht Kampfstärke, etwas Glück und einen starken Torhüter. Diese Weisheit bestätigte der SC Freiburg. Beim 1:1 gegen den Rekordmeister war Torhüter Alexander Schwolow der beste Mann auf dem Platz. Sieben Paraden zeigte er, drei davon fielen in die schwerste Kategorie. Der Ball kam jeweils also aus kurzer Distanz auf ihn zugeflogen. Den einzigen Schuss, den Schwolow nicht parieren konnte, rettete der Pfosten. Es braucht eben auch etwas Glück gegen die Bayern.

Angriff ist die beste Verteidigung. Diese Devise verfolgten am Wochenende sowohl RB Leipzig als auch Hoffenheim. Sie konnten auch deshalb offensiv so überzeugen, weil die Stürmer gut abgesichert wurden. Ibrahima Konaté eroberte bei Leipzigs 5:0-Erfolg gegen Berlin gleich acht zweite Bälle. Hoffenheims Benjamin Hübner wiederum fing vier Pässe ab beim 4:1-Sieg gegen Leverkusen. Beide erzielten damit Top-Werte auf der Innenverteidiger-Position.

Marcel Halstenberg macht seinem Status als Nationalspieler alle Ehre. Gegen Berlin überzeugte er als nach vorne preschender Linksverteidiger. Düsseldorfs Matthias Zimmermann ist von der Nationalelf zwar weit entfernt. Seine Leistung beim 3:1-Sieg gegen Gladbach war aber nicht minder eindrucksvoll. Sechs Pässe fing er ab, der höchste Wert aller Bundesliga-Spieler an diesem Wochenende.

Kevin Stöger ist außerhalb von Düsseldorf kaum bekannt. Das könnte sich bald ändern. Der Sechser ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Fortuna in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Stöger sichert die Angriffe seiner Kollegen ab, kann aber auch mit Dynamik und Wucht selbst nach vorne gehen. Gegen Gladbach gelang ihm ein Tor, dazu sammelte er 13 zweite Bälle auf. Er steht bereits zum dritten Mal in dieser Saison in unserer Topelf.

Nominierung Nummer drei sicherte sich auch Filip Kostic. Bei Frankfurts 3:0-Sieg gegen Stuttgart traf er doppelt. Noch ist er nur ausgeliehen vom Hamburger SV. Die Eintracht dürfte angesichts seiner Leistungen bald die Kaufoption ziehen. Kolportierter Preis: sechs Millionen Euro. Hannovers Florent Muslija steht hingegen zum ersten Mal in der Topelf. Er kam beim 0:1 gegen Schalke nur 45 Minuten zum Einsatz, belebte mit seinen Dribblings allerdings das Angriffsspiel seines Teams. Siebenmal ging er ins Dribbling, fünfmal ließ er seinen Gegenspieler stehen. Das ergibt einen Bestwert im Bereich "Dribblingstärke".

Max Kruse kann einem fast leidtun. Bereits zum dritten Mal in Folge erzielte er einen SPIX jenseits der 95. Und erneut steht er nicht in der Topelf. Diese Woche muss er sich Leipzigs Emil Forsberg geschlagen geben. Der Schwede war zwar gegen Berlin nur an einem der fünf Leipziger Treffer direkt beteiligt. Er legte allerdings sieben Schussgelegenheiten für seine Kollegen auf; absoluter Top-Wert in dieser Saison. Damit erreichte er den bestmöglichen SPIX von 100.

Yussuf Poulsen überholt Robert Lewandowski. Nicht etwa in der Torjägerliste. Da führt der Pole noch mit 19 zu 15. Poulsens drei Treffer verschaffen ihm jedoch die fünfte Nominierung für die Topelf in dieser Saison. Damit ist er nun der Stürmer mit den meisten Nominierungen; Lewandowski steht bei vier. Hoffenheims Ishak Belfodil ist mit drei Nominierungen ebenfalls ein Stammspieler unserer Topelf. Gegen Leverkusen erzielte er zwei Tore selbst und bereitete ein weiteres vor.