Bundesliganoten Dreimal Dortmund, zweimal Bayern - die Besten des Spieltags

Tor

Im Spiel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg gab es 40 Schüsse, das ist mit deutlichem Abstand der Höchstwert des Spieltags. Da scheint es absurd, dass ausgerechnet das am offensivsten geführte Duell der Runde das einzige ohne Treffer war. Doch dafür gibt es Gründe: die starken Torhüterleistungen von Koen Casteels (SPIX-Rang 5) und vor allem Oliver Baumann. Der Hoffenheimer erreichte Top-Werte in den Kategorien gehaltene Bälle, abgewehrte Strafraumschüsse und Paradestärke, bei der die Qualität der einzelnen Paraden anhand des Einschlagsorts des Balls beurteilt wird. Manuel Neuer, der die Bayern gegen Ingolstadt (3:1) mit einer herausragenden Parade vor dem Ausgleich bewahrte, hat dagegen eine Top-Platzierung verpasst. Tatsächlich wehrte er nur zwei Abschlüsse aus dem Strafraum heraus ab.

Innenverteidigung

Überraschung in der Abwehr: Ganz vorne steht Jeffrey Gouweleeuw. Sein FC Augsburg verlor zwar 1:3 gegen Mainz, doch die Spieldaten zeigen, dass der Niederländer dabei eine starke Partie ablieferte. Insgesamt verzeichnete er 25 erfolgreiche Defensivaktionen, darunter sechs abgefangene Pässe - der Bestwert aller Innenverteidiger. Zudem lieferte er die Vorlage zum Ausgleich. Sein Nebenmann in der SPON11 überzeugte vor allem im Spiel nach vorne: Sokratis glänzte beim Dortmunder 6:0 über Darmstadt mit erfolgreichen Dribblings, 114 Ballkontakten und 16 Pässen ins Angriffsdrittel.

Außenverteidigung

Eine Mischung aus Offensiv- und Defensivstärke hat Rafinha und Konstantinos Stafylidis in die SPON11 gebracht. Bayern-Profi Rafinha erzielte ein Tor und bereitete drei Abschlüsse vor, überzeugte zudem mit sieben eroberten zweiten Bällen. Stafylidis traf ebenfalls, fing dazu die acht Bälle vor seinem Gegenspieler ab - Bestwert aller Außenverteidiger.

Mittelfeld defensiv

Der FC Bayern überzeugte gegen Ingolstadt zwar nur bedingt. Xabi Alonso war dennoch der beste defensive Mittelfeldspieler des Spieltags, und das lag nicht nur an seinem Traumtor zum 1:1. Der Spanier war gewohnt passstark und präsent, zudem unterstützte er die eigene Abwehr und klärte insgesamt acht Bälle.

Mittelfeld außen

Ousmane Dembélé, Raphaël Guerreiro, Emre Mor - es ist viel geschrieben worden über die hochtalentierten Sommerzugänge des BVB. Dabei ist Eigengewächs Christian Pulisic mindestens ebenso talentiert wie seine Kollegen. Gegen Darmstadt stellte sie der 18-Jährige sogar in den Schatten. Davon zeugen sechs Torschussbeteiligungen, darunter ein Treffer und zwei Vorlagen. Platz eins der Spieltagswertung geht an Berlins Mitchell Weiser, der großen Anteil am erneuten Hertha-Höhenflug hat. Beim 2:0 gegen Schalke kam der 22-Jährige auf 16 angekommene Pässe im Angriffsdrittel, er war an beiden Toren direkt beteiligt und arbeitete gut gegen den Ball (15 gelungene Abwehraktionen). Knapp dahinter: Mathew Leckie, der gegen den FC Bayern beinahe zu Ingolstadts Held geworden wäre.

Mittelfeld offensiv

Drei Spieltage haben gereicht, um zu zeigen: Sportlich ist RB Leipzig eine Bereicherung für die Bundesliga, auch wegen Profis wie Emil Forsberg. Der Schwede bereitete beim 4:0 in Hamburg zwei Tore vor, schoss eines selbst und sorgte zudem für beeindruckende Werte in mehreren Defensivkategorien (fünf direkte Balleroberungen, 13 gewonnene zweite Bälle). Noch besser war nur Dortmunds Gonzalo Castro, der insgesamt an sieben Chancen direkt beteiligt war und dabei doppelt traf sowie ein Tor vorbereitete.

Angriff

Keine Position in der SPON11 ist am dritten Spieltag so heftig umkämpft wie der Sturm, wo es gleich mehrere Härtefälle gibt. Beispiel Franck Ribéry: Der Franzose bereitete alle drei Bayern-Tore direkt vor, leistete sich aber einige Ballverluste und blieb selbst ohne Abschluss. Besser waren Mönchengladbachs Raffael und Leipzigs Timo Werner. Was sie Konkurrenten wie Thorgan Hazard (Gladbach/zwei Tore) und Anthony Modeste (Köln/zwei Tore) voraushaben, ist, dass sie nur je eine Halbzeit auf dem Platz standen. Zwei Treffer in 45 Minuten werden höher bewertet als zwei in 90.



Die SPON11

Und das ist die Elf des dritten Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die neuen SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.